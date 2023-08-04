https://sputnik-abkhazia.ru/20230804/bolee-43-tysyach-soldat-poteryal-kievskiy-rezhim-s-nachala-kontrnastupleniya-v-iyune-1047317069.html

Более 43 тысяч солдат потерял киевский режим с начала контрнаступления в июне

Более 43 тысяч солдат потерял киевский режим с начала контрнаступления в июне

Контрнаступление украинских сил на российские позиции началось 4 июня 2023 года. 04.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-04T17:33+0300

2023-08-04T17:33+0300

2023-08-04T17:43+0300

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СУХУМ, 4 авг – Sputnik. С начала наступления Киева на российские позиции два месяца назад ВСУ потеряли более 43 тысяч человек, сообщает Министерство обороны России.Кроме того, в боях российские войска уничтожили свыше 4900 единиц украинского вооружения, в том числе 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 танк и другие боевые бронированные машины, 747 орудий полевой артиллерии и минометов, 84 самоходные артиллерийские установки.В течение суток на Донецком направлении было отражено восемь атак противника, общие потери ВСУ составили до 185 бойцов, две боевые бронированные машины, два пикапа, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Krab", гаубицу Д-20На Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено более 120 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". На Запорожском направлении Киев за сутки потерял более 130 бойцов, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицу Д-20, на Купянском направлении – до 45 солдат, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийскую систему М777, самоходные артиллерийские установки М109 "Paladin" и "Krab".На Красно-Лиманском направлении российские войска уничтожили до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийскую систему М777, гаубицы Д-20 и Д-30, на Херсонском направлении - до 25 солдат, два автомобиля и две гаубицы Д-30.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение 116 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 142 районах, уничтожены склады топлива и боеприпасов украинских войск, два пункта управления украинскими беспилотными летательными аппаратами. Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сбито 28 украинских беспилотников.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230804/otrazhena-ataka-ukrainy-na-voenno-morskuyu-bazu-v-novorossiyske-1047308572.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230803/kiev-poteryal-pochti-400-soldat-na-donetskom-napravlenii-za-sutki-1047299847.html

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