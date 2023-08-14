Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Жаркое лето 2022 года - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230814/sergey-shamba-abkhaziya-vsyacheski-khotela-izbezhat-voyny-s-gruziey-1047500115.html
Сергей Шамба: Абхазия всячески хотела избежать войны с Грузией
Сергей Шамба: Абхазия всячески хотела избежать войны с Грузией
14 августа 1992 года войска Госсовета Грузии без предупреждения, под предлогом охраны железной дороги, вторглись на территорию Абхазии. Началась война... 14.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-14T22:24+0300
2023-08-14T22:47+0300
в абхазии
абхазия
грузия
новости
сергей шамба
отечественная народа абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/0e/1047489468_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_35fcd83d49618f2fb718ed21a8b5cdcb.jpg
СУХУМ, 14 авг – Sputnik. Абхазия всячески хотела избежать войны, но обстоятельства сложились так, что другого выхода, кроме как защищаться, не было, рассказал в интервью радио Sputnik Секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба.Секретарь Совбеза рассказал, рассказал каким был первый день войны – 14 августа 1992 года. По его словам, о движении бронетехники в сторону столицы сообщил в телефонном разговоре заместитель главы администрации Очамчыры."Из Очамчыры позвонил замглавы администрации Бадия и сказал, что наблюдается движение бронетехники в Галском районе. Владислав Григорьевич (Ардзинба - прим.ред) начал набирать по "вертушке" пост, который у нас стоял на Охурее, в надежде связаться. Потому что это такое место, которое не могли обойти вторгшиеся войска", - вспоминает Шамба.Через некоторое время снова позвонил Бадия и Владислав Ардзинба раздраженно сказал ему не поднимать панику."На третий раз он уже побоялся позвонить Владиславу Григорьевичу. Он позвонил в приемную, и сказал секретарше, чтобы она позвала Сергея Багапш. Он вышел, потом вернулся и сказал, что люди видят, как по объездной идут танки", - рассказал секретарь Совбеза.Несмотря на то, что у грузинской стороны было больше оружия и людей, победить в войне они не могли, подчеркнул Шамба."Мы знали прекрасно, что Грузия по ташкентскому соглашению получила вооружение закавказского военного округа. Это были большие склады, которые находились в Тбилиси, в Грузии. В целом, мы все это прекрасно понимали. Но не всегда количество и качество вооружения предопределяют исход войны, тут главное – мотивация. Мы знали, что нам отступать некуда, что мы защищаем свою Родину. У них были абстрактные идеи защиты целостности Грузии, многие пришли сюда не воевать, а грабить. У нас была уверенность что мы в любом случае не проиграем", - отметил он.Полную версию интервью Сергея Шамба слушайте в эфире радио Sputnik в четверг, 17 августа, в 14:33 по московскому времени.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230814/aslan-bzhaniya-obratilsya-k-narodu-abkhazii-po-sluchayu-31-y-godovschiny-nachala-ovna-1047481730.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230814/obrechennye-na-porazhenie-okkupatsiya-abkhazii-srazu-poshla-ne-po-planu-1047479919.html
абхазия
грузия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/0e/1047489468_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_898fd5faa2d656e14372ac99f8490e5b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, грузия, новости, сергей шамба, отечественная народа абхазии
абхазия, грузия, новости, сергей шамба, отечественная народа абхазии

Сергей Шамба: Абхазия всячески хотела избежать войны с Грузией

22:24 14.08.2023 (обновлено: 22:47 14.08.2023)
© Sputnik / Леон Адлейба Сергей Шамба
Сергей Шамба - Sputnik Абхазия, 1920, 14.08.2023
© Sputnik / Леон Адлейба
Подписаться на
НовостиTelegram
14 августа 1992 года войска Госсовета Грузии без предупреждения, под предлогом охраны железной дороги, вторглись на территорию Абхазии. Началась война, продлившаяся больше года.
СУХУМ, 14 авг – Sputnik. Абхазия всячески хотела избежать войны, но обстоятельства сложились так, что другого выхода, кроме как защищаться, не было, рассказал в интервью радио Sputnik Секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба.

"Накануне войны Парламент Абхазии сделал обращение грузинской стороне, в котором предлагал в условиях изменившихся реалий установить новые равноправные взаимоотношения. Заканчивалось это обращение словами "Мы надеемся, что протянутая наша рука не повиснет в воздухе". В ответ на это нам прислали танки", - рассказал он.

Секретарь Совбеза рассказал, рассказал каким был первый день войны – 14 августа 1992 года. По его словам, о движении бронетехники в сторону столицы сообщил в телефонном разговоре заместитель главы администрации Очамчыры.
"Из Очамчыры позвонил замглавы администрации Бадия и сказал, что наблюдается движение бронетехники в Галском районе. Владислав Григорьевич (Ардзинба - прим.ред) начал набирать по "вертушке" пост, который у нас стоял на Охурее, в надежде связаться. Потому что это такое место, которое не могли обойти вторгшиеся войска", - вспоминает Шамба.
Через некоторое время снова позвонил Бадия и Владислав Ардзинба раздраженно сказал ему не поднимать панику.
"На третий раз он уже побоялся позвонить Владиславу Григорьевичу. Он позвонил в приемную, и сказал секретарше, чтобы она позвала Сергея Багапш. Он вышел, потом вернулся и сказал, что люди видят, как по объездной идут танки", - рассказал секретарь Совбеза.
Аслан Бжания - Sputnik Абхазия, 1920, 14.08.2023
В Абхазии
Аслан Бжания обратился к народу Абхазии по случаю 31-й годовщины начала ОВНА
10:34
Несмотря на то, что у грузинской стороны было больше оружия и людей, победить в войне они не могли, подчеркнул Шамба.
"Мы знали прекрасно, что Грузия по ташкентскому соглашению получила вооружение закавказского военного округа. Это были большие склады, которые находились в Тбилиси, в Грузии. В целом, мы все это прекрасно понимали. Но не всегда количество и качество вооружения предопределяют исход войны, тут главное – мотивация. Мы знали, что нам отступать некуда, что мы защищаем свою Родину. У них были абстрактные идеи защиты целостности Грузии, многие пришли сюда не воевать, а грабить. У нас была уверенность что мы в любом случае не проиграем", - отметил он.
Полную версию интервью Сергея Шамба слушайте в эфире радио Sputnik в четверг, 17 августа, в 14:33 по московскому времени.
ОВНА - Sputnik Абхазия, 1920, 14.08.2023
В Абхазии
Обреченные на поражение: оккупация Абхазии сразу пошла не по плану
09:40
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0