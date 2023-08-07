https://sputnik-abkhazia.ru/20230807/bolee-320-prestupleniy-zaregistrirovano-v-abkhazii-za-shest-mesyatsev-1047365024.html

Более 320 преступлений зарегистрировано в Абхазии за шесть месяцев

Более 320 преступлений зарегистрировано в Абхазии за шесть месяцев

За аналогичный период прошлого года в республике было зарегистрировано 342 преступления. 07.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-07T13:31+0300

2023-08-07T13:31+0300

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СУХУМ, 7 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Органы предварительного расследования зарегистрировали 322 преступления, совершенные в Абхазии за первое полугодие 2023 года. Об этом сообщил и.о. первого заместителя генпрокурора Даур Амичба на заседании Коллегии Генпрокуратуры.В некоторых районах ситуация противоположная. Так, например, число зарегистрированных преступлений в Очамчырском и Галском районах выросло – 28 и 25 единиц соответственно против 19 и 16 за первые шесть месяцев 2022 года.Более трети зарегистрированных преступлений, 34,4% (111 единиц), относятся к категории тяжких и особо тяжких. Раскрываемость по расследованным и направленным в суд делам составляет 46,8%, а по оперативным данным, то есть с учетом лиц, объявленных в розыск, местонахождение которых не установлено – 80,2%.За отчетный период произошло два похищения граждан, которые были раскрыты, а также девять грабежей, из которых были раскрыты восемь. Убийств из корыстных побуждений и случаев разбоя зафиксировано не было.Продолжает оставаться сложной ситуация с незаконным оборотом и немедицинским потреблением наркотиков и психотропных веществ. В отчетном периоде зарегистрировано 111 преступлений данной категории, что составляет 34,4% от общего числа. Кроме того, зафиксировано 11 фактов ввоза запрещенных веществ в республику.За шесть месяцев в Абхазии произошло 49 краж, 42 их них были раскрыты. Зарегистрировано 27 фактов незаконного оборота оружия, 20 из них раскрыты. Правоохранительные органы зарегистрировали девять преступлений, в них подозреваются 20 несовершеннолетних, раскрыто еще два таких преступления, совершенных в прошлом году. Шесть преступлений были совершены группой подростков, еще в двух участвовали и взрослые.Большая часть из них – преступления против собственности, совершенные лицами в возрасте от 15 до 17 лет. Одно преступление совершено подростком, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. За указанный период арест в качестве меры пресечения был избран по отношению к четверым подозреваемым, еще двоих суд отправил под домашний арест. По словам Даура Амичба, главная причина подобных преступлений – низкий уровень доходов населения и незанятость молодежи, а также ситуация в семье. "Чаще всего в преступную деятельность вовлекаются несовершеннолетние из неблагополучных, неполных семей, безнадзорные дети. В этой связи сотрудники ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних - прим.) совместно с социальными службами осуществляют индивидуальную профилактическую работу с семьями, где родители ненадлежащим образом исполняют свои обязанности и отрицательно влияют на своих несовершеннолетних детей. О результатах работы можно судить по тому факту, что в течение первого полугодия из общего числа совершенных преступлений лишь один несовершеннолетний, обвиняемый ранее, привлекался к уголовной ответственности", – подчеркнул он.

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