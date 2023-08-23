https://sputnik-abkhazia.ru/20230823/putin-pozdravil-indiyu-s-uspeshnoy-posadkoy-kosmicheskoy-stantsii-na-lunu-1047641288.html

Путин поздравил Индию с успешной посадкой космической станции на Луну

Путин поздравил Индию с успешной посадкой космической станции на Луну

Индия стала первой в мире страной, успешно посадившей космический аппарат на южный полюс Луны. 23.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-23T19:33+0300

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СУХУМ, 23 авг - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил своего индийского коллегу Драупади Мурму и премьер-министра страны Нарендру Моди с успешной посадкой космической станции "Чандраян-3" на Луну. Поздравление опубликовано на сайте Кремля. Госкорпорация "Роскосмос" также поздравила Индию с успешным прилунением "Чандраян-3"."Исследования Луны важны для всего человечества, в будущем она может стать площадкой для освоения дальнего космоса", - говорится в тексте. Автоматическая космическая станция "Чандраян-3" была запущена в космос 14 июля и вышла на лунную орбиту 5 августа. Зачем, 17 августа, спускаемый модуль "Викрам" отделился от станции и провел две операции по снижению орбиты перед посадкой. Около двух недель аппарат будет выполнять различные эксперименты, включая спектрометрический анализ минерального состава лунной поверхности.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230820/roskosmos-soobschil-o-krushenii-stantsii-luna-25-1047586834.html

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