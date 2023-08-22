https://sputnik-abkhazia.ru/20230822/dlya-buduschikh-pokoleniy-pamyatnik-sovetskim-voinam-otkroyut-na-perevale-pyv-1047611952.html

Для будущих поколений: памятник советским воинам откроют на перевале Пыв

Для будущих поколений: памятник советским воинам откроют на перевале Пыв

Работы проводились в рамках историко-военно-патриотического проекта "Кавказский фронт", посвященного 80-летию победы в битве за Кавказ. 22.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-22T12:25+0300

2023-08-22T12:25+0300

2023-08-22T14:37+0300

пресс-центр

абхазия

новости

великая отечественная война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/16/1047608465_1:0:719:404_1920x0_80_0_0_7ebc44348c2b15c79ded359d9d745c71.jpg

СУХУМ, 22 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Памятник советским воинам, павшим в битве за Кавказ, откроют на перевале Пыв 24 августа. Об этом на пресс-конференции в Sputnik рассказал исполнительный директор культурного фонда "Платформа" Дмитрий Статейнов."Открытие памятника на перевале Пыв проходит в рамках историко-культурного проекта "Кавказский фронт", который мы презентовали еще два года назад. В рамках этого проекта прошло достаточное количество мероприятий, в том числе круглые столы, в прошлом году начались съемки фильма об оккупации села Псху (в которое можно попасть через перевал Пыв - прим.). Это единственное село в Абхазии, которое было оккупировано немецкими войсками", – сказал исполнительный директор фонда "Платформа" Дмитрий Статейнов.В 2023 году, благодаря Владимиру Литвинчуку, удалось заняться восстановлением памятника советским воинам на перевале Пыв. На реконструкцию понадобилось около трех недель, она завершена, и теперь памятник готов к открытию, подчеркнул Статейнов."Я, как представитель Министерства иностранных дел, почетный консул Абхазии в Приволжском федеральном округе, имел поручение от руководства МИДа. На встрече с руководством страны, председателем правительства Абхазии, министрами культуры, обороны была сформирована программа. Конечно, сложность вносила высота (Пыв находится на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря - прим.), плюс климатические условия, была также стихия... Но к кому бы мы ни обращались, все оказывали поддержку", – заметил Литвинчук.Чрезвычайно важное значение сохранения памяти о Великой Отечественной войне в условиях попыток переиначить исторические события, отметил министр культуры Абхазии Даур Кове."Сегодня в мире мы прослеживаем тенденцию, когда некоторые люди пытаются переписать историю, поэтому подобного рода события очень важны. Самое главное в этих мероприятиях – сохранить историческую память. Подвиг, который был совершен, ни в коем случае нельзя забывать, память о нем нужно передавать из поколения в поколение", – сказал министр.В рамках торжественного открытия памятника советским воинам будет заложена капсула времени с посланием потомкам на двух языках – абхазском и русском. Ее планируют открыть через 20 лет, к столетнему юбилею Битвы за Кавказ."Мы уверены, что к этому времени в Абхазии все памятники Великой Отечественной войны будут находиться в хорошем состоянии. На Санчарском, Марухском и Клухорском перевалах Абхазии, где шли ожесточенные бои, находятся останки погибших солдат, их предают земле. Также хочется верить, что к столетию Победы будут найдены и захоронены останки всех солдат, павших на этих перевалах", – говорится, в частности, в тексте послания.9 октября 2023 года исполняется 80 лет со дня победы в Битве за Кавказ — одной из наиболее затяжных и кровопролитных кампаний Великой Отечественной войны. Проект "Кавказский фронт" культурного фонда "Платформа", посвященный круглой дате, был презентован в апреле 2021 года. Его основная цель – патриотическое воспитание молодежи, популяризация изучения истории.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230718/medvenskiy-o-sokhranenii-istoricheskoy-pravdy-o-velikoy-otechestvennoy-voyne-1046989179.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230808/patrioticheskaya-ekspeditsiya-oboronnaya-tropa-sostoyalas-v-abkhazii-1047384891.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, великая отечественная война