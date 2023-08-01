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Ахсалба рассказала о погоде в Абхазии в августе: сильный ультрафиолет

Ахсалба рассказала о погоде в Абхазии в августе: сильный ультрафиолет

Климатолог Асида Ахсалба в эфире радио Sputnik Абхазия поделилась прогнозом погоды на август. 01.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-01T13:35+0300

2023-08-01T13:35+0300

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Ахсалба рассказала о погоде в Абхазии в августе: сильный ультрафиолет Ахсалба рассказала о погоде в Абхазии в августе: сильный ультрафиолет

Август будет жарким в Абхазии, сообщила в интервью радио Sputnik климатолог Асида Ахсалба."Преимущественно будет солнечно, небольшая облачность с небольшим количеством осадков. В основном осадки будут в горной зоне. Жара будет стоять каждый день, но экстремально жарко будет 6 августа. Убедительная просьба, чтобы наши гости и местные жители соблюдали режим, поскольку сильный ультрафиолет мы ожидаем в течение всего месяца", – рассказала Ахсалба. По словам метеоролога, август в целом можно охарактеризовать засушливым. Малое количество осадков отразится на сельхозкультурах, так как будет засуха, поэтому нужно будет орошать почву."Но поливать холодной водой из-под крана ни в коем случае нельзя, потому что растения в дневное время находятся под сильным прессингом солнечного излучения, и если поливать холодной водой, то они высыхают. Обязательно нужно сутки и более отстаивать воду – так соли оседают, и эта вода наиболее пригодна для орошения", – сообщила Ахсалба. Подробный прогноз погоды на первую половину августа слушайте в аудиофайле.

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