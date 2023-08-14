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Российские войска уничтожили склад украинских надводных дронов
Российские войска уничтожили склад украинских надводных дронов
Групповой удар был нанесен в ночь с 13 на 14 августа высокоточным оружием большой дальности морского базирования. 14.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-14T21:22+0300
2023-08-14T21:22+0300
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СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Российские войска уничтожили места производства и хранения безэкипажных катеров, которые Киев использовал для осуществления террористических атак. Об этом сообщает Министерство обороны России. Средства ПВО России перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, уничтожили 28 украинских беспилотников.Ведомство сообщает, что на Купянском направлении отражено шесть атак и контратак противника, уничтожено до 65 военнослужащих противника, а также три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Panzerhaubitze-2000", две самоходные артиллерийские установки "Krab", самоходная гаубица "Гвоздика", гаубицы "Мста-Б" и Д-30.На Донецком направлении Киев потерял до 150 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, гаубицы "FH-70" и "МСТА-Б", склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ. На Краснолиманском направлении отражены две атаки ВСУ. Общие потери противника за сутки: 90 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа. На Южно-Донецком направлении в результате боев погибли до 240 украинских военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, три автомобиля, две артиллерийские системы М777, а также самоходная артиллерийская установка "Cezar".На Запорожском направлении отражены две атаки противника, а также пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. На этом направлении Киев потерял более 50 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, артиллерийскую систему М777, самоходную артиллерийскую установку "Cezar", самоходную артиллерийскую установку "Krab". На Херсонском направлении в течение суток потери противника составили до 30 солдат, три автомобиля, самоходный миномет "Alacran".
https://sputnik-abkhazia.ru/20230813/vs-rossii-prinuditelno-ostanovili-dlya-dosmotra-v-chernom-more-sukhogruz-shedshiy-v-ukrainu-1047472215.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф, донбасс
россия, украина, новости, министерство обороны рф, донбасс
Российские войска уничтожили склад украинских надводных дронов
Групповой удар был нанесен в ночь с 13 на 14 августа высокоточным оружием большой дальности морского базирования.
СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Российские войска уничтожили места производства и хранения безэкипажных катеров, которые Киев использовал для осуществления террористических атак. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 152 районах, поражена батарея зенитного ракетного комплекса С-300.
Средства ПВО России перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, уничтожили 28 украинских беспилотников.
Ведомство сообщает, что на Купянском направлении отражено шесть атак и контратак противника, уничтожено до 65 военнослужащих противника, а также три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Panzerhaubitze-2000", две самоходные артиллерийские установки "Krab", самоходная гаубица "Гвоздика", гаубицы "Мста-Б" и Д-30.
На Донецком направлении Киев потерял до 150 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, гаубицы "FH-70" и "МСТА-Б", склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.
На Краснолиманском направлении отражены две атаки ВСУ. Общие потери противника за сутки: 90 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа.
На Южно-Донецком направлении в результате боев погибли до 240 украинских военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, три автомобиля, две артиллерийские системы М777, а также самоходная артиллерийская установка "Cezar".
На Запорожском направлении отражены две атаки противника, а также пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. На этом направлении Киев потерял более 50 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, артиллерийскую систему М777, самоходную артиллерийскую установку "Cezar", самоходную артиллерийскую установку "Krab".
На Херсонском направлении в течение суток потери противника составили до 30 солдат, три автомобиля, самоходный миномет "Alacran".