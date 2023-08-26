https://sputnik-abkhazia.ru/20230826/lasha-ashuba-prinyal-delegatsiyu-gosdumy-rossii-1047690239.html

Лаша Ашуба принял делегацию Госдумы России

Лаша Ашуба принял делегацию Госдумы России

Для участия в мероприятиях, приуроченных к 15-летию со Дня признания независимости Абхазии со стороны России, в республику приехали депутаты Государственной... 26.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-26T18:54+0300

2023-08-26T18:54+0300

2023-08-26T18:54+0300

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народное собрание абхазии

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СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Спикер Народного Собрания Абхазии Лаша Ашуба принял делегацию Государственной Думы России, прибывшую в республику на празднование 15-й годовщины со Дня признания независимости. Пользуясь случаем, Лаша Ашуба поблагодарил гостей, депутатов Петра Толстого и Отари Аршба, а также выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за их неизменную позицию в отношении Абхазии. Заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой, в свою очередь, подчеркнул, что признание независимости Абхазии - важная веха в истории не только молодой республики, но и России."День важный и в истории Республики Абхазия и, как мне кажется, в истории нашей страны, России. Это был первый шаг России на пути обретения суверенитета, смелый шаг и, безусловно, важный для истории страны. Потом был Крым, сейчас идет специальная военная операция на Украине, и все эти события, так или иначе, связаны именем нашего президента, Владимира Владимировича Путина. И, самое главное, это - выражение национальных интересов народа России", - пояснил он.Толстой добавил, что братские связи народа Абхазии и народов России сохраняются долгие годы и даже столетия, и Россия ценит это братское отношение. Межпарламентская комиссия, добавил Толстой, будет продолжать работу, нацеливаясь на результат, который важен для избирателей. Особенно важно, добавил депутат Госдумы, уделить внимание проекту реконструкции КПП на реке Псоу, а также сотрудничеству в области информатики и искусственного интеллекта. Отари Аршба также подчеркнул, что в ведении депутатов Народного Собрания Абхазии много важных вопросов и выразил надежду на то, что VII созыв справится с этими вызовами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230825/ashuba-priznanie-rossiey-nezavisimosti-abkhazii-otrazilos-na-zhizni-kazhdogo-grazhdanina-1047675597.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230703/vzaimnyy-interes-ashuba-o-mezhparlamentskom-sotrudnichestve-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey-1046669765.html

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