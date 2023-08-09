https://sputnik-abkhazia.ru/20230809/eto-ne-predel-padayuschiy-rubl-gotovit-novyy-syurpriz-1047410571.html

Это не предел: падающий рубль готовит новый сюрприз

Это не предел: падающий рубль готовит новый сюрприз

Российская денежная единица летом вошла в тройку слабейших в мире и лидирует по волатильности. 09.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-09T13:00+0300

2023-08-09T13:00+0300

2023-08-09T13:00+0300

экономика

россия

аналитика

рубль

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СУХУМ, 9 авг – Sputnik. Август — традиционно "проклятый" месяц для рубля. В экономике усиливается валютный голод, а импорт продолжает расти. Сколько будут стоить доллар и евро к осени — в материале Натальи Дембинской для РИА Новости.Нехватка валюты и увеличение импортаЗа год рубль потерял относительно доллара 57%, евро — 73%. И падение продолжается. Главная причина — одновременное сокращение экспорта и расширение импорта.В июле нефтегазовые доходы оказались меньше запланированных на 32,7 миллиарда рублей. В стране возник валютный голод."Сокращение экспортных поступлений и рост импорта создают дисбаланс спроса и предложения валюты. Хотя нефтяные котировки увеличиваются, этого недостаточно для стабилизации. Для коррекции в рублевых парах необходимо снижение зарубежных закупок. Кроме того, валютную выручку уменьшают экспортные контракты в рублях", — указывает Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.Как подчеркнула ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина, обычно при ослаблении национальной валюты падает импорт, но пока этого не произошло. Во-первых, сказываются лаги по контрактам. Во-вторых, что важнее, повышается внутренний спрос.Стоит учесть также летний туристический сезон, продажи иностранными компаниями российских активов, увеличение расходов бюджета, ускорение инфляции, обострение геополитической обстановки, добавляет финансовый аналитик Марк Гойхман.Бюджетное правилоНесмотря на слабый рубль, Минфин в августе возобновит покупку валюты и золота на нефтегазовые сверхдоходы — впервые с января 2022-го. ЦБ направит на это 40,5 миллиарда."Речь о юанях. Однако за счет увеличения предложения рублей на бирже и через кросс-курсы это укрепит не только китайскую валюту, но и другие по отношению к российской", — поясняет Гойхман.Вероятно, до сентябрьского заседания Банка России рубль продолжит падение к уровню 100 и 110 за доллар и евро соответственно, полагает аналитик.Нефтегазовые доходыС другой стороны, в августе ждут существенного увеличения нефтегазовых доходов — до 73,2 миллиарда рублей. Помогут рост цен на сырье, повышение ключевой ставки ЦБ. Да и спрос на валюту уменьшится — для многих такой курс чрезмерный, уточняет Гойхман.Так что коррекция неизбежна. Наиболее вероятный диапазон в начале осени — 94-100 за доллар и 100-108 за евро, прогнозирует аналитик.По мнению инвестиционного советника Юлии Кузнецовой, потенциал ослабления рубля шире. "Покупая валюту по столь высокому курсу, ЦБ, скорее всего, ожидает еще большего роста доллара и евро. Осенью мы увидим 120 за доллар и 130 за евро, если ЦБ не вмешается", — считает она.В общем, многое зависит от правительства. А там пока сохраняют спокойствие. Как заявлял ранее глава Минфина Антон Силуанов, вариант регулирования курса нацвалюты не рассматривается.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230806/po-staromu-bolshe-ne-budet-rossiyskuyu-ekonomiku-zhdut-masshtabnye-izmeneniya-1047331750.html

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