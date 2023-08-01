https://sputnik-abkhazia.ru/20230801/chto-mozhet-novaya-samokhodnaya-gaubitsa-malva-1047251118.html

Что может новая самоходная гаубица "Мальва"

Что может новая самоходная гаубица "Мальва"

Динамика современного боя требует от артиллерии большей маневренности, точности и скорострельности. 01.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-01T10:15+0300

2023-08-01T10:15+0300

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Александр Хроленко, военный обозревательПервая в истории России колесная самоходная гаубица "Мальва" отвечает самым высоким мировым стандартам, прошла все испытания, необходимые для начала серийного производства.Артустановка предназначена для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских, ракетных и минометных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника. Вскоре "Мальва" поступит в войска, добавит могущества традиционной для России гусеничной самоходной артиллерии.В основе проекта "Мальва" – концепция высокомобильной облегченной артиллерийской системы на шасси БАЗ-6610-027 "Вощина" с колесной формулой 8х8 и дизельным двигателем мощностью 470 л.с. Боевая машина массой 32 тонны рассчитана на движение по шоссе и бездорожью, способна развивать скорость до 80 км/час. Запас хода без дозаправки – 1000 км. Габариты и масса "Мальвы" позволяют оперативно перебрасывать такие САУ на большое расстояние на борту транспортного самолета Ил-76.Конструкция надежна и эффективна. Экипаж из пяти человек располагается в двухрядной кабине, в передней части машины. Боекомплект (30 снарядов) и различные агрегаты – в центре. Артустановка находится в корме, и представляет собой открытый верхний станок лафета с механизмами наводки. Самоходная "Мальва" вооружена 152-мм гаубицей 2А64 с нарезным стволом (заимствована у боевой машины "Мста-С"), и способна вести стрельбу в пределах переднего сектора шириной 60° при углах возвышения от -3° до +70°.Скорострельность – 7 выстрелов в минуту (для сравнения: натовская САУ CAESAR – 6 выстрелов в минуту). Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасными снарядами – более 24 км, управляемыми боеприпасами "Краснополь-М2" – до 25 км и "Краснополь-Д" (инерциальная система наведения и коррекция по ГЛОНАСС) – до 43 км.Основные преимуществаСАУ "Мальва" не заменит, а дополнит (количественно и качественно) боевой потенциал ранее принятых на вооружение Российской армии самоходных артиллерийских систем – "Акации", "Гвоздики", "Гиацинта", "Пиона", "Тюльпана". Динамика современного боя требует большей маневренности, и это – "Мальва". Колесная база, мощный двигатель упрощают и ускоряют переброску боевой техники, позволяют оперативнее менять огневые позиции. Высокая маневренность САУ обеспечивается и сокращением массы за счет отказа от полноценного бронирования. Эксплуатация артиллерийских систем с открытым размещением орудия доказала, что мобильность и оперативность значительно снижают угрозы расчету и агрегатам.Колесные САУ более распространены в странах с теплым климатом и развитой дорожной сетью, то есть применение такой техники уместно и целесообразно, к примеру, в причерноморской зоне (в Николаевской и Одесской областях, в теплое время года). Напомню, в зоне спецоперации ВСУ используют колесные САУ "Богдана" и французско-чешскую CAESAR натовского калибра 155-мм (боекомплект – 18 выстрелов).Полагаю, "Мальва" будет востребована в зоне СВО, увеличит возможности российской артиллерии и моторесурс – при оптимальных затратах (гусеничная боевая машина имеет пробег до капремонта всего 5000 км, колесная – во много раз больше).САУ "Мальва" разработана в нижегородском ЦНИИ "Буревестник". Там же появился проект колесной версии САУ "Коалиция-СВ" на базе шасси КамАЗ-6550. А еще в перспективе просматриваются самоходные орудия "Лотос", "Магнолия", "Флокс". Артиллерия чрезвычайно востребована в боевых действиях высокой интенсивности. В зоне СВО, помимо огневой мощи, приоритетом стала мобильность. Использование противником беспилотных летательных аппаратов и других современных (натовских) средств разведки требует от российских артиллеристов стремительной смены позиций – сразу после выполнения задачи. Российский ОПК и "цветочная серия" калибра 152 мм технологически готовы наращивать оперативность, точность и огневую мощь.В ходе общевойсковых операций артиллерия завоевывает огневое превосходство над противником, нарушает системы управления, разведки и радиоэлектронной борьбы, уничтожает оборонительные сооружения и прорвавшихся в глубину обороны танки (бронемашины) противника. И мы практически ежедневно убеждаемся, что российская артиллерия обладает большой мощью и точностью огня, способностью к маневру, внезапным действиям в любых условиях обстановки. Широкий спектр артиллерийского вооружения (орудий, минометов, реактивных систем залпового огня и противотанковых ракетных комплексов) и применяемых боеприпасов позволяют на поле боя самостоятельно решать разнообразные задачи огневого поражения. Самоходных артиллерийских установок много не бывает.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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россия, армия, министерство обороны рф, аналитика