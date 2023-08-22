https://sputnik-abkhazia.ru/20230822/lolua-rasskazal-pochemu-bylo-neobkhodimo-osvobodit-kodorskoe-uschele-1047602263.html

Лолуа рассказал, почему было необходимо освободить Кодорское ущелье

Лолуа рассказал, почему было необходимо освободить Кодорское ущелье

Военная операция абхазской армии по освобождению верхней части Кодорского ущелья была проведена после нападения Грузии на Южную Осетию в августе 2008 года. 22.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-22T09:00+0300

2023-08-22T09:00+0300

2023-08-22T10:22+0300

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СУХУМ, 22 авг – Sputnik. В Кодорском ущелье располагалась группировка вооруженных сил Грузии, они постоянно организовывали вылазки на территорию, подконтрольную Абхазии, рассказал в программе "Такие обстоятельства" на радио Sputnik советник президента республики по национальной безопасности и обороне Рауль Лолуа. Рауль Лолуа также напомнил, что с завершением войны боевые действия не кончились, вспомнив про события 1998 и 2001 годов (в 1998 году грузинские партизанские отряды пытались захватить Галский район, а в 2001 году чеченские боевики под руководством Руслана Гелавева при содействии грузинских вооруженных формирований выдвинулись из верхней части Кодорского ущелья и пытались захватить Гулрыпшский район –прим.).Нападению на Южную Осетию предшествовала многолетняя милитаризация Грузии, поставки вооружения шли в том числе из Украины – это были танки, БМП, установки ПВО, подчеркнул советник президента. Соединенные Штаты Америки занимались финансированием и обучением грузинской армии. Возможность эскалации многократно возросла с приходом к власти Михаила Саакашвили, добавил он. После победоносной войны с Южной Осетией, Грузия планировала также напасть на Абхазию и подчинить ее своей воле. "В Поти было большое количество специальных десантных кораблей. По морю они должны были выдвинуться в сторону Абхазии, занять определенный плацдарм и нарастить свои силы. Занимая этот плацдарм, вертолеты должны были перебрасывать воздушный десант. То есть все готовилось для того, чтобы захватить Абхазию после Южной Осетии", – говорит Лолуа. В продолжение он подчеркнул, что Абхазии нельзя расслабляться и сегодня, так как поставки вооружения в Грузию продолжаются. Советник президента уверен, что если снова возникнет угроза военной агрессии со стороны Грузии, нужно будет сделать все возможное, чтобы пресечь эти попытки окончательно. "Мы вышли на свои границы наверху, по Кодорскому ущелью, закрепились и остановились. То, что мы переехали туда с нашими коллегами-россиянами, было сделано для того, чтобы понять, что там происходило и какие силы там были, наши армейские подразделения туда (в Грузию - прим.) не переходили. Но если они еще раз решатся на новую войну, конечно, нам останавливаться уже нельзя будет. Нам нужно будет перейти на ту сторону и завершить победу в Тбилиси", – сказал Рауль Лолуа. Сегодня в верхней части Кодорского ущелья находятся абхазские и российские пограничники, которые несут службу в рамках двустороннего соглашения о совместной охране государственной границы между Абхазией и Грузией. Кодорское ущелье расположено в верхнем течении реки Кодор, в северо-восточной части Абхазии на высоте чуть более 1300 метров над уровнем моря. Это ущелье представляет собой речную долину, в которой расположены несколько деревень.Это ущелье – историческая область Абхазии, оно обладает важным стратегическим значением. Через него пролегает Военно-Сухумская дорога – одна из самых старых коммуникаций Кавказа. На протяжении последних десятилетий Грузия не раз пыталась закрепиться в этой части Абхазии, планируя при удобном случае дальнейшее продвижение своей армии в глубь республики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230816/markedonov-lyudi-v-abkhazii-gotovy-borotsya-za-svoyu-respubliku-1047528003.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220812/vozvraschenie-kodora-kak-vosstanovili-tselostnost-abkhazii-1040897199.html

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