https://sputnik-abkhazia.ru/20230807/kollegiya-verkhovnogo-suda-vynesla-reshenie-po-delu-ob-ubiystve-beslana-dzyba-1047375677.html

Коллегия Верховного суда вынесла решение по делу об убийстве Беслана Дзыба

Коллегия Верховного суда вынесла решение по делу об убийстве Беслана Дзыба

В перестрелке в столичном баре, в результате которой погибли двое человек, обвинялись Игорь и Артур Гудалия, Аслан Зухба и Гарри Авидзба. 07.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-07T20:59+0300

2023-08-07T20:59+0300

2023-08-07T20:59+0300

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СУХУМ, 7 авг - Sputnik. Судебная коллегия Верховного суда Абхазии огласила обвинительный приговор по делу о перестрелке в сухумском баре, в результате которой был убит Беслан Дзыба. Об этом сообщает пресс-служба суда. В совершении тех же преступлений признан виновным и Аслан Зухба. По решению суда ему назначено наказание в виде 14 с половиной лет заключения. Зухба и Гудалия останутся под стражей до вступления приговора в законную силу. Гарри Авидзба был признан виновным в незаконном приобретении, передаче, хранении и перевозке оружия, по решению суда он должен был провести три года и четыре месяца в исправительной колонии общего режима. Суд зачел то, что Авидзба находился под стражей с 26 ноября 2021 года по 7 августа 2023 года и, в связи с тем, что этот срок поглощает назначенное наказание, Гарри Авидзба был освобожден в зале суда. Артур Гудалия также был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 217 Уголовного кодекса (незаконное приобретение, передача, хранение и перевозка оружия - прим.ред). Его приговорили к трем годам колонии общего режима, но суд применил статью 67 ("Условное осуждение" - прим.ред) и признал, что назначенное наказание можно считать условным с испытательным сроком в два с половиной месяца. Мера пресечения Артура Гудалия в виде личного поручительства до вступления приговора в силу не изменилась.Перестрелка произошла 17 июля 2021 года. Игорь Гудалия вместе с братом Русланом Гудалия, Гарри Авиздба, Асланом Зухба и Артуром Гудалия приехали в пивной бар в Сухуме для того, чтобы "урегулировать конфликт с Дзыба, возникший на почве личной неприязни". С собой у них были автомат Калашникова и пистолет Макарова с боеприпасами и граната неустановленного образца,В результате инцидента в Республиканскую больницу доставили троих мужчин. Руслан Гудалия и Беслан Дзыба скончались, Аслан Зухба попал в реанимацию, а после был задержан.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221210/sukhumskoe-gorsobranie-reshilo-prisvoit-skveru-imya-beslana-dzyba-1043056059.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221126/verkhovnyy-sud-abkhazii-rassmotrit-delo-o-perestrelke-v-sukhumskom-bare-1042822047.html

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