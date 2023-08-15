https://sputnik-abkhazia.ru/20230815/bratya-navsegda-den-dobrovoltsa-otmetili-v-gudaute-1047517383.html

Братья навсегда: День добровольца отметили в Гудауте

Братья навсегда: День добровольца отметили в Гудауте

В Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов приняло участие более 2300 добровольцев из республик Северного Кавказа, юга России, Южной Осетии... 15.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-15T18:02+0300

2023-08-15T18:02+0300

2023-08-15T20:02+0300

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отечественная война народа абхазии (1992-1993)

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О том, как в Гудауте прошли памятные мероприятия, посвященные важной дате, кто принял в них участие, как добровольцы вспоминают военные годы, а также о том, какая выставка открылась в Государственном музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар, читайте в материале Sputnik.Нельзя забытьПо ежегодной традиции, 15 августа в Гудауте прошла церемония возложения цветов к памятнику, посвященному добровольцам, погибшим в годы Отечественной войны народа Абхазии. Сотни людей с цветами и флагами пришли к мемориалу на улице Адыгской. Кавалер Ордена Леона, доброволец из Чечни Иса Хехоев в беседе с корреспондентом Sputnik отметил, что этот день для него одновременно и праздничный, и печальный. Когда Хехоев встал на защиту Абхазии, ему было 34 года. Во время боевых действий он был дважды ранен."Конечно, грустно с одной стороны, так как мы потеряли многих своих братьев. Но в тоже время радостно, что абхазский народ тогда обрел свободу. Мы не могли просто смотреть, как гибнут наши братья, и добровольно пошли вперед. Хорошо помню ваших тогда еще молодых ребят, например, Шамиля Адзынба и Аку Пилия, которые сегодня - Герои Абхазии. Мне даже как-то довелось вывести их из-под огня. В них было столько мужества, что они не сделали ни единого шага назад", - поделился воспоминаниями Хехоев.Москвичу Роману Леншину было 16 лет, когда в Абхазии началась война. Несмотря на юный возраст, он уже участвовал в боях в Приднестровье и опыт у него был. Узнав о том, что пламя войны разгорелось и в Абхазии, Леншин вместе с другими добровольцами прибыл в республику на катере и пополнил ряды местной армии.По его словам, к этому его подтолкнуло чувство справедливости и понимание того, что народ Абхазии значительно уступал Грузии по военной мощи и численности бойцов."Абхазия - многонациональное государство. Грузия пришла и попыталась навязать свою волю. Это несправедливо", - заявил Леншин.В составе отдельного полка внутренних войск Абхазии Леншин освобождал Гагру от оккупантов, участвовал в ряде других военный операций. К счастью, доброволец из Москвы вернулся домой без ранений. Но военную службу он не оставил. Роман был одним из организаторов пограничной службы в Луганской Народной Республике, сегодня он - командир штурмовой бригады, участвующей в специальной военной операции России на Донбассе.Арсен Тунаев из Северной Осетии 31 год назад прибыл защищать абхазский народ вместе с братом Георгием. Тогда им было 15 и 16 лет соответственно. О своем решении Тунаевы никому из членов семьи не сообщали, просто собрали вещи, и пошли на войну."Когда горит дом горца, другой горец не может спокойно на это смотреть. Вы тоже горцы и должны прекрасно это понимать. Наверное, это заложено в наших генах", - объяснил причины своего поступка Арсен.Он также признался, что ни о чем не сожалеет. Единственное, ему очень больно оттого, что погибло так много хороших парней, как среди добровольцев, так и среди бойцов абхазской армии. Абхазию Арсен называет своей второй родиной и желает ей процветания.Представитель Черноморского казачьего войска Абхазии, руководитель "Единого штаба помощи Донбассу" Вадим Мироненко родился в Сухуме. Он тоже был участником Отечественной войны народа Абхазии и считает День добровольца настоящим праздником, который объединяет представителей множества национальностей."