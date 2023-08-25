https://sputnik-abkhazia.ru/20230825/ot-pamyati-pavshikh-do-nazidaniya-zhivym-v-sukhume-proshel-kruglyy-stol--1047674435.html
"От памяти павших до назидания живым": в Сухуме прошел круглый стол
"От памяти павших до назидания живым": в Сухуме прошел круглый стол
СУХУМ, 25 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Круглый стол "От памяти павших до назидания живым", посвященный 80-й годовщине победы в битве за Кавказ и 15-летию... 25.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-25T18:50+0300
2023-08-25T18:50+0300
2023-08-25T18:50+0300
в абхазии
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СУХУМ, 25 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Круглый стол "От памяти павших до назидания живым", посвященный 80-й годовщине победы в битве за Кавказ и 15-летию признания независимости Абхазии, состоялся в Доме Москвы в Сухуме в пятницу 25 августа.Участники круглого стола обсудили, какие исторические и культурные связи есть у Абхазии и России, как их нужно укреплять и развивать и что может этому помешать. Модератор мероприятия, исполнительный директор культурного фонда "Платформа" Дмитрий Статейнов сообщил, что в октябре этого года планируется проведение конференции к 80-летию победы в битве за Кавказ.Второй секретарь Посольства России в Абхазии Федор Наумкин поблагодарил всех причастных к восстановлению памятника советским воинам, который торжественно открыли на перевале Пыв 24 августа.Дмитрий Статейнов отметил, что капсула времени, которую заложили в мемориале, – это стимул к тому, чтобы через 20 лет, когда будет отмечаться столетие победы Битвы за Кавказ все памятники были восстановлены."Хорошо было бы поднять останки солдат, которые находятся на Санчарском, Клухорском, Марухском и придать их земле к столетию победы в битве за Кавказ", - сказал он.Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба отметил, что Великая Отечественная война оставила глубокий след в истории республики. "Они были хорошо оснащены, а наши в шинелях, кирзовых сапогах, отец мой сам участвовал. Ополченцев бросили туда, и вот они удержали вот эти элитные войска. Да, на территорию Абхазии они вошли, в село Псху, немецкие самолеты там садились, бомбили город Сухум", - подчеркнул он.Говоря о признании независимости Абхазии, 15-летие которого будет отмечаться 26 августа, Сергей Шамба заметил, что до этого момента главной опасностью было вторжение Грузии, после 2008 года этот вопрос был решен.Продолжая тему, почетный консул Абхазии в Приволжском федеральном округе Владимир Литвинчук сказал, что впереди много работы по поиску и захоронению останков, павших за Родину.Битва за Кавказ – одна из самых продолжительных в Великой Отечественной войне. Она началась 25 июля 1942 года и длилась 442 дня. 26 августа 2008 года Дмитрий Медведев подписал указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230824/cvyaz-vremen-otkrytie-pamyatnika-sovetskim-voinam-na-perevale-pyv-1047660559.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230825/takie-obstoyatelstva-shamba-o-voyne-v-abkhazii-priznanii-nezavisimosti-i-soyuze-s-rossiey---1047665885.html
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абхазия, история, вов
СУХУМ, 25 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Круглый стол "От памяти павших до назидания живым", посвященный 80-й годовщине победы в битве за Кавказ и 15-летию признания независимости Абхазии, состоялся в Доме Москвы в Сухуме в пятницу 25 августа.
Участники круглого стола обсудили, какие исторические и культурные связи есть у Абхазии и России, как их нужно укреплять и развивать и что может этому помешать.
Модератор мероприятия, исполнительный директор культурного фонда "Платформа" Дмитрий Статейнов сообщил, что в октябре этого года планируется проведение конференции к 80-летию победы в битве за Кавказ.
Второй секретарь Посольства России в Абхазии Федор Наумкин поблагодарил всех причастных к восстановлению памятника советским воинам, который торжественно открыли на перевале Пыв 24 августа.
"Большая гордость и радость за таких людей, которые находятся здесь в Абхазии и делают такие дела. Я думаю, что список участников вчерашнего мероприятия сам за себя сказал, насколько это важно для Абхазии. Хотелось бы, чтобы на этом не останавливалось и такими мероприятиями мы подтверждали наши отношения", - подчеркнул представитель Посольства России в Абхазии.
Дмитрий Статейнов отметил, что капсула времени, которую заложили в мемориале, – это стимул к тому, чтобы через 20 лет, когда будет отмечаться столетие победы Битвы за Кавказ все памятники были восстановлены.
"Хорошо было бы поднять останки солдат, которые находятся на Санчарском, Клухорском, Марухском и придать их земле к столетию победы в битве за Кавказ", - сказал он.
Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба отметил, что Великая Отечественная война оставила глубокий след в истории республики. "Они были хорошо оснащены, а наши в шинелях, кирзовых сапогах, отец мой сам участвовал. Ополченцев бросили туда, и вот они удержали вот эти элитные войска. Да, на территорию Абхазии они вошли, в село Псху, немецкие самолеты там садились, бомбили город Сухум", - подчеркнул он.
Говоря о признании независимости Абхазии, 15-летие которого будет отмечаться 26 августа, Сергей Шамба заметил, что до этого момента главной опасностью было вторжение Грузии, после 2008 года этот вопрос был решен.
"Угроза войны отступила на задний план, вылезли другие, социальные проблемы – политические, внутренние и всякие другие. Сейчас, когда идет борьба с наследниками нацизма на Украине, наши парни, как это было в Великую Отечественную войну, противостоят этому злу", - заметил Секретарь Совбеза.
Продолжая тему, почетный консул Абхазии в Приволжском федеральном округе Владимир Литвинчук сказал, что впереди много работы по поиску и захоронению останков, павших за Родину.
Битва за Кавказ – одна из самых продолжительных в Великой Отечественной войне. Она началась 25 июля 1942 года и длилась 442 дня. 26 августа 2008 года Дмитрий Медведев подписал указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и Абхазии.