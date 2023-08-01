https://sputnik-abkhazia.ru/20230801/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-2-avgusta-1047270633.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 2 августа

Прогноз погоды в Абхазии на среду 2 августа

Погоду на территории Черноморского побережья Абхазии по-прежнему формирует малоградиентное поле пониженного давления. 01.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-01T17:01+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 1 авг – Sputnik. В среду, 2 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможен слабый дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +21°С до +26°С, днем от +27°С до +32°С.Температура морской воды +26°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии