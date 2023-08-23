https://sputnik-abkhazia.ru/20230823/ukrainu-spasut-samolety-1047626597.html

Украину спасут самолеты

Украину спасут самолеты

На Незалежной очередная перемога — им дают американские истребители F-16. Зеленский уже сфоткался в кабине самолета, значит, теперь-то уж ВСУ точно победят... 23.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-23T10:52+0300

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2023-08-23T10:52+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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Разберемся, что такое F-16. Это легкий маневренный истребитель, который в следующем году отпразднует свой полувековой юбилей, пишет Виктория Никифорова для РИА Новости.По сути, Дания и Нидерланды сейчас списывают эти истребители, потому что у них вышел срок службы, и закупают в США новые F-35. Списанные самолеты — или некоторая их часть — и отправятся на Украину.Истребители F-16 особенно успешно проявляют себя в боях, если у противника нет своей авиации и в зачаточном состоянии находится ПВО. На Ближнем Востоке их постоянно используют против тех, кого в данный момент принято считать "террористами". Турция — против курдов, Израиль — против палестинцев, США — против афганцев.Во время войны в Югославии F-16 неплохо показали себя в воздушных боях против наших МиГ-29, на которых летали сербы: статистика сбитых самолетов была в пользу "американцев". Однако наши "МиГи" — такие же старички. Против новейших российских истребителей у F-16 нет ни малейшего шанса, об этом совершенно открыто говорят сами американцы. Легкими целями они станут и для наших систем ПВО.Цель поставок F-16 — имитировать украинское господство в воздухе. Однако даже сейчас речь идет о том, что Дания даст 19 истребителей, а Нидерланды — какую-то часть из своих 42. Непонятно, как это обеспечит господство в воздухе, если в распоряжении ВКС России находится более двух тысяч единиц боевой авиации.Впрочем, еще и эти самолеты надо получить. Пока же Пентагон выдвигает Украине все новые условия. Американским истребителям требуются аэродромы с идеальными взлетными полосами, квалифицированные механики для обслуживания, фирменные запчасти, логистика, вся инфраструктура.Украинские пилоты должны пройти курс обучения, насчет его срока американские инструкторы высказываются по-разному — от шести месяцев до года или даже нескольких лет.Еще одна проблема выяснилась только что. Оказалось, что незалежные пилоты не владеют английским. Значит, сначала их надо отправлять на языковые курсы в Британию (вероятно, чтобы поставить шикарное оксфордское произношение), но тут непонятно, кого именно отправлять, потому что группы для обучения пока не сформированы.Так когда же F-16 официально появятся на украинском фронте? По самым оптимистичным прикидкам американцев, это случится не раньше следующего года. Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хэкер вообще отжег не по-детски, заявив, что "полноценная подготовка эскадрилий F-16 к боевым действиям потребует четыре-пять лет".Нетрудно догадаться, что идея Вашингтона разрешить поставки своих истребителей на Украину не вызывает энтузиазма у европейских членов НАТО. Зеленский давно клянчил самолеты, но американцы полтора года все не могли решиться. Все это время они сочиняли целую систему прокладок, чтобы обезопасить себя от ответного удара России.На сегодня система получилась такая. Американские самолеты будут поставлять не сами США, а Дания и Нидерланды. Обучать украинских пилотов будут в Румынии, Дании и тех же Нидерландах. Обслуживать самолеты будут на аэродромах Польши и Румынии.Разумеется, это прямая эскалация натовского участия в войне и все объекты на территории этих европейских стран становятся законной военной целью России. Но Вашингтон это не волнует. Почему? Там же изо всех сил избегают прямого конфликта с Россией.Ответ очень прост. В случае обострения США не собираются впрягаться за своих союзников по НАТО. Они просто подставляют их под удар, и никакая пятая статья тут их вассалов не прикроет.Пока Европа тянет волынку в стиле "или ишак сдохнет (Украина проиграет), или падишах умрет (в США сменится президент)". На крайний случай сменится власть в Нидерландах — в ноябре там парламентские выборы, а исполнитель американского решения по F-16 Марк Рютте уже ушел в отставку и возвращаться в политику не планирует. Но в целом с учетом крайнего нежелания народов Европы воевать по-настоящему это решение Вашингтона серьезно испытывает альянс на прочность.Конечно, легкомысленно относиться к угрозе поставок F-16 невозможно. В США открыто заявляют, что после провала контрнаступа ВСУ уже готовы организовать новое наступление в следующем году. Если потребуется поддержать самоубийц, рвущихся на российскую оборону, то помочь им смогут эскадрильи камикадзе. Если украинцы окажутся необучаемы, американское командование посадит в самолеты поляков или румын — все равно их не жалко.Болтовня насчет неопределенных сроков поставок может быть классическим "туманом войны" — на самом деле истребители поставят ровно в тот момент, когда в Вашингтоне сочтут это выгодным для себя.Что ж, к эскалации нужно быть готовыми: наращивать производство своих истребителей — убийц F-16, готовить системы ПВО, тренировать летчиков и, разумеется, приложить все усилия для уничтожения американских истребителей, пока они и взлететь не успели. Наша армия и ВКС не раз доказали, что блестяще справляются с новыми вызовами.Конечно, американские самолеты Украину не спасут, как не спасли ее ни святые "Джавелины", ни преславные "Байрактары" — на что там еще они молились? Спасут Украину от ее нацистских лидеров и американских оккупантов только российские самолеты.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230822/rossiyskie-voyska-unichtozhili-pochti-40-ukrainskikh-dronov-za-sutki-1047613688.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230821/oshibka-prezidenta-rossii-ne-nuzhna-evropa--1047594920.html

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248820_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_49091809e288def1bcd47fea98df6bdf.jpg

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украина, сша, мнение, авторы