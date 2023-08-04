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Более двух тысяч заявлений о зачислении в первый класс подали в Абхазии
Более двух тысяч заявлений о зачислении в первый класс подали в Абхазии
В среднем каждый год в первый класс в школах Абхазии идет от 2600 до 2700 детей. 04.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-04T09:00+0300
2023-08-04T09:00+0300
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СУХУМ, 4 авг – Sputnik. На текущий момент школы Абхазии приняли 2370 заявлений о зачислении детей в первый класс, сказала в интервью радио Sputnik заместитель министра просвещения Ада Кварчелия.Говоря о проблемах, стоящих перед школами, замминистра рассказала о дефиците педагогов по различным предметам, в том числе по информатике. В век цифровых технологий этому направлению следует уделить должное внимание, считает она."Хотим улучшить ситуацию с преподаванием информатики, эта проблема у нас очень остро строит, потому что у нас нет преподавателей. Мы договариваемся с образовательным центром "Сириус" – они будут проводить курсы по информатике для учеников с 9 по 11 классы на базе нашего лицея-интерната. То есть все желающие могут пройти эти курсы", – пояснила Кварчелия.По ее словам, для пополнения кадрового состава нужно повысить статус школьного учителя, а также повысить заработную плату. Только в этом случае удастся решить сложности с недостатком работников."Мы постоянно говорим, что статус педагога нужно поднять, но пока не будет достойной заработной платы, желающих вступить в педагогическое сообщество будет мало. Это будут в основном энтузиасты, фанатики своего дела, которые любят эту работу. С другой стороны, хорошо, что такой отбор тоже происходит, но тем не менее нам, конечно, нужно и количество преподавателей", – подчеркнула она.Ада Кварчелия также заметила, что в столице наблюдается перегруженность детских садов, и открытие еще одного дошкольного учреждения могло бы способствовать улучшению ситуации.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230717/it-klass-otkryli-v-sukhumskoy-sredney-shkole-10-1046979306.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230627/vsem-po-uchebniku-khvataet-li-abkhazskim-shkolnikam-uchebnikov-1046579199.html
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Более двух тысяч заявлений о зачислении в первый класс подали в Абхазии
09:00 04.08.2023 (обновлено: 10:17 04.08.2023)
В среднем каждый год в первый класс в школах Абхазии идет от 2600 до 2700 детей.
СУХУМ, 4 авг – Sputnik. На текущий момент школы Абхазии приняли 2370 заявлений о зачислении детей в первый класс, сказала в интервью радио Sputnik заместитель министра просвещения Ада Кварчелия.
Она добавила, что количество первоклассников будет расти – в некоторых районах документы принимают вплоть до начала сентября. По словам Кварчелия, в среднем ежегодное количество детей, идущих в первый класс, составляет 2600-2700 человек.
Говоря о проблемах, стоящих перед школами, замминистра рассказала о дефиците педагогов по различным предметам, в том числе по информатике. В век цифровых технологий этому направлению следует уделить должное внимание, считает она.
"Хотим улучшить ситуацию с преподаванием информатики, эта проблема у нас очень остро строит, потому что у нас нет преподавателей. Мы договариваемся с образовательным центром "Сириус" – они будут проводить курсы по информатике для учеников с 9 по 11 классы на базе нашего лицея-интерната. То есть все желающие могут пройти эти курсы", – пояснила Кварчелия.
По ее словам, для пополнения кадрового состава нужно повысить статус школьного учителя, а также повысить заработную плату. Только в этом случае удастся решить сложности с недостатком работников.
"Мы постоянно говорим, что статус педагога нужно поднять, но пока не будет достойной заработной платы, желающих вступить в педагогическое сообщество будет мало. Это будут в основном энтузиасты, фанатики своего дела, которые любят эту работу. С другой стороны, хорошо, что такой отбор тоже происходит, но тем не менее нам, конечно, нужно и количество преподавателей", – подчеркнула она.
Ада Кварчелия также заметила, что в столице наблюдается перегруженность детских садов, и открытие еще одного дошкольного учреждения могло бы способствовать улучшению ситуации.