https://sputnik-abkhazia.ru/20230801/katalog-chastnaya-kollektsiya-predstavyat-v-tsentralnom-vystavochnom-zale-1047272737.html
Каталог "Частная коллекция" представят в Центральном выставочном зале
Каталог "Частная коллекция" представят в Центральном выставочном зале
СУХУМ, 1 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Презентация каталога "Частная коллекция" состоится в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии 2 августа в... 01.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-01T20:45+0300
2023-08-01T20:45+0300
2023-08-01T20:45+0300
в абхазии
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СУХУМ, 1 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Презентация каталога "Частная коллекция" состоится в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии 2 августа в 16:30, рассказала Sputnik директор ЦВЗ Эльвира Арсалия."В прошлом году мы сделали проект с Баталом Кобахия, он назывался "Частная коллекция". Суть проекта была в том, чтобы собрать произведения живописи, графики, те, которые находятся исключительно в частных коллекциях. Первая выставка была представлена в двух залах, этот материал был интересен, потому что эти работы нельзя увидеть ни в музее, ни в галерее, они относятся к разным эпохам и разным жанрам, к разным авторам", - отметила Арсалия.Позже появилось желание запечатлеть в каталоге те работы, которые были представлены на выставке в 2022 году. Так родилась идея, которую поддержал Фонд первого президента Владислава Ардзинба. Выпуск подобных каталогов – широкая мировая практика, сказала Эльвира Арсалия и добавила, что каталог будет презентован на фоне выставки "Сухумский авангард", который тоже состоит из картин частных коллекций.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/unikalnaya-sotnya-vystavka-chastnaya-kollektsiya-otkrylas-v-tsvz-v-sukhume-1038598723.html
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культура, центральный выставочный зал г. сухум, сухум, абхазия, художники
культура, центральный выставочный зал г. сухум, сухум, абхазия, художники
СУХУМ, 1 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Презентация каталога "Частная коллекция" состоится в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии 2 августа в 16:30, рассказала Sputnik директор ЦВЗ Эльвира Арсалия.
"В прошлом году мы сделали проект с Баталом Кобахия, он назывался "Частная коллекция". Суть проекта была в том, чтобы собрать произведения живописи, графики, те, которые находятся исключительно в частных коллекциях. Первая выставка была представлена в двух залах, этот материал был интересен, потому что эти работы нельзя увидеть ни в музее, ни в галерее, они относятся к разным эпохам и разным жанрам, к разным авторам", - отметила Арсалия.
Позже появилось желание запечатлеть в каталоге те работы, которые были представлены на выставке в 2022 году. Так родилась идея, которую поддержал Фонд первого президента Владислава Ардзинба.
"Они оказали нам финансовую помощь, и мы смогли издать такой каталог, где представлены все эти работы, которые были на выставке, есть биографии художников, чьи работы были представлены, указаны имена владельцев и коллекционеров. Получился такой реестр произведений из частных коллекций", - подчеркнула директор ЦВЗ.
Выпуск подобных каталогов – широкая мировая практика, сказала Эльвира Арсалия и добавила, что каталог будет презентован на фоне выставки "Сухумский авангард", который тоже состоит из картин частных коллекций.