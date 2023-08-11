https://sputnik-abkhazia.ru/20230811/rossiyskie-voyska-porazili-punkt-dislokatsii-inostrannykh-naemnikov-v-zaporozhe-1047450366.html

Российские войска поразили пункт дислокации иностранных наемников в Запорожье

Российские войска поразили пункт дислокации иностранных наемников в Запорожье

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражена живая сила и военная техника ВСУ в 139 районах. 11.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-11T17:38+0300

2023-08-11T17:38+0300

2023-08-11T17:53+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

донбасс

новости

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/0b/1046846730_0:257:3183:2047_1920x0_80_0_0_1308626ce550a17be824454d094179f1.jpg

СУХУМ, 11 авг – Sputnik. Российские войска поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в районе города Запорожье, сообщает Министерство обороны России.Средства ПВО России перехватили два реактивных снаряда HIMARS, сбили 16 украинских беспилотников.На Купянском направлении успешно отражены четыре атаки и контратаки подразделений 32-й, 41-й, 44-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. За сутки противник потерял более 165 солдат, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходную гаубицу "Krab" польского производства, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.На Донецком направлении российские войска отразили пять атак, уничтожили за сутки до 180 украинских военнослужащих, семь боевых машин пехоты, два пикапа, боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", самоходную артиллерийскую установку М109 "Paladin", две гаубицы Д-20. На Южно-Донецком направлении уничтожено до 35 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-30.На Запорожском направлении Киев потерял до 60 солдат, три автомобиля, гаубицу Д-30, на Красно-Лиманском направлении – до 115 военнослужащих, три боевые бронированные машины, гаубицу Д-20. На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два пикапа, артиллерийская система М777, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230811/tsel-nastupleniya-vs-rossii-na-kupyanskom-napravlenii--osvobozhdenie-kharkova-1047441447.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230810/sredstva-pvo-rossii-sbili-pochti-sorok-ukrainskikh-bespilotnikov-za-sutki-1047433392.html

россия

украина

донбасс

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, украина, донбасс, новости, министерство обороны рф