https://sputnik-abkhazia.ru/20230825/kak-rabotayut-umnye-minnye-polya-rossii-v-zone-svo-1047659630.html

Как работают "умные" минные поля России в зоне СВО

Как работают "умные" минные поля России в зоне СВО

Минные заграждения ВС России на украинском ТВД загнали в тупик стратегию и тактику НАТО, отправили в утиль сотни единиц западной боевой техники, деморализовали... 25.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-25T08:55+0300

2023-08-25T08:55+0300

2023-08-25T10:30+0300

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Военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.Президент РФ Владимир Путин 23 августа эмоционально прокомментировал степень цинизма киевского режима и командования ВСУ, которые своих солдат "толкают вперед на минные поля", то есть на верную гибель.За три месяца "контрнаступления" украинские бригады не приблизились даже к первой линии российской эшелонированной обороны. Дезинформация ведущих западных СМИ о "продвижении" ВСУ никак не отражается на местности и картах оперативной обстановки. Напротив, на Купянском направлении успешно наступают (и контролируют уже более 30 населенных пунктов Харьковской области) российские войска.Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сравнила "гигантские минные поля" российской эшелонированной обороны на украинском ТВД с площадью Западной Германии.Британская газета Financial Times отметила, что русские мины подрывают боевую технику и моральный дух украинских солдат.Практически все натовские комплексы разминирования уничтожены в начале "контрнаступления". Специалисты Пентагона в отчаянии от потерь американской бронетехники рекомендовали ВСУ преодолевать минные заграждения на "более расходных" танках советского производства.Разумеется, для сохранения остатков репутации ВПК Соединенных Штатов, "расходных" украинских танкистов не жалко.По данным Международного института стратегических исследований, в начале 2023 года ВСУ располагали тремя сотнями танков Т-64БВ и Т-64БМ. Однако старые советские запасы на исходе, украинская армия ежемесячно теряет в среднем около 150 танков и других боевых бронированных машин. Лишь в одном бою у села Старомайорское в середине августа сгорело более 30 единиц бронетехники ВСУ.Мобилизационный ресурс киевского режима почти исчерпан. Сотни тысяч немотивированных украинцев без военного опыта месяцами не выходят из дома, чтобы на улице не стать жертвами "охоты" военкомов в рамках всеобщей "могилизации".Абсолютно новый феноменНаряду с доминированием российских высокоточных ракетных комплексов, ударной авиации и артиллерии, на украинском ТВД заметен еще один важный фактор военного превосходства – необычные минные заграждения и "нестандартные" мины.Некоторые из них примагничиваются к боевой технике ВСУ, но взрываются позже. По мнению натовских специалистов, такие заграждения – "абсолютно новый феномен" в тактике, и одно из главных препятствий для летнего "контрнаступления" ВСУ.Собственно, мины применяются в военных конфликтах не одно столетие, и минные поля не новы. Российские – отличаются изощренной технологией боевого применения и масштабом "покрытия".Войскам РФ помогают отражать атаки противника "умные" и могущественные минные заграждения, дистанционно обновляемые с помощью новейшей инженерной системы минирования "Земледелие". Боевая машина действует по принципу РСЗО, и способна залпом из 50 направляющих (калибра 122 мм) "засеять" на удалении до 15 километров минное поле любой сложности, площадью несколько тысяч квадратных метров, включая готовые проходы для своих войск.В натовских учебниках рассматриваются минные поля не более 100х200 метров – рекомендуется их объезжать.Как правило, подразделения ВСУ встречают "умные" противопехотные осколочные мины ПОМ-3 и противотанковые мины ПТМ-4М – в разных сочетаниях и на больших площадях.Противопехотная ПОМ-3 оснащена электронным определителем шагов и сейсмодатчиком. После падения на землю цилиндр диаметром 6 см и высотой 18 см становится вертикально, самовзводится – в разные стороны вылетают сверхтонкие нити с грузиками. Заденешь нить – мина "подпрыгнет" и взорвется, поражая осколками. Однако электронный "интеллект" ПОМ-3 работает только по противнику, фауну игнорирует (отличает шаги человека от шагов животного).Противотанковая мина ПТМ-4М "анализирует" магнитное возмущение и реагирует (1,5 кг в тротиловом эквиваленте) лишь на тяжелую бронетехнику. При необходимости, вводится время самоликвидации.Инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие" и универсальный минный заградитель (УМЗ-К) "Клещ" обладают элементами искусственного интеллекта и позволяют инженерным подразделениям ВС России за считаные минуты создавать заграждения любой сложности.При этом исключается вред мирным жителям и своим бойцам. Программное обеспечение ИСДМ "Земледелие" умеет активировать мины дистанционно, то есть включать или отключать минное поле с помощью спутниковой системы.Декларированное "когнитивное превосходство" альянса, "исключительная" западная бронетехника, "многосферная" тактика и "продвинутые" американские процедуры управления войсками оказались не готовы к суровой встрече с "беспредельными" минными заграждениями, "интеллектуальными" и "феноменальными" боеприпасами ВС России.Даже не касаясь прочих высокотехнологичных слагаемых российского военного превосходства, можно заметить, что прокси-войну на украинском ТВД Соединенные Штаты и НАТО позорно проигрывают.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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аналитика, россия, украина, министерство обороны рф