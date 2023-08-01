https://sputnik-abkhazia.ru/20230801/chto-mozhet-novaya-samokhodnaya-gaubitsa-malva-1047251118.html
Что может новая самоходная гаубица "Мальва"
Что может новая самоходная гаубица "Мальва"
Динамика современного боя требует от артиллерии большей маневренности, точности и скорострельности. 01.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-01T10:15+0300
2023-08-01T10:15+0300
2023-08-01T10:15+0300
россия
армия
министерство обороны рф
аналитика
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Александр Хроленко, военный обозревательПервая в истории России колесная самоходная гаубица "Мальва" отвечает самым высоким мировым стандартам, прошла все испытания, необходимые для начала серийного производства.Артустановка предназначена для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских, ракетных и минометных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника. Вскоре "Мальва" поступит в войска, добавит могущества традиционной для России гусеничной самоходной артиллерии.В основе проекта "Мальва" – концепция высокомобильной облегченной артиллерийской системы на шасси БАЗ-6610-027 "Вощина" с колесной формулой 8х8 и дизельным двигателем мощностью 470 л.с. Боевая машина массой 32 тонны рассчитана на движение по шоссе и бездорожью, способна развивать скорость до 80 км/час. Запас хода без дозаправки – 1000 км. Габариты и масса "Мальвы" позволяют оперативно перебрасывать такие САУ на большое расстояние на борту транспортного самолета Ил-76.Конструкция надежна и эффективна. Экипаж из пяти человек располагается в двухрядной кабине, в передней части машины. Боекомплект (30 снарядов) и различные агрегаты – в центре. Артустановка находится в корме, и представляет собой открытый верхний станок лафета с механизмами наводки. Самоходная "Мальва" вооружена 152-мм гаубицей 2А64 с нарезным стволом (заимствована у боевой машины "Мста-С"), и способна вести стрельбу в пределах переднего сектора шириной 60° при углах возвышения от -3° до +70°.Скорострельность – 7 выстрелов в минуту (для сравнения: натовская САУ CAESAR – 6 выстрелов в минуту). Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасными снарядами – более 24 км, управляемыми боеприпасами "Краснополь-М2" – до 25 км и "Краснополь-Д" (инерциальная система наведения и коррекция по ГЛОНАСС) – до 43 км.Основные преимуществаСАУ "Мальва" не заменит, а дополнит (количественно и качественно) боевой потенциал ранее принятых на вооружение Российской армии самоходных артиллерийских систем – "Акации", "Гвоздики", "Гиацинта", "Пиона", "Тюльпана". Динамика современного боя требует большей маневренности, и это – "Мальва". Колесная база, мощный двигатель упрощают и ускоряют переброску боевой техники, позволяют оперативнее менять огневые позиции. Высокая маневренность САУ обеспечивается и сокращением массы за счет отказа от полноценного бронирования. Эксплуатация артиллерийских систем с открытым размещением орудия доказала, что мобильность и оперативность значительно снижают угрозы расчету и агрегатам.Колесные САУ более распространены в странах с теплым климатом и развитой дорожной сетью, то есть применение такой техники уместно и целесообразно, к примеру, в причерноморской зоне (в Николаевской и Одесской областях, в теплое время года). Напомню, в зоне спецоперации ВСУ используют колесные САУ "Богдана" и французско-чешскую CAESAR натовского калибра 155-мм (боекомплект – 18 выстрелов).Полагаю, "Мальва" будет востребована в зоне СВО, увеличит возможности российской артиллерии и моторесурс – при оптимальных затратах (гусеничная боевая машина имеет пробег до капремонта всего 5000 км, колесная – во много раз больше).САУ "Мальва" разработана в нижегородском ЦНИИ "Буревестник". Там же появился проект колесной версии САУ "Коалиция-СВ" на базе шасси КамАЗ-6550. А еще в перспективе просматриваются самоходные орудия "Лотос", "Магнолия", "Флокс". Артиллерия чрезвычайно востребована в боевых действиях высокой интенсивности. В зоне СВО, помимо огневой мощи, приоритетом стала мобильность. Использование противником беспилотных летательных аппаратов и других современных (натовских) средств разведки требует от российских артиллеристов стремительной смены позиций – сразу после выполнения задачи. Российский ОПК и "цветочная серия" калибра 152 мм технологически готовы наращивать оперативность, точность и огневую мощь.В ходе общевойсковых операций артиллерия завоевывает огневое превосходство над противником, нарушает системы управления, разведки и радиоэлектронной борьбы, уничтожает оборонительные сооружения и прорвавшихся в глубину обороны танки (бронемашины) противника. И мы практически ежедневно убеждаемся, что российская артиллерия обладает большой мощью и точностью огня, способностью к маневру, внезапным действиям в любых условиях обстановки. Широкий спектр артиллерийского вооружения (орудий, минометов, реактивных систем залпового огня и противотанковых ракетных комплексов) и применяемых боеприпасов позволяют на поле боя самостоятельно решать разнообразные задачи огневого поражения. Самоходных артиллерийских установок много не бывает.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram
https://sputnik-abkhazia.ru/20230728/rossiyskie-voyska-poluchat-bolee-3000-udavov-povyshennoy-moschnosti-1047163224.html
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Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg
россия, армия, министерство обороны рф, аналитика
россия, армия, министерство обороны рф, аналитика
Что может новая самоходная гаубица "Мальва"
Александр Хроленко
Военный обозреватель
Динамика современного боя требует от артиллерии большей маневренности, точности и скорострельности.
