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Российские войска сбили более 20 украинских дронов за сутки

Российские войска сбили более 20 украинских дронов за сутки

Всего с начала специальной военной операции на Украине 24 февраля российские войска уничтожили 461 украинский самолет, 246 вертолетов, 5854 беспилотника. 19.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-19T16:38+0300

2023-08-19T16:38+0300

2023-08-19T16:38+0300

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СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки уничтожили 23 украинских дрона, сообщает Министерство обороны. Ведомство сообщает, что на Купянском направлении успешно отражены четыре атаки ВСУ, уничтожены более 130 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки М109 "Paladin".На Донецком направлении отражены пять атак штурмовых групп ВСУ, уничтожены склады боеприпасов 24-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад. За сутки противник потерял до 400 солдат убитыми и раненными, 14 боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубицу Д-20. На Южно-Донецком направлении отражена атака штурмовой группы ВСУ, пресечена деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп. Потери противника составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-30. На Запорожском направлении отражена атака подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады стратегического резерва ВСУ, уничтожены до 190 украинских солдат, боевая бронированная машина, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Krab", гаубица М119.На Краснолиманском направлении отражена атака штурмового отряда 42-й механизированной бригады ВСУ, уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20, на Херсонском направлении - до 15 бойцов ВСУ, два автомобиля, две гаубицы Д-30 и одно орудие "Мста-Б".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230819/rossiyskie-voyska-presekli-ataku-kieva-na-novgorodskiy-voennyy-aerodrom-1047579168.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230819/putin-provel-soveschanie-v-shtabe-gruppirovki-svo-v-rostove-1047577383.html

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