https://sputnik-abkhazia.ru/20230801/katalog-chastnaya-kollektsiya-predstavyat-v-tsentralnom-vystavochnom-zale-1047272737.html

Каталог "Частная коллекция" представят в Центральном выставочном зале

Каталог "Частная коллекция" представят в Центральном выставочном зале

СУХУМ, 1 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Презентация каталога "Частная коллекция" состоится в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии 2 августа в... 01.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-01T20:45+0300

2023-08-01T20:45+0300

2023-08-01T20:45+0300

в абхазии

культура

центральный выставочный зал г. сухум

сухум

абхазия

художники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/0b/1038596401_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c91ec4612cc2ba90b66b3b24e28c1708.jpg

СУХУМ, 1 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Презентация каталога "Частная коллекция" состоится в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии 2 августа в 16:30, рассказала Sputnik директор ЦВЗ Эльвира Арсалия."В прошлом году мы сделали проект с Баталом Кобахия, он назывался "Частная коллекция". Суть проекта была в том, чтобы собрать произведения живописи, графики, те, которые находятся исключительно в частных коллекциях. Первая выставка была представлена в двух залах, этот материал был интересен, потому что эти работы нельзя увидеть ни в музее, ни в галерее, они относятся к разным эпохам и разным жанрам, к разным авторам", - отметила Арсалия.Позже появилось желание запечатлеть в каталоге те работы, которые были представлены на выставке в 2022 году. Так родилась идея, которую поддержал Фонд первого президента Владислава Ардзинба. Выпуск подобных каталогов – широкая мировая практика, сказала Эльвира Арсалия и добавила, что каталог будет презентован на фоне выставки "Сухумский авангард", который тоже состоит из картин частных коллекций.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/unikalnaya-sotnya-vystavka-chastnaya-kollektsiya-otkrylas-v-tsvz-v-sukhume-1038598723.html

сухум

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

культура, центральный выставочный зал г. сухум, сухум, абхазия, художники