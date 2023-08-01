https://sputnik-abkhazia.ru/20230801/festival-khibla-gerzmava-priglashaet-proydet-v-sukhume-i-pitsunde-v-avguste-1047256777.html

Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" пройдет в Сухуме и Пицунде в августе

Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" пройдет в Сухуме и Пицунде в августе

Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 01.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-01T12:15+0300

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СУХУМ, 1 авг – Sputnik. XXI Международный музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" пройдет в Сухуме и Пицунде 26 и 28 августа.Главные мужские партии исполнят оперные певцы Арсен Согомонян и Владислав Сулимский. В роли Флории - Хибла Герзмава. К исполнителям присоединятся лауреаты Первого международного конкурса Хиблы Герзмава - Алексей Кулагин, Вячеслав Васильев, Глеб Перязев, Дамир Садуахасов, Мария Лупарева и Ливей Хоу.Мероприятие пройдет в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра, за дирижерский пульт встанет заслуженный артист России, дирижер Большого театра Антон Гришанин.В Пицунде музыканты исполнят знаменитые арии и дуэты из опер русских и зарубежных композиторов.Концерты фестиваля будут проведены в 18 городах России, Беларуси и Казахстана.Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" основан известной на весь мир абхазской оперной певицей, Народной артисткой Абхазии и России Хиблой Герзмава в 2001 году в Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220829/festival-khibla-gerzmava-priglashaet-zavershilsya-kontsertom-v-pitsunde-1041203640.html

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