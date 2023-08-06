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Культурная афиша Абхазии: от классической музыки до спектаклей
Культурная афиша Абхазии: от классической музыки до спектаклей
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных... 06.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-06T16:55+0300
2023-08-06T16:55+0300
2023-08-06T17:07+0300
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Культурная афиша с 7 по 13 августа.Сария Кварацхелия, SputnikКультурная неделя открывается спектаклями в театрах в Сухуме.Еще один детский спектакль, “Братец кролик и братец лис”, пройдет 12 августа в 15:00.А вечером 12 августа в 20:00 состоится показ исторической драмы “Последний из ушедших”.Завершится культурная неделя в РУСДРАМе 13 августа в 20:00 постановкой “Радость вопреки всему”.На предстоящей неделе в Абхазской Государственной филармонии ожидается концерт солистов Госфилармонии. Он запланирован на 8 августа в 19:00.Ряд концертов пройдет и в Пицундском храме.На прошлой неделе в Пицундском храме прошел музыкальный фестиваль.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230802/kudzhba-o-mezhdunarodnom-muzykalnom-festivale-v-pitsundskom-khrame-unikalnaya-energetika--1047276985.html
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абхазия, культура, театр, музыка
абхазия, культура, театр, музыка
Культурная афиша Абхазии: от классической музыки до спектаклей
16:55 06.08.2023 (обновлено: 17:07 06.08.2023)
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок и многого другого.
Культурная афиша с 7 по 13 августа.
Сария Кварацхелия, Sputnik
Культурная неделя открывается спектаклями в театрах в Сухуме.
7 августа в 19:00 в Абхазском государственном молодежном театре покажут постановку “Третий день войны”.
В Русском театре драмы имени Искандера неделя начинается с детского спектакля “Приключения Буратино”, который покажут 7 августа в 15:00.
8 и 9 августа в 19:00 зрители смогут посмотреть премьеру “Роман с кокаином”.
10 августа в 19:00 в РУСДРАМе покажут “Красавца мужчину”.
11 августа в 19:00 - полюбившийся зрителю спектакль по произведению Искандера “Софичка”.
Еще один детский спектакль, “Братец кролик и братец лис”, пройдет 12 августа в 15:00.
А вечером 12 августа в 20:00 состоится показ исторической драмы “Последний из ушедших”.
Завершится культурная неделя в РУСДРАМе 13 августа в 20:00 постановкой “Радость вопреки всему”.
На предстоящей неделе в Абхазской Государственной филармонии ожидается концерт солистов Госфилармонии. Он запланирован на 8 августа в 19:00.
Ряд концертов пройдет и в Пицундском храме.
8 августа в 17:00 - концерт “От классики до современности”.
9 августа в 17:00 - вечер органной и хоровой музыки
12 августа в 17:00 - концерт солистов Госфилармонии.
На прошлой неделе в Пицундском храме прошел музыкальный фестиваль.