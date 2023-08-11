https://sputnik-abkhazia.ru/20230811/obvinyaemyy-ostaetsya-pod-strazhey-sud-rassmotrel-zhalobu-advokatov-aynara-tsvizhba-1047450626.html

Обвиняемый остается под стражей: суд рассмотрел жалобу адвокатов Айнара Цвижба

Обвиняемый остается под стражей: суд рассмотрел жалобу адвокатов Айнара Цвижба

Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии рассмотрела жалобу адвокатов Айнара Цвижба, который обвиняется в убийстве Натии Бахтадзе, на... 11.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-11T18:27+0300

2023-08-11T18:27+0300

2023-08-11T18:27+0300

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4 августа 2023 года Галский суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 октября. 7 октября его адвокаты Марина Тания и Нонна Смыр обратились в Кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда с жалобой. Они просили признать решение суда незаконным и необоснованным и изменить меру пресечения - отправить Цвижба под домашний арест.Жалоба адвокатов удовлетворена не была, мера пресечения осталась прежней. По решению коллегии судей, Айнар Цвижба останется под стражей до 2 октября. О том, какие доводы приводили адвокаты подозреваемого и почему с ними не согласна Генпрокуратура, читайте в материале Sputnik.SputnikОбстоятельства дела2 августа прокуратура Галского района возбудила уголовное дело в отношении Айнара Цвижба. По версии обвинения, днем 28 июля Цвижба подъехал к Бахтадзе, она села к нему в машину, и они вдвоем направились к "нефункционирующей гостинице".В этот же день Цвижба перевез труп девушки в село Шешелет, где сбросил его в водохранилище третьей перепадной ГЭС на реке Ингур, чтобы скрыть следы преступления.В качестве подозреваемого Цвижба был задержан 2 августа. На допросе он подробно рассказал об обстоятельствах случившегося, признал свою вину и раскаялся в содеянном.Основания для отмены меры пресеченияАдвокаты Айнара Цвижба Марина Тания и Нонна Смыр считают, что избрание меры пресечения Галским судом было незаконным и необоснованным. Поэтому они направили жалобу об отмене решения и избрании домашнего ареста.Как рассказала Тания, районная прокуратура грубо нарушила права Цвижба. Изначально в производстве находилось дело об исчезновении Бахтадзе, Айнар Цвижба был вызван для допроса по нему.1 августа адвокат Смыр везла Цвижба, который на тот момент проходил в качестве свидетеля, на допрос в прокуратуру. У въезда в город машину остановили сотрудники ГАИ, потребовавшие документы. Затем в салон ворвались четверо человек в гражданском, не предъявившие никаких документов. Они вытащили Цвижба, "затолкали" его к себе в машину и увезли в неизвестном направлении.Адвокат, как рассказала Тания, попыталась остановить их, объяснив, что везет своего клиента на допрос, но ее слова были проигнорированы. Тогда она обратилась в прокуратуру района, но, по версии защиты, ничего предпринято не было. В прокуратуре адвокату Смыр лишь объяснили, что Цвижба был тем, кого видели с Бахтадзе последним, и его собираются "всего лишь допросить".2 августа защитникам стало известно, что Цвижба был задержан сотрудниками угрозыска МВД, и он находится у них без какого-либо разрешительного документа.В этот же день прокуратура Гала возбудила в отношении Цвижба дело об умышленном убийстве Бахтадзе. А ночью 2 августа он был допрошен уже в качестве подозреваемого с участием дежурного адвоката Гаделия.Тания утверждает, что о возбуждении уголовного дела адвокатам стало известно лишь из сообщения на сайте Генпрокуратуры, после чего им удалось организовать встречу с Цвижба в ИВС МВД. Цвижба рассказал адвокатам, что ему не вручили ни постановление о возбуждении уголовного дела, ни протокол задержания.4 августа стало известно, что в районном суде Гала проходит процесс по избранию меры пресечения без участия адвокатов. Как оказалось, к судебно-контрольному материалу была приобщена копия ордера дежурного адвоката Гаделия, а ордер адвоката Смыр отсутствовал, хотя он ранее предоставлялся.Более того, по словам Тания, Цвижба письменно отказался от услуг Гаделия. Подсудимый заявил, что когда его ночью привели на допрос, он увидел другого адвоката и сказал всем, что не нуждается в его услугах, так как у него уже есть свои защитники. На это, утверждает адвокат, Цвижба сказали "сейчас это так надо".Адвокаты в суде также приобщили документы, характеризующие Цвижба с положительной стороны, как "отзывчивого, доброго молодого человека".Нонна Смыр подчеркнула, что, находясь под домашним арестом, ее подзащитный не собирается на кого-либо давить, скрываться и препятствовать рассмотрению дела. Кроме того, по ее словам, находиться под стражей Цвижба не позволяет состояние здоровья.Доводы обвиненияВ ходе судебного процесса исполняющий обязанности первого заместителя генпрокурора Абхазии Даур Амичба отметил, что 11 августа Генеральная прокуратура определила новый процессуальный статус Цвижба - теперь он проходит по делу как обвиняемый. В новом статусе, по словам Амичба, Цвижба от дачи показаний отказался.Он напомнил, что молодой человек обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, за которое уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 12 лет."Учитывая, тот факт, что предварительное следствие находится на первоначальном этапе сбора и закрепления доказательств, вышеизложенные обстоятельства увеличивают риск вмешательства подозреваемого в ход уголовного судопроизводства. Кроме того, к настоящему времени тело пострадавшей не обнаружено, к поискам привлечены ряд министерств и ведомств, с использованием специальной техники и водолазов", - сказал он.Амичба подчеркнул, что адвокатом Смыр был выписан ордер для участия в деле лишь по факту исчезновения Бахтадзе, но не для участия в уголовном деле о ее убийстве. Представитель Генпрокуратуры добавил, что из протокола следует, что Цвижба не был против того, чтобы его интересы на предварительном следствии представлял другой адвокат, о чем свидетельствует его подпись."Доводы защиты в части непредоставления постановления о возбуждении уголовного дела и несвоевременного предоставления судебно-контрольного материала их подзащитному не соответствуют действительности, так как, согласно постановлению о возбуждении уголовного дела, подозреваемый был ознакомлен с вышеуказанным постановлением и поставил свою подпись. Аналогичная ситуация и с судебно- контрольными материалами. Кроме того, даже в случае, если такое нарушение было допущено органом расследования, оно не является основанием для отмены или изменения меры пресечения, ранее избранной судом", - заявил Амичба и попросил суд отказать в удовлетворении жалобы адвокатов.Даур Амичба напомнил, что мера пресечения в виде домашнего ареста в Абхазии в полном объеме не реализуется, так как в республике нет системы электронных браслетов, а участковый не может постоянно наблюдать за обвиняемым.Адвокат Марина Тания заявила, что если бы Цвижба намеревался скрыться, то с его стороны было бы нелогично по своей же инициативе ехать с адвокатом в прокуратуру для дачи показаний.

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