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Российские войска уничтожили почти 40 украинских дронов за сутки
Российские войска уничтожили почти 40 украинских дронов за сутки
Всего с начала проведения военной спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года российские средства ПВО уничтожили почти шесть тысяч дронов противника. 22.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-22T15:02+0300
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СУХУМ, 22 авг – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 39 украинских беспилотников в зоне спецоперации за сутки, сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России поражена живая сила и военная техника противника в 139 районах, уничтожены командно-наблюдательный пункт подразделения 46-й аэромобильной бригады, склад боеприпасов 1-й танковой бригады. Ведомство сообщает, что за прошедшие сутки на Купянском направлении было отражено пять атак противника, уничтожено до 65 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубица Д-20, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.На Запорожском направлении отражены четыре атаки подразделений 65-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, уничтожено более 125 украинских солдат, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и девять автомобилей, 11 орудий и четыре миномета противника, в том числе иностранного производства.На Донецком направлении были отражены три атаки штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 235 солдат, пять боевых машин пехоты, два автомобиля, две артиллерийские системы М777, самоходную артиллерийскую установку "Krab", радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. На Краснолиманском направлении Киев за сутки потерял более 50 военнослужащих, три боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30, на Южно-Донецком направлении – до 240 солдат убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, артиллерийскую систему М777, орудие FH-70, на Херсонском направлении – до 15 солдат, два автомобиля, две артиллерийские системы М777, гаубицу Д-30.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230821/dva-ukrainskikh-bespilotnika-unichtozhili-v-podmoskove-1047591575.html
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россия, украина, донбасс, новости, министерство обороны рф
Российские войска уничтожили почти 40 украинских дронов за сутки
15:02 22.08.2023 (обновлено: 15:13 22.08.2023)
Всего с начала проведения военной спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года российские средства ПВО уничтожили почти шесть тысяч дронов противника.
СУХУМ, 22 авг – Sputnik.
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 39 украинских беспилотников в зоне спецоперации за сутки, сообщает
Министерство обороны России.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Николаевка, Золотаревка, Новозвановка, Кременная Луганской Народной Республики, Берестовое, Кодема, Александровка Донецкой Народной Республики, Новая Каховка Херсонской области, Мирное и Трудовое Запорожской области", – говорится в сообщении.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России поражена живая сила и военная техника противника в 139 районах, уничтожены командно-наблюдательный пункт подразделения 46-й аэромобильной бригады, склад боеприпасов 1-й танковой бригады.
Ведомство сообщает, что за прошедшие сутки на Купянском направлении было отражено пять атак противника, уничтожено до 65 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубица Д-20, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.
На Запорожском направлении отражены четыре атаки подразделений 65-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, уничтожено более 125 украинских солдат, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и девять автомобилей, 11 орудий и четыре миномета противника, в том числе иностранного производства.
На Донецком направлении были отражены три атаки штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 235 солдат, пять боевых машин пехоты, два автомобиля, две артиллерийские системы М777, самоходную артиллерийскую установку "Krab", радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.
На Краснолиманском направлении Киев за сутки потерял более 50 военнослужащих, три боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30, на Южно-Донецком направлении – до 240 солдат убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, артиллерийскую систему М777, орудие FH-70, на Херсонском направлении – до 15 солдат, два автомобиля, две артиллерийские системы М777, гаубицу Д-30.