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Прогноз погоды в Абхазии на среду 2 августа
Прогноз погоды в Абхазии на среду 2 августа
Погоду на территории Черноморского побережья Абхазии по-прежнему формирует малоградиентное поле пониженного давления. 01.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-01T17:01+0300
2023-08-01T17:01+0300
2023-08-01T17:10+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 1 авг – Sputnik. В среду, 2 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможен слабый дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +21°С до +26°С, днем от +27°С до +32°С.Температура морской воды +26°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 2 августа
17:01 01.08.2023 (обновлено: 17:10 01.08.2023)
Погоду на территории Черноморского побережья Абхазии по-прежнему формирует малоградиентное поле пониженного давления.
СУХУМ, 1 авг – Sputnik. В среду, 2 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможен слабый дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +21°С до +26°С, днем от +27°С до +32°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.