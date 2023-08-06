https://sputnik-abkhazia.ru/20230806/raboty-po-ustraneniyu-posledstviy-ataki-drona-na-tanker-sig-prodolzhalis-1047332769.html
Работы по устранению последствий атаки дрона на танкер "Сиг" продолжились
Работы по устранению последствий атаки дрона на танкер "Сиг" продолжились
Танкер "Сиг" получил повреждения в результате атаки морского дрона в ночь на 5 августа на южном подходе к Керченскому проливу, 06.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-06T10:45+0300
2023-08-06T10:45+0300
2023-08-06T10:54+0300
военная спецоперация рф в донбассе
керченский пролив
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/06/1047332594_0:255:2733:1792_1920x0_80_0_0_56678d4f45c243b959fff96f2b69e780.jpg
СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Продолжаются работы по устранению последствий предполагаемого теракта в отношении танкера "Сиг", сообщает Росморречфлот.В них принимают участие суда Азово-Черноморского филиала "Морспасслужба". Накануне после проведения водолазного осмотра, к месту стоянки были доставлены дополнительные материалы для изготовления жесткого пластыря. Отмечается, что на утро воскресенья наблюдается ухудшение погодных условий в районе проведения аварийных работ.Ранее в субботу украинское издание УНН со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщало, что СБУ организовала ночной удар по российскому танкеру "Сиг" в южной части Керченского пролива. По сведениям издания, для атаки был использован надводный дрон с 450 килограммами тротила.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230805/tanker-sig-poluchil-proboinu-v-kerchenskom-prolive-1047323255.html
керченский пролив
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/06/1047332594_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_8048f8d820ffcfbd37d6e172ae809bb7.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
керченский пролив, россия, украина
керченский пролив, россия, украина
Работы по устранению последствий атаки дрона на танкер "Сиг" продолжились
10:45 06.08.2023 (обновлено: 10:54 06.08.2023)
Танкер "Сиг" получил повреждения в результате атаки морского дрона в ночь на 5 августа на южном подходе к Керченскому проливу,
СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Продолжаются работы по устранению последствий предполагаемого теракта в отношении танкера "Сиг", сообщает Росморречфлот.
В них принимают участие суда Азово-Черноморского филиала "Морспасслужба".
Накануне после проведения водолазного осмотра, к месту стоянки были доставлены дополнительные материалы для изготовления жесткого пластыря.
Отмечается, что на утро воскресенья наблюдается ухудшение погодных условий в районе проведения аварийных работ.
"АС ("Сиг" - ред.) на плаву, стоит на якоре, в кольце боновых ограждений, поступления воды внутрь корпуса нет, машотделение задраено, экипаж в порядке, загрязнения окружающей среды нет. Установка пластыря и другие работы продолжатся при улучшении погодных условий", - сообщает ведомство.
Ранее в субботу украинское издание УНН со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщало, что СБУ организовала ночной удар по российскому танкеру "Сиг" в южной части Керченского пролива. По сведениям издания, для атаки был использован надводный дрон с 450 килограммами тротила.