https://sputnik-abkhazia.ru/20230825/ot-pamyati-pavshikh-do-nazidaniya-zhivym-v-sukhume-proshel-kruglyy-stol--1047674435.html

"От памяти павших до назидания живым": в Сухуме прошел круглый стол

"От памяти павших до назидания живым": в Сухуме прошел круглый стол

СУХУМ, 25 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Круглый стол "От памяти павших до назидания живым", посвященный 80-й годовщине победы в битве за Кавказ и 15-летию... 25.08.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 25 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Круглый стол "От памяти павших до назидания живым", посвященный 80-й годовщине победы в битве за Кавказ и 15-летию признания независимости Абхазии, состоялся в Доме Москвы в Сухуме в пятницу 25 августа.Участники круглого стола обсудили, какие исторические и культурные связи есть у Абхазии и России, как их нужно укреплять и развивать и что может этому помешать. Модератор мероприятия, исполнительный директор культурного фонда "Платформа" Дмитрий Статейнов сообщил, что в октябре этого года планируется проведение конференции к 80-летию победы в битве за Кавказ.Второй секретарь Посольства России в Абхазии Федор Наумкин поблагодарил всех причастных к восстановлению памятника советским воинам, который торжественно открыли на перевале Пыв 24 августа.Дмитрий Статейнов отметил, что капсула времени, которую заложили в мемориале, – это стимул к тому, чтобы через 20 лет, когда будет отмечаться столетие победы Битвы за Кавказ все памятники были восстановлены."Хорошо было бы поднять останки солдат, которые находятся на Санчарском, Клухорском, Марухском и придать их земле к столетию победы в битве за Кавказ", - сказал он.Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба отметил, что Великая Отечественная война оставила глубокий след в истории республики. "Они были хорошо оснащены, а наши в шинелях, кирзовых сапогах, отец мой сам участвовал. Ополченцев бросили туда, и вот они удержали вот эти элитные войска. Да, на территорию Абхазии они вошли, в село Псху, немецкие самолеты там садились, бомбили город Сухум", - подчеркнул он.Говоря о признании независимости Абхазии, 15-летие которого будет отмечаться 26 августа, Сергей Шамба заметил, что до этого момента главной опасностью было вторжение Грузии, после 2008 года этот вопрос был решен.Продолжая тему, почетный консул Абхазии в Приволжском федеральном округе Владимир Литвинчук сказал, что впереди много работы по поиску и захоронению останков, павших за Родину.Битва за Кавказ – одна из самых продолжительных в Великой Отечественной войне. Она началась 25 июля 1942 года и длилась 442 дня. 26 августа 2008 года Дмитрий Медведев подписал указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230824/cvyaz-vremen-otkrytie-pamyatnika-sovetskim-voinam-na-perevale-pyv-1047660559.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230825/takie-obstoyatelstva-shamba-o-voyne-v-abkhazii-priznanii-nezavisimosti-i-soyuze-s-rossiey---1047665885.html

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