Нас поддержали не только казаки, чеченцы, кабардинцы, но были и поляки, эстонцы, ребята из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Бердска. Я их всех знал. Меня радует, что многие из добровольцев сегодня живы, и что судьба меня с ними свела", - подчеркнул он.Митинг и выставкаПосле церемонии возложения цветов, в Гудаутском доме культуры прошел памятный митинг, посвященный добровольцам. Военный комиссар Гудаутского района Замир Чкок попросил всех присутствующих почтить память бойцов минутой молчания. В своей речи он подчеркнул, что добровольцы внесли неоценимый вклад в достижение победы над Грузией.Чкок рассказал, что на защиту Абхазии прибыло более двух тысяч человек. 51 из них был удостоен звания Герой Абхазии, 247 были награждены Орденом Леона, 623 бойца получили медали "За отвагу".В боевых действиях погибли 295 уроженцев других государств и регионов - 54 бойца из Чечни, 44 - из Кабардино-Балкарии, 11 - из Карачаево-Черкессии, восемь из Украины. Свои головы сложили и выходцы из Южной и Северной Осетии, Турции, Сирии, 106 российских городов, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Литвы, Приднестровья, Эстонии, Польши.Представитель Союза добровольцев Южной Осетии Норис Салакаев зачитал поздравительное письмо от главы республики Алана Гаглоева. В нем, в частности, говорилось, что 31 год назад Грузия потерпела неудачу в планах по уничтожению Южной Осетии и развязала войну против Абхазии."Однако агрессор, намеревавшийся захватить Абхазию в считанные дни, не рассчитал силу и дух абхазского народа, его непоколебимую волю к борьбе за свободу и независимость. Крайне неприятным для грузинских националистов стало мощное добровольческое движения в поддержку Абхазии, развернувшееся по всему Северному Кавказу", - говорилось в письме Гаглоева.В тексте также отмечалось, что помощь со стороны добровольцев сыграла важную роль в срыве планов по захвату Абхазии, за которую отважно сражались, в том числе, сотни жителей Южной Осетии.Председатель Чеченского Союза добровольческого движения, кавалер Ордена Леона Вахид Керимов в своем выступлении он отметил, что прибытие добровольцев 31 год назад стало началом победы абхазского народа в войне с Грузией."У вас в данный момент есть флаг, герб, гимн. То есть, все необходимое. Остальные бытовые вопросы потихоньку утрясутся, все будет хорошо. Иначе никак не может быть, потому что многие ребята сложили жизни за то, чтобы сегодня все это было. Слава Аллаху, Абхазия сегодня - независимое государство", - сказал Керимов и выразил уверенность в необходимости единения братских народов.Кавалер Ордена Леона Руслан Михов из Кабардино-Балкарии рассказал, что общими усилиями бойцам удалось преодолеть настигшее тогда Абхазию горе и остановить кровопролитную войну."Я хочу сказать спасибо всем народам, которые пришли на помощь. Мы, абхазы и адыги, – братья, а с нами еще весь Кавказ", - сказал Михов.Участник интернациональной бригады "Пятнашка", кавалер Георгиевского креста Марзакан Цкуя поблагодарил добровольцев за то, что они сумели отстоять независимость республики и подарить свободу последующим поколениям.Кроме того, в памятный день 15 августа в Государственной музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар в Гудауте открылась фотовыставка "Наши братья", посвященная добровольцам. На ней представлено 346 копий архивных снимков.Как рассказала директор музея Гугуца Джикирба, еще в прошлом году в фонде музея было всего 213 фотографий. Пополнить фототеку удалось благодаря семьям добровольцев и участникам войны – Ляле Чамагуа, Иусе Квадзба, Марине Барциц, экс вице-президенту Абхазии Валерию Аршба. Выставка продлится до 29 августа.

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Бадри Есиава https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101792/49/1017924914_203:0:1056:852_100x100_80_0_0_214702ddae9200780a01456efaaf878b.jpg

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абхазия, гудаута, новости, отечественная война народа абхазии (1992-1993)