https://sputnik-abkhazia.ru/20230814/sergey-shamba-abkhaziya-vsyacheski-khotela-izbezhat-voyny-s-gruziey-1047500115.html

Сергей Шамба: Абхазия всячески хотела избежать войны с Грузией

Сергей Шамба: Абхазия всячески хотела избежать войны с Грузией

14 августа 1992 года войска Госсовета Грузии без предупреждения, под предлогом охраны железной дороги, вторглись на территорию Абхазии. Началась война... 14.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-14T22:24+0300

2023-08-14T22:24+0300

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СУХУМ, 14 авг – Sputnik. Абхазия всячески хотела избежать войны, но обстоятельства сложились так, что другого выхода, кроме как защищаться, не было, рассказал в интервью радио Sputnik Секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба.Секретарь Совбеза рассказал, рассказал каким был первый день войны – 14 августа 1992 года. По его словам, о движении бронетехники в сторону столицы сообщил в телефонном разговоре заместитель главы администрации Очамчыры."Из Очамчыры позвонил замглавы администрации Бадия и сказал, что наблюдается движение бронетехники в Галском районе. Владислав Григорьевич (Ардзинба - прим.ред) начал набирать по "вертушке" пост, который у нас стоял на Охурее, в надежде связаться. Потому что это такое место, которое не могли обойти вторгшиеся войска", - вспоминает Шамба.Через некоторое время снова позвонил Бадия и Владислав Ардзинба раздраженно сказал ему не поднимать панику."На третий раз он уже побоялся позвонить Владиславу Григорьевичу. Он позвонил в приемную, и сказал секретарше, чтобы она позвала Сергея Багапш. Он вышел, потом вернулся и сказал, что люди видят, как по объездной идут танки", - рассказал секретарь Совбеза.Несмотря на то, что у грузинской стороны было больше оружия и людей, победить в войне они не могли, подчеркнул Шамба."Мы знали прекрасно, что Грузия по ташкентскому соглашению получила вооружение закавказского военного округа. Это были большие склады, которые находились в Тбилиси, в Грузии. В целом, мы все это прекрасно понимали. Но не всегда количество и качество вооружения предопределяют исход войны, тут главное – мотивация. Мы знали, что нам отступать некуда, что мы защищаем свою Родину. У них были абстрактные идеи защиты целостности Грузии, многие пришли сюда не воевать, а грабить. У нас была уверенность что мы в любом случае не проиграем", - отметил он.Полную версию интервью Сергея Шамба слушайте в эфире радио Sputnik в четверг, 17 августа, в 14:33 по московскому времени.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230814/aslan-bzhaniya-obratilsya-k-narodu-abkhazii-po-sluchayu-31-y-godovschiny-nachala-ovna-1047481730.html

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абхазия, грузия, новости, сергей шамба, отечественная народа абхазии