https://sputnik-abkhazia.ru/20230813/udovolstvie-i-otchayanie-chem-opasna-igromaniya-1047447549.html

Удовольствие и отчаяние: чем опасна игромания

Удовольствие и отчаяние: чем опасна игромания

В основе любой игры заложено стремление выиграть. В погоне за удачей можно зайти очень далеко, а выбраться из этого омута очень сложно. 13.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-13T08:55+0300

2023-08-13T08:55+0300

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интервью

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Аналитический психолог Сергей Князев поделился в беседе со Sputnik причинами возникновения зависимости, о стадиях ее развития, последствиях и лечении.Алексей Шамба для SputnikОтыграться или выиграть- Сергей, в чем заключается основная проблема игромании?- Для наглядности сравним ее с алкогольной зависимостью. Алкоголик знает наверняка, что алкоголь — это не перспектива рая на земле, успеха и неограниченных возможностей. Алкоголь, скорее, даст временное облегчение, но цена этого облегчения в виде похмелья и ухудшения психоэмоционального состояния будет суровой. Алкоголь по сути — бесконечная тризна по утраченному. Нет человека в этом мире, который действительно хочет постоянно вспоминать потери, запивая их. Отсюда большая мотивация к изменениям. В отличие от постоянно возбужденного игромана, желающего отыграться или выиграть, алкоголик четко знает, что большое количество алкоголя лишь ухудшит его состояние. Игроман же знает наверняка, что много денег — это прекрасно. Знает, что выигрыш решит все проблемы и позволит наконец вернуться в потерянный рай. А учитывая царящие в обществе настроения, с топ-моделями, дорогими машинами, яхтами, виллами и невербализованными требованиями общества соответствовать нереальному образу, человека затягивает в игру с невообразимой скоростью.- В чем сложность оказания помощи таким пациентам?- Она заключается в том, что игроман имеет катастрофически низкую мотивацию к изменениям. Он практически не видит проблемы в собственном пристрастии. У него снижена чувствительность к долгам. Дно, от которого можно было бы оттолкнуться, не ощущается. Чем больше человек проигрывает, тем крепче его вера, что он наконец отыграется и сможет продолжить играть дальше. В итоге ситуация загоняет его в депрессию и нередко в суицид.- Как можно понять, что человек зависим?- Необходимо отслеживать повторные эпизоды игр на протяжении года, возобновление эпизодов игры, несмотря на отсутствие материальной выгоды. Нужно обращать внимание на отсутствие возможности контролировать влечение к игре, фиксацию на ней мыслей, желание отыграться, ложь, чтобы скрыть вовлеченность в игру, увеличение суммы ставок, угрозу значимым отношениям, работе, учебе из-за азартных игр, беспокойство или раздражительность вследствие попытки прекратить играть. Игромания проявляется четырьмя или более критериями в течение 12 месяцев.Выигрыш, проигрыш и отчаяние- Какие стадии можно выделить в этом заболевании?- Основных стадий три. Выигрыш. Эта фаза появляется в случае раннего успеха и сопровождается ощущением могущества. Что, в свою очередь, закрепляет случай в памяти и приводит человека к погружению в игровой процесс. Игра вытесняет ранее сформированные интересы. Но что самое главное – вытесняются прежние способы избежать стресс. Это приводит к закреплению замкнутого круга зависимости: стресс – игра – стресс от проигрыша или выигрыша – игра. Все свободное время уделяется игре.Проигрыш. Закономерная неудача, после которой человек закономерно будет пытаться отыграться, чтобы вернуться в первую фазу выигрыша, где у него высокая самооценка и ощущение могущества. На этой фазе появляется ложь на работе и близким, попытки занять денег, воровство. Желание отыграться становится невыносимым и в какой-то момент непреодолимым.Отчаяние. Системно повторяющаяся смена фаз проигрыша и выигрыша формирует третью фазу. В какой-то момент, когда терпение и резервы семьи и окружения заканчиваются, игроман сталкивается с отвержением, увольнением и невозможностью отыграться. Все тайное становится явным. Теряется доверие к игроману. Эта фаза часто сопровождается депрессией, мыслями о суициде, желанием все бросить, а также психосоматическими симптомами (нарушением работы пищеварительного тракта, паническими атаками, седречно-сосудисными заболеваниями и другими). Именно на этой фазе игроман может обратиться за помощью. Чаще же после этой фазы наступает пауза, во время которой человек находит новую работу и не играет. До тех пор, пока очередная стрессовая ситуация не приведет его обратно в игру.Порочный круг- Что чувствует игроман?