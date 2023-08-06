https://sputnik-abkhazia.ru/20230806/raboty-po-ustraneniyu-posledstviy-ataki-drona-na-tanker-sig-prodolzhalis-1047332769.html

Работы по устранению последствий атаки дрона на танкер "Сиг" продолжились

Работы по устранению последствий атаки дрона на танкер "Сиг" продолжились

Танкер "Сиг" получил повреждения в результате атаки морского дрона в ночь на 5 августа на южном подходе к Керченскому проливу, 06.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-06T10:45+0300

2023-08-06T10:45+0300

2023-08-06T10:54+0300

военная спецоперация рф в донбассе

керченский пролив

россия

украина

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СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Продолжаются работы по устранению последствий предполагаемого теракта в отношении танкера "Сиг", сообщает Росморречфлот.В них принимают участие суда Азово-Черноморского филиала "Морспасслужба". Накануне после проведения водолазного осмотра, к месту стоянки были доставлены дополнительные материалы для изготовления жесткого пластыря. Отмечается, что на утро воскресенья наблюдается ухудшение погодных условий в районе проведения аварийных работ.Ранее в субботу украинское издание УНН со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщало, что СБУ организовала ночной удар по российскому танкеру "Сиг" в южной части Керченского пролива. По сведениям издания, для атаки был использован надводный дрон с 450 килограммами тротила.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230805/tanker-sig-poluchil-proboinu-v-kerchenskom-prolive-1047323255.html

керченский пролив

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