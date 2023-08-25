https://sputnik-abkhazia.ru/20230825/tragediya-starogo-mira-briks-uvelichivaetsya-vdvoe-1047669113.html

Трагедия старого мира: БРИКС увеличивается вдвое

Трагедия старого мира: БРИКС увеличивается вдвое

Уже можно с уверенностью сказать, что XV саммит БРИКС, проходивший с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге (ЮАР), войдет в историю как событие, окончательно... 25.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-25T13:40+0300

2023-08-25T13:40+0300

2023-08-25T15:54+0300

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На фоне практически официальной войны, объявленной России коллективным Западом, и колоссальных экономических и политических ресурсов, брошенных бывшими гегемонами на спасение своей "демократической" диктатуры, большая часть мира сделала свой выбор в пользу нового центра силы и новых правил мирового общежития, пишет Кирилл Стрельников для РИА Новости.Среди результатов саммита можно и нужно выделить два основных и один главный.Чтобы два раза не вставать, лидеры БРИКС решили увеличить организацию сразу вдвое: в ее ряды были приняты Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Отсчет официального статуса членов БРИКС для этих стран начнется с первого дня председательства России в БРИКС — с 1 января 2024 года.Следует отметить, что на момент начала саммита официальные заявки на вступление в БРИКС подали около 20 стран, а всего интерес к вступлению в организацию выразили более 40 государств. Красноречивая статистика подтверждает слова премьер-министра Индии Нарендры Моди о том, что "включение новых членов в БРИКС укрепит группу и придаст новую динамику развитию и силу объединению, а также укрепит веру многих стран в возможность многостороннего миропорядка".Будет полезно вспомнить, что в свое время создание БРИКС было встречено на Западе насмешками и чуть ли не улюлюканьем. Например, в 2013 году Фонд Карнеги опубликовал доклад, где на пальцах объяснялось, что Западу волноваться совершенно не стоит, так как ни при каких условиях БРИКС не сможет предложить миру ничего нового, масштабного и привлекательного.Иначе говоря, в общем и целом БРИКС от Запада не нужно ничего, а Западу от БРИКС — все.Второе: на саммите было принято окончательное решение о создании своей внутренней системы взаиморасчетов и объявлен курс на полную дедолларизацию. В ближайших планах — создание общей финансовой единицы БРИКС, создание пула валютных резервов для взаимной помощи на случай резкого сокращения золотовалютных резервов какой-либо страны-участницы, расширение возможностей Нового банка развития БРИКС, в деятельности которого хотели бы принять участие еще около 15 стран, кардинальное увеличение доли национальных валют во взаиморасчетах, запуск платежных инструментов и платформ на основе национальных валют, включая единую систему передачи финансовых сообщений (аналог SWIFT), и так далее и так далее.По словам президента России Владимира Путина, "набирает силу объективный необратимый процесс дедолларизации" — и по факту решения саммита БРИКС в ЮАР являются для американского доллара не просто первыми звоночками, а первыми аккордами похоронной мессы Моцарта.Но самым главным результатом саммита БРИКС стал неафишируемый, но явный политический триумф России.Россия, в одиночку бросившая вызов старому мировому порядку, один на один сражающаяся и побеждающая мощнейшие коллективные силы Запада, доказала в глазах глобального сообщества свое право быть одним из лидеров и архитекторов нового мира. Никто не стремится встать под флаг проигрывающей стороны: игнорирование антироссийских санкций, взрывообразный рост взаимного товарооборота, единогласное избрание России председателем БРИКС на 2024 год, проведение следующего саммита организации в Казани и очередь желающих присоединиться к такому слабому и ни на что не влияющему союзу — все это красноречиво показывает, на кого сделал ставку мир за пределами "прекрасного сада".Война Запада против России и противостояние БРИКС — это агония бывших гегемонов, охваченных "болезненным страхом вымирания". Они поставили на карту все, но им нечего дать миру, кроме войны, деградации, политической и экономической диктатуры. На нашей стороне — правда, справедливость и железная воля, а значит — победа будет за нами.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230824/shest-novykh-stran-primut-v-briks-1047646395.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230823/putin-zayavil-chto-strany-briks-vystupayut-protiv-neokolonializma-1047629973.html

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колумнисты, политика, брикс, россия