https://sputnik-abkhazia.ru/20230815/soavtory-pobedy-v-sukhume-proshli-meropriyatiya-v-chest-dnya-dobrovoltsa-1047518436.html

Соавторы Победы: в Сухуме прошли мероприятия в честь Дня добровольца

Соавторы Победы: в Сухуме прошли мероприятия в честь Дня добровольца

15 августа 1992 года, на второй день после начала Отечественной войны народа Абхазии, в республику начали прибывать первые добровольцы. 15.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-15T18:50+0300

2023-08-15T18:50+0300

2023-08-15T20:03+0300

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отечественная война народа абхазии (1992-1993)

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СУХУМ, 15 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба прошло мероприятие, посвященное Дню добровольца, на котором присутствовали представители власти, ветераны, общественность республики.С августа 1992 года более двух тысяч добровольцев отчаянно сражались плечом к плечу с абхазскими воинами как на Западном, так и на Восточном фронтах. Большое значение в защите Абхазии от грузинской агрессии имело участие в боях соотечественников из Турции, Сирии, Иордании, республик Северного Кавказа, добавил он."Добровольческое движение в поддержку Абхазии навеки вписано золотыми буквами в новейшую историю не только нашего государства, но и всего Кавказа, став символом возрождения кавказского духа. Склоняем головы перед памятью бойцов-добровольцев, отдавших свои жизни на полях сражений или ушедших в мир иной в послевоенное время", - сказал первый вице-премьер.Помощник министра обороны Илья Гамисония подчеркнул, что вклад добровольцев в победу в Отечественной войне народа Абхазии неоценим. Он подчеркнул, что в добровольческом движении участвовали представители десятков национальностей."Их присутствие, особенно на первом этапе войны, сказалось на боевом и моральном духе нашего ополчения. Основная масса добровольцев шла в Абхазию, даже не сообщая об этом своим родным. По велению сердца они шли, готовые отдать свои жизни за свободу братской страны", - сказал Гамисония.Бывший министр обороны Абхазии Вячеслав Эшба назвал День добровольца особенным днем в истории абхазского народа."Выступавшие здесь говорили о том, каким важным в самый сложный период было прибытие с Северного Кавказа таких лидеров, как Султан Асланбекович Сосналиев. Тогда еще не все в Абхазии знали, что происходит, а добровольцы уже приняли мужественное решение прибыть в республику, чтобы помочь нам всем", - подчеркнул он.После выступлений зрителям показали театрализованное представление "Позывной 12", посвященное главным событиям жизни лидера добровольческого движения – генерала Султана Сосналиева.В Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов приняло участие более 2300 добровольцев, выходцев из республик Северного Кавказа, юга России, Южной Осетии, представителей абхазской диаспоры за рубежом.Из них 51 человек был удостоен звания "Герой Абхазии", 247 были награждены Орденом Леона, 623 бойца получили медали "За отвагу". В ходе войны погибли более 260 добровольцев.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230815/bratya-navsegda-den-dobrovoltsa-otmetili-v-gudaute-1047517383.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220815/boytsy-dobroy-voli-1040910788.html

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абхазия, новости, сухум, отечественная война народа абхазии (1992-1993)