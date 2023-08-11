https://sputnik-abkhazia.ru/20230811/mezhdunarodnyy-forum-k-15-letiyu-priznaniya-abkhazii-sostoitsya-v-sukhume-1047451646.html

Международный форум к 15-летию признания Абхазии состоится в Сухуме

Международный форум к 15-летию признания Абхазии состоится в Сухуме

Организаторы форума - Международный институт развития коммуникаций "МИР–МОСТ–Абхазия" и Абхазский государственный университет. 11.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-11T19:10+0300

2023-08-11T19:10+0300

2023-08-11T19:10+0300

в абхазии

абхазия

новости

россия

признание

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/19/1033103982_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_613937b8e180784af7de92a15543ac76.jpg

СУХУМ, 11 авг – Sputnik. Международный форум "Абхазия. 15 лет признания Российской Федерацией" пройдет в республике 18 и 19 августа. Об этом в интервью радио Sputnik рассказали проректор АГУ по международным связям и экономическим вопросам Максим Гвинджия и председатель Национального фонда поддержки социальных программ России, член наблюдательного совета фонда "МИР–МОСТ–Абхазия" Андрей Сергеев.В продолжение Гвинджия заметил, что Россия всегда выступала в истории Абхазии как гарант развития и стабильности страны."На этот раз мы хотим отойти от стандартных подходов форумов и обсуждений. Конечно, мы будем говорить о существующих проблемах, о том, что сегодня происходит в мире. Но также в рамках этого форума мы проводим круглый стол, который будет называться "Россия-Абхазия 2070". Мы хотим заглянуть на 50 лет вперед, пофантазировать", - сказал Максим Гвинджия.Одна из тем форума – воспитание патриотизма у молодого поколения. Проректор АГУ подчеркнул, что в Абхазии замечательная патриотичная молодежь, и такой она была всегда."Многие говорят, что молодежь не та. Но молодежь - всегда молодежь, всегда есть конфликт поколений. Но скажу вам честно, наблюдая за моими студентами, я понимаю, что у нас прекрасная молодежь в Абхазии, и в России такая же. Мы с вами родились в Советском Союзе, и мы все еще выходцы из одной страны, мы - соотечественники. Мы шутим одинаковые шутки, слушаем одинаковую музыку, нас связывает очень много общего", - заявил он.Член наблюдательного совета фонда "МИР–МОСТ–Абхазия" Андрей Сергеев, в свою очередь, заметил, что отношения Абхазии и России должны быть направлены на созидание и прочное будущее."Мы сегодня должны делать акценты на будущем. Конечно же, очень важно консолидироваться вокруг традиционных ценностей и быть таким образом крепче, целостнее, более подготовленными к тем процессам, которые вокруг нас происходят. Без будущего сложно быть и в настоящем", - сказал Сергеев.Абхазии и России необходимо сделать многое для того, чтобы народы двух стран процветали и шли по пути созидания."Сегодня мы видим, кто и как старается нас расшатать. Это же делается достаточно прагматично и цинично я бы сказал. Мы, понимая это, должны сами себе рисовать позитивные сценарии и идти по ним дальше вперед", - подчеркнул он.Участники форума оценят роль исторической памяти для консолидации обществ, важность воспитания патриотизма у молодого поколения, опыт и перспективы информационного сотрудничества двух стран.Партнеры международного форума – Министерство обороны Абхазии, Национальный исследовательский институт развития коммуникаций Москвы, Национальный Фонд поддержки социальных программ (НФСП), Союз журналистов Абхазии, Sputnik Абхазия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230811/gvindzhiya-i-sergeev-o-predstoyaschem-forume-abkhaziya-15-let-priznaniya-rossiey-1047448526.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230705/intensivnoe-sotrudnichestvo-abkhaziya-i-rossiya-razvivayut-mezhparlamentskoe-vzaimodeystvie-1046726967.html

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, россия, признание