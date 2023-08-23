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Путин поздравил Индию с успешной посадкой космической станции на Луну
Путин поздравил Индию с успешной посадкой космической станции на Луну
Индия стала первой в мире страной, успешно посадившей космический аппарат на южный полюс Луны. 23.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-23T19:33+0300
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СУХУМ, 23 авг - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил своего индийского коллегу Драупади Мурму и премьер-министра страны Нарендру Моди с успешной посадкой космической станции "Чандраян-3" на Луну. Поздравление опубликовано на сайте Кремля. Госкорпорация "Роскосмос" также поздравила Индию с успешным прилунением "Чандраян-3"."Исследования Луны важны для всего человечества, в будущем она может стать площадкой для освоения дальнего космоса", - говорится в тексте. Автоматическая космическая станция "Чандраян-3" была запущена в космос 14 июля и вышла на лунную орбиту 5 августа. Зачем, 17 августа, спускаемый модуль "Викрам" отделился от станции и провел две операции по снижению орбиты перед посадкой. Около двух недель аппарат будет выполнять различные эксперименты, включая спектрометрический анализ минерального состава лунной поверхности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230820/roskosmos-soobschil-o-krushenii-stantsii-luna-25-1047586834.html
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россия, владимир путин, индия, новости, космос
Путин поздравил Индию с успешной посадкой космической станции на Луну
19:33 23.08.2023 (обновлено: 19:53 23.08.2023)
Индия стала первой в мире страной, успешно посадившей космический аппарат на южный полюс Луны.
СУХУМ, 23 авг - Sputnik.
Президент России Владимир Путин поздравил своего индийского коллегу Драупади Мурму и премьер-министра страны Нарендру Моди с успешной посадкой космической станции "Чандраян-3" на Луну. Поздравление опубликовано
на сайте Кремля.
"Это большой шаг в освоении космического пространства и, конечно, свидетельство впечатляющего прогресса, достигнутого Индией в научно-технологической сфере. Прошу передать руководству и коллективу Индийской организации космических исследований искренние поздравления и пожелания новых свершений", - говорится в поздравлении.
Госкорпорация "Роскосмос" также поздравила Индию с успешным прилунением "Чандраян-3".
"Исследования Луны важны для всего человечества, в будущем она может стать площадкой для освоения дальнего космоса", - говорится в тексте.
Автоматическая космическая станция "Чандраян-3" была запущена в космос 14 июля и вышла на лунную орбиту 5 августа. Зачем, 17 августа, спускаемый модуль "Викрам" отделился от станции и провел две операции по снижению орбиты перед посадкой.
Около двух недель аппарат будет выполнять различные эксперименты, включая спектрометрический анализ минерального состава лунной поверхности.