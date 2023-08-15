https://sputnik-abkhazia.ru/20230815/obsuzhdenie-proshlogo-i-buduschego-komleva-rasskazala-o-forume-k-15-letiyu-priznaniya-abkhazii-1047519634.html

Обсуждение прошлого и будущего: Комлева рассказала о форуме к 15-летию признания Абхазии

Обсуждение прошлого и будущего: Комлева рассказала о форуме к 15-летию признания Абхазии

18 и 19 августа в Абхазии пройдет форум, посвященный 15-летию признания суверенитета республики Российской Федерацией. 15.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-15T20:49+0300

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В эфире радио Sputnik заместитель директора по научной работе Национального исследовательского института развития коммуникаций, доктор социологических наук Валентина Комлева рассказала, каким будет форум и чего от него ждать.SputnikФорум, посвященный 15-летию признания суверенитета республики со стороны России, станет масштабным мероприятием, на котором подведут итоги развития отношений между двумя странами и обсудят перспективы развития Абхазии, отметила Валентина Комлева.При этом, по мнению эксперта, форум будет иметь высокий уровень. В нем будут участвовать не только эксперты и аналитики, но и люди, которые принимают политические решения.“Это не просто "собрались, поговорили, разъехались и написали статьи". После этого форума будут приниматься определенные решения, исходя из тех вопросов, которые будут на нем обсуждены”, - считает она.Не просто политическое признаниеПризнание независимости Абхазии для России, по мнению Валентины Комлевой, в первую очередь, это признание права абхазского народа на свою государственность и самоопределение. И то, что две республики на протяжении 15 лет строят и развивают отношения - это показатель дружественности, считает эксперт.“Для нас важно, чтобы Абхазия находилась в дружеских отношениях с Российской Федерацией, будучи независимым государством. Ну а для самой Абхазии признание - не только право, это еще и очень большая ответственность, а также наличие ресурсов, которые позволяют на международной арене высказывать свою позицию. И для того, чтобы иметь авторитет, эти ресурсы надо наращивать. Мы все-таки понимаем, что не все так просто, как хотелось бы. Мы будем говорить и о существующих в Абхазии ресурсах, и о том, какие ресурсы нужно в большей степени развивать, чтобы признание дало именно те возможности, которое оно дает другим государствам”, - отметила Комлева.По ее словам, Россия и впредь будет оставаться “гарантом независимости, международной субъектности и государственности Абхазии”. При этом, и для России важно, чтобы Абхазия оставалась с ней в дружественных и добрососедских отношениях с точки зрения ее цивилизационного, геополитического и геоэкономического значения.Развитие отношенийВалентина Комлева отметила, что сейчас среди экспертного сообщества обсуждаются разные варианты развития отношений Абхазии и России. Одни эксперты предлагают оставить все, как есть.“Мы продолжаем то сотрудничество, которое существует, усиливаем свою социальную политику внутри страны, и тем самым Абхазия наращивает внутренний потенциал для того, чтобы она была готова в дальнейшем быть признанной другими государствами”, - пояснила Комлева.Другие эксперты считают удачной модель союзного государства по типу отношений России и Беларуси. В этом случае, добавляет Комлева, Абхазия остается независимым государством.По словам Комлевой, этот вариант “сильно раздражает западных аналитиков”, потому что при таком раскладе Абхазия получит и некоторые экономические преимущества на постсоветском пространстве и усилит себя в рамках таких союзных отношений.“Тогда велика вероятность того, что она будет признана Беларусью. Но этот вариант совершенно неочевидный. Я знаю, есть много критиков, и пока он на высоком уровне не обсуждается. Я думаю, что на форуме все они будут рассмотрены, как модели будущего. Будет круглый стол, посвященный тому, какой будет Абхазия через 50 лет с экономической точки зрения, с социальной точки зрения, с политической точки зрения. Я думаю, посмотреть на отдаленную перспективу будет интересно”, - добавила эксперт.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230815/bolshoy-put-rossiyskiy-ekspert-otsenil-razvitie-abkhazii-posle-priznaniya-1047518630.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230811/pyatnadtsatiletie-druzhby-abkhazo-rossiyskiy-forum-proydet-v-sukhume-1047452775.html

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