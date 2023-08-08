https://sputnik-abkhazia.ru/20230808/zakharova-otsenila-vazhnost-zhenevskikh-diskussiy-dlya-bezopasnosti-v-zakavkaze-1047381919.html
Захарова оценила важность Женевских дискуссий для безопасности в Закавказье
Захарова оценила важность Женевских дискуссий для безопасности в Закавказье
Женевские дискуссии были "запущены" в октябре 2008 года для создания устойчивой системы безопасности в регионе после "Пятидневной войны" в Южной Осетии. 08.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-08T12:30+0300
2023-08-08T12:30+0300
2023-08-08T12:56+0300
абхазия
россия
южная осетия
мид рф
мария захарова
грузия
женевские дискуссии
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СУХУМ, 8 авг – Sputnik. За пятнадцать лет существования Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье была проделана большая работа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Комментарий Захаровой опубликован на официальном сайте ведомства. "Несмотря на все противоречия, участникам Женевских дискуссий удалось согласовать функционирование механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты на грузино-абхазской и грузино-югоосетинской границах, а также круглосуточно действующей "горячей линии" связи. Наработаны алгоритмы координации по линии правоохранительных органов по обе стороны границ, международных организаций (ЕС, ООН, ОБСЕ), представителей местных гражданских административных структур Республики Абхазия, Грузии и Республики Южная Осетия. Все это вносит весомый практический вклад в урегулирование приграничных споров, эффективное решение гуманитарных проблем и других вопросов, способных оказать негативное влияние на стабильность и безопасность в регионе", – говорится в комментарии.При этом, добавила представитель МИД, Запад пытается проверить дискуссии "на прочность", в частности, некоторые заседания были отменены "под надуманными предлогами"."Лишь осознание растущих рисков для региональной безопасности из-за прерванного диалога вынудило их вернуться к работе в прежнем формате. Рассчитываем, что в дальнейшем динамика встреч и повестка переговоров не будут подвержены политической конъюнктуре", – подчеркнула она. Захарова добавила, что с момента признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии (26 августа 2008 года - прим.), страны прошли большой путь становления в качестве самостоятельных государств. Москва вместе с Сухумом и Цхинвалом продолжит добиваться заключения соглашения о неприменении силы между Грузией, Абхазией и Южной Осетией, а также делимитации и демаркации границ, так как достижение устойчивых договоренностей в области безопасности – в интересах всех трех государств.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230712/mid-abkhazii-gruziya-blokiruet-predlozheniya-po-soglasovaniyu-dokumenta-o-neprimenenii-sily-1046895466.html
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абхазия, россия, южная осетия, мид рф, мария захарова, грузия, женевские дискуссии
абхазия, россия, южная осетия, мид рф, мария захарова, грузия, женевские дискуссии
Захарова оценила важность Женевских дискуссий для безопасности в Закавказье
12:30 08.08.2023 (обновлено: 12:56 08.08.2023)
Женевские дискуссии были "запущены" в октябре 2008 года для создания устойчивой системы безопасности в регионе после "Пятидневной войны" в Южной Осетии.
СУХУМ, 8 авг – Sputnik.
За пятнадцать лет существования Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье была проделана большая работа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Комментарий Захаровой опубликован
на официальном сайте ведомства.
Захарова подчеркнула, что именно благодаря этому удается поддерживать "приемлемый уровень безопасности" на границах Абхазии, Грузии и Южной Осетии.
"Несмотря на все противоречия, участникам Женевских дискуссий удалось согласовать функционирование механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты на грузино-абхазской и грузино-югоосетинской границах, а также круглосуточно действующей "горячей линии" связи. Наработаны алгоритмы координации по линии правоохранительных органов по обе стороны границ, международных организаций (ЕС, ООН, ОБСЕ), представителей местных гражданских административных структур Республики Абхазия, Грузии и Республики Южная Осетия. Все это вносит весомый практический вклад в урегулирование приграничных споров, эффективное решение гуманитарных проблем и других вопросов, способных оказать негативное влияние на стабильность и безопасность в регионе", – говорится в комментарии.
При этом, добавила представитель МИД, Запад пытается проверить дискуссии "на прочность", в частности, некоторые заседания были отменены "под надуманными предлогами".
"Лишь осознание растущих рисков для региональной безопасности из-за прерванного диалога вынудило их вернуться к работе в прежнем формате. Рассчитываем, что в дальнейшем динамика встреч и повестка переговоров не будут подвержены политической конъюнктуре", – подчеркнула она.
Захарова добавила, что с момента признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии (26 августа 2008 года - прим.), страны прошли большой путь становления в качестве самостоятельных государств.
Москва вместе с Сухумом и Цхинвалом продолжит добиваться заключения соглашения о неприменении силы между Грузией, Абхазией и Южной Осетией, а также делимитации и демаркации границ, так как достижение устойчивых договоренностей в области безопасности – в интересах всех трех государств.