https://sputnik-abkhazia.ru/20230823/aviakatastrofa-v-tverskoy-oblasti-prigozhin-v-spiske-passazhirov-1047643109.html

Авиакатастрофа в Тверской области: Пригожин в списке пассажиров

Авиакатастрофа в Тверской области: Пригожин в списке пассажиров

Евгений Пригожин - глава группы "Вагнер", бойцы которой принимают участие в боях против ВСУ на Донбассе. 23.08.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 авг - Sputnik. Частный самолет Embraer Legacy, в числе пассажиров которого значилось имя главы группы "Вагнер" Евгения Пригожина, разбился в Тверской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию. Позже в ведомстве подтвердили, что на месте крушения в селе Куженкино, найдены тела восьми погибших. Спасательные работы продолжаются. На месте находятся сотрудники правоохранительных органов, они устанавливают детали инцидента. Евгений Пригожин - глава группы "Вагнер", принимающей участие в боях против украинских войск на Донбассе. На него было заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа после того, как в ночь на 24 июня 2023 года бойцы "Вагнера" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Захват произошел после заявлений Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям группировки, хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным. Глава "Вагнера" принял предложение об остановке движения бойцов на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Дело в отношении Пригожина было прекращено.

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