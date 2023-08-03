https://sputnik-abkhazia.ru/20230803/bolee-70-nelegalnykh-trudovykh-migrantov-bylo-vyyavleno-v-abkhazii-v-2023-godu-1047288768.html

Более 70 нелегальных трудовых мигрантов было выявлено в Абхазии в 2023 году

Более 70 нелегальных трудовых мигрантов было выявлено в Абхазии в 2023 году

В 2022 году в Абхазии было зарегистрировано 6,5 тысячи иностранных граждан с разрешением на работу, в 2023 году – около 4,5 тысячи. 03.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-03T09:00+0300

2023-08-03T09:00+0300

2023-08-03T10:48+0300

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СУХУМ, 3 авг – Sputnik. В 2023 году в суды Абхазии было направлено 78 административных материалов об отсутствии визы и разрешения на работу у иностранных граждан. Об этом в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказал заместитель начальника Государственной миграционной службы Абхазии Эдуард Гамисония.Замначальника ГМС объяснил, что, согласно закону, по прибытии в Абхазию иностранец, гражданин государства, с которым действует визовый режим, обязан встать на миграционный учет, пройти медобследование, получить рабочую визу, сделать регистрацию. Только после этого он может получить разрешение на работу.Миграционная служба имеет право отказать в получении разрешения на работу, если иностранец в течение года привлекался к административной ответственности или если от правоохранительных органов поступает информация, что его пребывание в стране нежелательно. Кроме того, при наличии у мигранта некоторых заболеваний, служба может ограничить сферы его занятости в Абхазии.Граждане стран, с которыми у Абхазии действует безвизовый режим, вместо разрешения на работу получают патент.При найме на работу иностранного гражданина, как объяснил Гамисония, работодатель обязан оформить разрешение на привлечение иностранной силы, выкупить квоту на каждого привлекаемого мигранта и заключить с ним трудовой договор. За каждого "нелегала" предусмотрен штраф в размере от 90 до 120 тысяч рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230722/migratsionnaya-sluzhba-v-abkhazii-trudyatsya-grazhdane-iz-28-inostrannykh-gosudarstv-1047061751.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230802/posrednik-gamisoniya-o-potoke-trudovykh-migrantov-v-abkhaziyu--1047281038.html

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