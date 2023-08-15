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Российский военный корреспондент оценил развитие Абхазии за 15 лет

Российский военный корреспондент оценил развитие Абхазии за 15 лет

Журналист Александр Лукьянов был в Абхазии в августе 2008 года, когда республика проводила военную операцию по освобождению верхней части Кодорского ущелья от... 15.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-15T09:00+0300

2023-08-15T09:00+0300

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СУХУМ, 14 авг – Sputnik. Российский журналист, автор документальных фильмов Александр Лукьянов в программе "Такие обстоятельства" на радио Sputnik поделился мнением о том, насколько сильно изменилась Абхазия после признания независимости в 2008 году."Я был сюда направлен как военный корреспондент, это была первая моя командировка, где я снимал военные действия. Саму стрельбу я не снял, потому что моя съемочная группа дошла до Галского района, до границы с Грузией, и я дальше не переходил, хотя хорошо известно, что российские войска перешли границу. Я снимал беженцев, людей, которые помогали этим беженцам", - рассказал Лукьянов.В течение 15 лет, прошедших с момента признания независимости Абхазии, республика развивается, уверен журналист."Я был в прошлом году, могу сравнить даже с прошлым годом. Когда я ехал сюда на автомобиле, удивлялся, насколько все преобразилось - даже рядышком с дорогой появились сервисы для тех, кто путешествует на машине, появляются гостиницы. Наконец-то ремонтируется железнодорожный вокзал и здания, которые 30 лет стояли, заросли растительностью. Это все преобразилось за один год! И плюс еще решение построить здесь аэропорт", - говорит Лукьянов.При этом он отметил, что и в 2008 году, и сейчас, встречаются дома, которые были разрушены во время Отечественной войны 1992=1993 годов. Но исходя из того, какие изменения происходят в последнее время, ситуация и в этом плане скоро улучшится, уверен журналист."То, что у вашей республики бешеный потенциал, это бесспорно, и за год-два тут все преобразится. Я понимаю, что есть опасения, что может прийти чужой капитал, все преобразит и установит свои правила, но у вас же есть в Конституции прописанная система безопасности. Поэтому, за это время, я думаю будут налажены механизмы взаимодействия с крупным бизнесом, чтобы интересы местных жителей учитывались", - сказал журналист.В условиях санкций, которые введены в отношении России, связи двух стран могут быть еще более крепкими, развитие может начаться в различных областях, считает Александр Лукьянов.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20230811/pyatnadtsatiletie-druzhby-abkhazo-rossiyskiy-forum-proydet-v-sukhume-1047452775.html

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