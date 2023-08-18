https://sputnik-abkhazia.ru/20230818/videofiksatsiya-i-uzhestochenie-zakonov-kak-ispravit-situatsiyu-na-dorogakh-abkhazii-1047566391.html

Видеофиксация и ужесточение законов: как исправить ситуацию на дорогах Абхазии

Видеофиксация и ужесточение законов: как исправить ситуацию на дорогах Абхазии

Ситуация на дорогах Абхазии обострилась с наступлением курортного сезона. На республиканской трассе увеличился поток автомобилей, вместе с тем возросло и число... 18.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-18T12:23+0300

2023-08-18T12:23+0300

2023-08-18T13:16+0300

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По данным министра внутренних дел Абхазии, за 10 дней произошло 10 ДТП, в которых погибли пять человек, 18 получили ранения различной степени тяжести.О том, почему на дорогах Абхазии сложилась такая ситуация, как ее можно исправить, в программе "Гражданин и начальник" на радио Sputnik рассказал глава Госавтоинспекции Валентин Трапш.SputnikВ летний период в Абхазию прибывает большое количество транспортных средств. Одна из причин участившихся аварий – нагрузка на дороги.Начальник Госавтоинспекции напомнил, что летом сотрудники ведомства переведены на усиленный режим работы.Пьяное вождениеОсновными причинами ДТП на дорогах Абхазии остаются нарушение скоростного режима и вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, заявил начальник ГАИ.“Пока, на данном этапе, изменения с 15 мая по сегодняшний день не ощутимы. За семь месяцев текущего года было выявлено 3541 нарушение в этой области, что на 427 больше аналогичного периода прошлого года. Мы закон вроде бы ужесточили, но и нарушений выявили больше. Я бы не сказал, что до нашего населения дошло, что мера начала работать", – сказал Трапш и добавил, что необходимо еще сильнее ужесточить закон.К тому же, по словам начальника ГАИ, наркотики совершенствуются, и порой определить их присутствие в крови достаточно сложно. Для решения этой проблемы Министерство внутренних дел будет использовать специальный прибор – хроматограф, который способен определять все виды наркотических веществ.Другая проблема – наличие всего одного наркодиспансера на всю страну."Если мы в Гагре выявили троих людей, которые, как нам кажется, находятся под воздействием каких-либо веществ, мы должны отправить экипаж из Гагры в Сухум. Это минимум два человека и спецмашина. Сейчас, в насыщенный курортный сезон, на трассе много транспорта. Только дорога из Гагры в Сухум и обратно займет минимум три часа, плюс процедура медицинского освидетельствования", – пояснил Трапш.Видеофиксация – решениеОдно из решений проблемы нарушения ПДД – оснащение участков системами видеофиксации, считает начальник ГАИ. На примере Московской области, в которой развита система видеофиксации, Трапш почеркнул эффективность этого метода. Он уточнил, что для организации работы камер нужна техническая поддержка и серьезные вложения, но в Московской области эти расходы окупились за полгода."Если бы у нас была неотвратимость наказания, наверное, наши люди и пристегивались бы, и снижали бы скорость. Но не все так просто, у нас менталитет интересный. Наши граждане знают правила дорожного движения. Каждый из нас выезжает в Российскую Федерацию. При переезде границы мы пристегиваемся, соблюдаем правила, потому что там мы не можем позвонить знакомому и решить вопрос. Если мы введем систему видеофиксации, у нас будет неотвратимость наказания, хотим мы этого или нет", – уверен Валентин Трапш.В настоящее время в Абхазии работает пять стационарных комплексов видеофиксации, еще один находится на техническом обслуживании и в ближайшее время вновь заработает. Сумма штрафов за 4202 нарушения, зафиксированные камерами, за семь месяцев составила более двух миллионов рублей.По словам Валентина Трапш, в планах МВД установка еще 10 стационарных комплексов на территории Абхазии.Правила обученияЕще одно важное направление работы – ужесточение требований к подготовке водителей в автошколах."Я считаю, что должно смениться целое поколение водителей для того, чтобы правила дорожного движения все знали как положено, и главное – чтобы их соблюдали. На сегодняшний день у нас существует только один экзаменационный класс в МРЭО ГАИ МВД РА. Там установлены компьютеры. Если раньше присутствовал человеческий фактор, инспектор мог подойти и помочь, то теперь этого нет. Обмануть компьютер и систему невозможно. Кроме того, у нас установлены камеры. Обойти все это на сегодняшний день достаточно сложно", – добавил Валентин Трапш.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230817/grazhdanin-i-nachalnik-trapsh-o-bezopasnosti-na-dorogakh-abkhazii--1047547219.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230813/mvd-abkhazii-predlozhilo-ispolzovat-tekhnologiyu-shumovoy-razmetki-na-dorogakh-1047474017.html

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