- Если посмотреть на его глубинные желания, то в них нет ничего плохого. Он хочет быть хорошим мужем, отцом, заботиться о близких. Мечтает, чтобы его любили. Проблема в том, что у игромана есть часто неосознанное представление, что только с деньгами он станет хорошим и его полюбят. Другого способа он не видит. С тем уровнем возбуждения и страха, который он имеет, ему сложно сосредоточиться на долгосрочных инвестициях в себя и будущее, ему нужно здесь и сейчас. Кроме того, есть внутреннее представление о собственной ничтожности, часто компенсируемое высокой внешней самооценкой.Это жизнь в постоянном чувстве вины и стыде, перед собой и близкими, которые вынуждены сталкиваться с его компульсивными поступками. Это жизнь с запредельным уровнем самоосуждения и самокритики. Это жизнь, в которой человек может только во время игры почувствовать себя живым, когда и происходит эмоциональная разрядка. Это эмоциональная пустота и бесцельность жизни.- В случаях с алкоголизмом и наркоманией часто говорят, что родственники больного становятся созависимыми. А какова позиция близких игромана?- Близкие часто вынуждены оплачивать долги. Они находятся в вечном напряжении и тревожном ожидании "чудесных" новостей от родного человека. Что принесет ветер в этот раз? Деньги, долги и ложь? Естественно, что помощь нужна не только игроману, но и другим членам его семьи. Зависимость — это семейная болезнь. Страдают все. Это настоящая трагедия для всех участников семейной системы. Они по-настоящему страдают, их нервная система расшатана, они часто уходят в алкоголизацию или психосоматические заболевания. Порочный круг, по-другому и не скажешь.Игра – это вариант адаптации- Как вы считаете, игромания – это порок?- В обществе распространена клеймящая человека мысль, что любая зависимость — это порок или распущенность. С позиции терапии, такое клеймо только усугубляет ситуацию. Человек вынужден скрывать свою болезнь из-за стыда и страха осуждения. Результат предсказуем, человек вынужден справляться с проблемой самостоятельно или же доходит до того состояния, когда помочь уже будет очень сложно, а то и невозможно. Заболевание — это не порок, порок — это определенное поведение, и не важно, связано оно с зависимостью или нет.Например, человек, во время приступа эпилепсии не порочен, хотя его проявление может быть кому-то неприятным. Или человек во время приступа психического заболевания может выходить на улицу голым, но это не делает его порочным.Любое поведение человека, даже социально неприемлемое, носит защитную функцию, оно помогает справиться с определенными трудностями. В текущий момент человек просто не может по-другому. Именно, что не может, а не потому, что не хочет, как думают многие. Особенно это актуально в теме зависимостей. Такое поведение было наиболее адаптивным из возможных на момент, когда оно возникало. Даже безумие — вариант адаптации. Диссоциации, страх, избегающее поведение, агрессия помогали справиться тогда, когда иначе было не справиться. Другое дело, что ситуация меняется, а адаптация остается такой же, как была.- Игроман испытывает чувство вины?- Однозначно, да, но здесь нет виноватых. Никто осознанно не выбирал начинать терять деньги и свою жизнь. Никто осознанно не выбирал жить в семье, где проигрываются деньги. Вина не дает взять ответственность за свою жизнь, она ищет виноватых.Повторюсь. Вы не виноваты, если играете. Вы не виноваты, если живете с игроманом, и он играет. Виноватых не существует. Если искать виноватых, мы дойдем до Адама и Евы. Вы не виноваты в том, что что-то внутри вас заставляет выбирать игроманов, алкоголиков, наркоманов или же играть. Вы не выбирали это. Вы не виноваты в том, что выросли в определенной среде, которая сейчас во многом и предопределяет вашу жизнь. Пока вы считаете себя виноватым, очень сложно взять ответственность за свою жизнь и, наконец, начать жить так, как вы хотите. Ответственность меняет, а не вина.- Как можно помочь зависимому от игры?- Это всегда должна быть комплексная работа психологов как с игроманом, так и членами его семьи. Это жизненно необходимо, иначе после выхода из того же реабилитационного центра человек возвращается в прежнюю среду, провоцирующую его вернуться к прошлым сценариям.Выделю отдельно анонимные сообщества. Их преимущество по сравнению с реабилитационными центрами в том, что они бесплатны, и в них человек всегда найдет помощь и поддержку людей, столкнувшихся с той же проблемой, что и он. Не стоит недооценивать подобный формат работы. Да, он может показаться сложным, но поверьте, эти сообщества спасли сотни тысяч, если не миллионы людей от игромании, а также помогли членам их семей справиться с влиянием дисфункциональных сценариев из детства.

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интервью, игроки, зависимость, психологи, общество, интервью