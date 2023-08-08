https://sputnik-abkhazia.ru/20230808/pamyat-pogibshikh-v-voyne-v-yuzhnoy-osetii-pochtili-v-sukhume-1047383889.html

Память погибших в войне в Южной Осетии почтили в Сухуме

Память погибших в войне в Южной Осетии почтили в Сухуме

Почтить память погибших пришли представители Администрации президента, Парламента и Кабмина Абхазии во главе с вице-президентом Бадрой Гунба, посол России в... 08.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-08T13:12+0300

2023-08-08T13:12+0300

2023-08-08T14:58+0300

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СУХУМ, 8 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Во вторник, 8 августа, в Посольстве Южной Осетии в Сухуме почтили память погибших во время грузинской агрессии в августе 2008 года."Война в Южной Осетии в августе 2008 года была короткой. Она длилась меньше недели, но ее кровавый след задел слишком многих людей, чтобы она прошла незамеченной. Между начавшимися в полночь 8 августа ракетными обстрелами спящего города Цхинвала и завершением военной операции по принуждению грузинских властей к миру, датированным 12 августа, – множество смертей осетинских силовиков, ополченцев и мирных жителей, российских миротворцев, солдат и офицеров российской армии, практически полностью разрушенный город Цхинвал", – сказал югоосетинский посол.Народ Южной Осетии, добавил Боциев никогда не забудет подвиг российских миротворцев. Он подчеркнул, что вскоре после боевых действий произошло историческое событие – независимость двух республик была признана Россией.От лица главы государства и народа Абхазии слова поддержки югоосетинскому народу выразил вице-президент Бадра Гунба ."15 лет прошло с начала тех трагических событий, которые коснулись всего народа Южной Осетии. Несмотря на то, что в тот период шел переговорный процесс, власти Грузии приняли решение пойти военным путем, по сути, осуществив третий геноцид, захватить Республику Южная Осетия. Благодаря храбрости, отваге и стойкости народа Южной Осетии, а также решительным действиям руководства Российской Федерации, Грузия была принуждена к миру", – подчеркнул вице-президент. Посол России в Абхазии Михаил Шургалин в свою очередь отметил, что в 2008 году окончательно стало понятно, что с новыми нацистами нельзя бороться только словом, нацизм нужно искоренять силой оружия. "Что было сделано в Южной Осетии, что удалось не допустить тогда в Абхазии, что сейчас абхазские, российские и югоосетинские военнослужащие делают на Украине... Символично, что наши военнослужащие сейчас добивают остатки грузинских формирований, которые когда-то напали на мирный Цхинвал и пытались уничтожить осетинский народ. Мы не допустили этого тогда и не допустим этого сейчас на Украине", – сказал Шургалин. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230808/aslan-bzhaniya-vyrazil-podderzhku-yugoosetinskomu-narodu-v-svyazi-s-godovschinoy-voyny-2008-goda-1047381133.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230808/bitva-za-tskhinval-arkhivnye-fotografii-voyny-v-yuzhnoy-osetii-1047374172.html

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