Александр Хроленко, военный обозреватель
Первая в истории России колесная самоходная гаубица "Мальва" отвечает самым высоким мировым стандартам, прошла все испытания, необходимые для начала серийного производства.
Ростех завершил государственные испытания самоходной колесной 152-мм гаубицы 2С43 "Мальва" на шасси БАЗ с колесной формулой 8х8. Новая гаубица маневреннее, чем САУ на гусеничном ходу. Быстрее разворачивается на позиции и уходит с нее после выполнения огневой задачи. Обладает большим техническим ресурсом и меньшей стоимостью эксплуатации.
Артустановка предназначена для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских, ракетных и минометных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника. Вскоре "Мальва" поступит в войска, добавит могущества традиционной для России гусеничной самоходной артиллерии.
В основе проекта "Мальва" – концепция высокомобильной облегченной артиллерийской системы на шасси БАЗ-6610-027 "Вощина" с колесной формулой 8х8 и дизельным двигателем мощностью 470 л.с. Боевая машина массой 32 тонны рассчитана на движение по шоссе и бездорожью, способна развивать скорость до 80 км/час. Запас хода без дозаправки – 1000 км. Габариты и масса "Мальвы" позволяют оперативно перебрасывать такие САУ на большое расстояние на борту транспортного самолета Ил-76.
Конструкция надежна и эффективна. Экипаж из пяти человек располагается в двухрядной кабине, в передней части машины. Боекомплект (30 снарядов) и различные агрегаты – в центре. Артустановка находится в корме, и представляет собой открытый верхний станок лафета с механизмами наводки. Самоходная "Мальва" вооружена 152-мм гаубицей 2А64 с нарезным стволом (заимствована у боевой машины "Мста-С"), и способна вести стрельбу в пределах переднего сектора шириной 60° при углах возвышения от -3° до +70°.
"Мальва" имеет современную (цифровую) автоматизированную систему управления огнем с высокоточными средствами навигации, возможностью обмена информацией. Гаубица способна вести "одновременный огневой налет" (несколько выпущенных по разным траекториям снарядов одновременно достигают цели). Комплекс бортового оборудования облегчает экипажу подачу снарядов.
Скорострельность – 7 выстрелов в минуту (для сравнения: натовская САУ CAESAR – 6 выстрелов в минуту). Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасными снарядами – более 24 км, управляемыми боеприпасами "Краснополь-М2" – до 25 км и "Краснополь-Д" (инерциальная система наведения и коррекция по ГЛОНАСС) – до 43 км.
Основные преимущества
САУ "Мальва" не заменит, а дополнит (количественно и качественно) боевой потенциал ранее принятых на вооружение Российской армии самоходных артиллерийских систем – "Акации", "Гвоздики", "Гиацинта", "Пиона", "Тюльпана". Динамика современного боя требует большей маневренности, и это – "Мальва". Колесная база, мощный двигатель упрощают и ускоряют переброску боевой техники, позволяют оперативнее менять огневые позиции. Высокая маневренность САУ обеспечивается и сокращением массы за счет отказа от полноценного бронирования. Эксплуатация артиллерийских систем с открытым размещением орудия доказала, что мобильность и оперативность значительно снижают угрозы расчету и агрегатам.
Колесные САУ более распространены в странах с теплым климатом и развитой дорожной сетью, то есть применение такой техники уместно и целесообразно, к примеру, в причерноморской зоне (в Николаевской и Одесской областях, в теплое время года). Напомню, в зоне спецоперации ВСУ используют колесные САУ "Богдана" и французско-чешскую CAESAR натовского калибра 155-мм (боекомплект – 18 выстрелов).
Полагаю, "Мальва" будет востребована в зоне СВО, увеличит возможности российской артиллерии и моторесурс – при оптимальных затратах (гусеничная боевая машина имеет пробег до капремонта всего 5000 км, колесная – во много раз больше).
САУ "Мальва" разработана в нижегородском ЦНИИ "Буревестник". Там же появился проект колесной версии САУ "Коалиция-СВ" на базе шасси КамАЗ-6550. А еще в перспективе просматриваются самоходные орудия "Лотос", "Магнолия", "Флокс". Артиллерия чрезвычайно востребована в боевых действиях высокой интенсивности. В зоне СВО, помимо огневой мощи, приоритетом стала мобильность. Использование противником беспилотных летательных аппаратов и других современных (натовских) средств разведки требует от российских артиллеристов стремительной смены позиций – сразу после выполнения задачи. Российский ОПК и "цветочная серия" калибра 152 мм технологически готовы наращивать оперативность, точность и огневую мощь.
В ходе общевойсковых операций артиллерия завоевывает огневое превосходство над противником, нарушает системы управления, разведки и радиоэлектронной борьбы, уничтожает оборонительные сооружения и прорвавшихся в глубину обороны танки (бронемашины) противника. И мы практически ежедневно убеждаемся, что российская артиллерия обладает большой мощью и точностью огня, способностью к маневру, внезапным действиям в любых условиях обстановки. Широкий спектр артиллерийского вооружения (орудий, минометов, реактивных систем залпового огня и противотанковых ракетных комплексов) и применяемых боеприпасов позволяют на поле боя самостоятельно решать разнообразные задачи огневого поражения. Самоходных артиллерийских установок много не бывает.
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