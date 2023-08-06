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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230806/raboty-po-ustraneniyu-posledstviy-ataki-drona-na-tanker-sig-prodolzhalis-1047332769.html
Работы по устранению последствий атаки дрона на танкер "Сиг" продолжились
Работы по устранению последствий атаки дрона на танкер "Сиг" продолжились
Танкер "Сиг" получил повреждения в результате атаки морского дрона в ночь на 5 августа на южном подходе к Керченскому проливу, 06.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-06T10:45+0300
2023-08-06T10:54+0300
военная спецоперация рф в донбассе
керченский пролив
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СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Продолжаются работы по устранению последствий предполагаемого теракта в отношении танкера "Сиг", сообщает Росморречфлот.В них принимают участие суда Азово-Черноморского филиала "Морспасслужба". Накануне после проведения водолазного осмотра, к месту стоянки были доставлены дополнительные материалы для изготовления жесткого пластыря. Отмечается, что на утро воскресенья наблюдается ухудшение погодных условий в районе проведения аварийных работ.Ранее в субботу украинское издание УНН со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщало, что СБУ организовала ночной удар по российскому танкеру "Сиг" в южной части Керченского пролива. По сведениям издания, для атаки был использован надводный дрон с 450 килограммами тротила.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230805/tanker-sig-poluchil-proboinu-v-kerchenskom-prolive-1047323255.html
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керченский пролив, россия, украина
керченский пролив, россия, украина

Работы по устранению последствий атаки дрона на танкер "Сиг" продолжились

10:45 06.08.2023 (обновлено: 10:54 06.08.2023)
© Sputnik / Виталий ТимкивПобережье Черного моря в районе заповедника Утриш в Краснодарском крае.
Побережье Черного моря в районе заповедника Утриш в Краснодарском крае. - Sputnik Абхазия, 1920, 06.08.2023
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Танкер "Сиг" получил повреждения в результате атаки морского дрона в ночь на 5 августа на южном подходе к Керченскому проливу,
СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Продолжаются работы по устранению последствий предполагаемого теракта в отношении танкера "Сиг", сообщает Росморречфлот.
Крымский мост - Sputnik Абхазия, 1920, 05.08.2023
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Танкер "Сиг" получил пробоину в Керченском проливе
Вчера, 09:50
В них принимают участие суда Азово-Черноморского филиала "Морспасслужба".
Накануне после проведения водолазного осмотра, к месту стоянки были доставлены дополнительные материалы для изготовления жесткого пластыря.
Отмечается, что на утро воскресенья наблюдается ухудшение погодных условий в районе проведения аварийных работ.
"АС ("Сиг" - ред.) на плаву, стоит на якоре, в кольце боновых ограждений, поступления воды внутрь корпуса нет, машотделение задраено, экипаж в порядке, загрязнения окружающей среды нет. Установка пластыря и другие работы продолжатся при улучшении погодных условий", - сообщает ведомство.
Ранее в субботу украинское издание УНН со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщало, что СБУ организовала ночной удар по российскому танкеру "Сиг" в южной части Керченского пролива. По сведениям издания, для атаки был использован надводный дрон с 450 килограммами тротила.
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