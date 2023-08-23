https://sputnik-abkhazia.ru/20230823/barkhatnyy-sezon-kakim-budet-osenniy-otdykh-v-abkhazii-1047621534.html

Бархатный сезон: каким будет осенний отдых в Абхазии

Бархатный сезон: каким будет осенний отдых в Абхазии

По данным Минтуризма Абхазии, в сравнении с прошлым годом, спрос на отдых в республике в сентябре вырос на 10-15% 23.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-23T09:00+0300

2023-08-23T09:00+0300

2023-08-23T09:00+0300

абхазия

новости

в абхазии

отдых в абхазии

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/13/1042137434_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_bb746f137625e8dc3802426c82c9c38f.jpg

СУХУМ, 22 авг - Sputnik. Ожидания по бронированиям жилья в Абхазии в бархатном сезон положительные, сказала в программе "Турбаза" на радио Sputnik начальник отдела анализа и прогнозирования туриндустрии Минтуризма республики Инара Бения. Летом в Абхазии туристы традиционно отдыхают семьями, а бархатный сезон считается сезоном "одиноких" путешественников. Поэтому осенью больше востребованы гостиничные номера с одной кроватью, добавила Бения. "Поэтому многие наши отельеры взяли пример из других стран, где есть определенная скидка на одноместное размещение. Они завлекают людей в возрасте, тем самым повышая продажи номерного фонда", - сказала сотрудница Минтуризма. Говоря о конкуренции с курортами юга, России Бения подчеркнула, что, по имеющимся данным, в этом году спрос на отдых в Абхазии в бархатный сезон выше чем в Краснодарском крае. "Это обусловлено тем, что Абхазия по климатическим показателям является более теплым местом, и у нас теплое прозрачное море. В Сочи, Туапсе, Дагомысе уже более прохладно", - говорит специалист. В июле и августе, в пик курортного сезона, цены на проживание в гостиницах и пансионатах Абхазии были повышены. Однако в сентябре-октябре объекты размещения предоставляют возможность бронирования со скидками, сказала она. "Если посмотреть на общую тенденцию, в среднем, они снижают 30% от летних цен", - заявила Бения. В пример она привела отдых в "Курорте Пицунда", где летом, в среднем можно, было отдохнуть за 3880 рублей, а в бархатный сезон - за 1550 рублей. При этом Инара Бения подчеркнула, что летний сезон 2023 года был непростым. "В первом квартале года были хорошие продажи, строились большие планы по принятию туристов в Абхазию. Но, к сожалению, потом произошел резкий спад, практически на 30%. Какое-то время 70% отелей республики были не заполненными", - сказала она. По словам Бения, это, в первую очередь, было связано с погодными условиями - паводки и наводнения в республике нанесли большой ущерб самым популярным туристическим районам. Также важную роль сыграл экономический вопрос и нестабильная ситуация в России, заметила она.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230822/bolee-30-nelegalnykh-gidov-vyyavili-v-abkhazii-s-nachala-goda-1047612716.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230822/gagra-voshla-v-desyatku-samykh-populyarnykh-napravleniya-dlya-otdykha-v-sentyabre-1047605031.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, отдых в абхазии, туризм