https://sputnik-abkhazia.ru/20230806/kulturnaya-afisha-abkhazii-ot-klassicheskoy-muzyki-do-spektakley-1047339483.html

Культурная афиша Абхазии: от классической музыки до спектаклей

Культурная афиша Абхазии: от классической музыки до спектаклей

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных... 06.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-06T16:55+0300

2023-08-06T16:55+0300

2023-08-06T17:07+0300

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Культурная афиша с 7 по 13 августа.Сария Кварацхелия, SputnikКультурная неделя открывается спектаклями в театрах в Сухуме.Еще один детский спектакль, “Братец кролик и братец лис”, пройдет 12 августа в 15:00.А вечером 12 августа в 20:00 состоится показ исторической драмы “Последний из ушедших”.Завершится культурная неделя в РУСДРАМе 13 августа в 20:00 постановкой “Радость вопреки всему”.На предстоящей неделе в Абхазской Государственной филармонии ожидается концерт солистов Госфилармонии. Он запланирован на 8 августа в 19:00.Ряд концертов пройдет и в Пицундском храме.На прошлой неделе в Пицундском храме прошел музыкальный фестиваль.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230802/kudzhba-o-mezhdunarodnom-muzykalnom-festivale-v-pitsundskom-khrame-unikalnaya-energetika--1047276985.html

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