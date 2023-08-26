https://sputnik-abkhazia.ru/20230826/rossiyskie-sredstva-pvo-unichtozhili-pochti-40-ukrainskikh-dronov-za-sutki-1047689394.html

Российские средства ПВО уничтожили почти 40 украинских дронов за сутки

Российские средства ПВО уничтожили почти 40 украинских дронов за сутки

Всего с начала военной спецоперации на Украине было уничтожено 6122 беспилотных летательных аппарата ВСУ. 26.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-26T17:18+0300

2023-08-26T17:18+0300

2023-08-26T17:18+0300

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СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 37 украинских беспилотников за сутки, сообщает Министерство обороны России. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России поражены живая сила и военная техника в 139 районах, уничтожены пункт управления 100-й бригады территориальной обороны, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.Ведомство сообщает, что на Купянском направлении за сутки отражены пять атак ВСУ, потери противника составили до 50 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Krab", две гаубицы Д-20, полевой склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны. На Запорожском направлении отражены три атаки, уничтожено до 115 солдат ВСУ, семь боевых бронированных машин, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 и буксируемая гаубица М119, орудие FH-70, гаубица Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. На Донецком направлении Киев за сутки потерял до 225 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы "Мста-Б", гаубицы Д-20 и Д-30, полевой склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ. На Краснолиманском направлении отражены две атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, противник потерял до 60 бойцов, две боевые бронированные машины, один пикап, а также две гаубицы Д-30. На Южно-Донецком направлении отражены две атаки, пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки М109 "Paladin" и "Krab", две гаубицы Д-30. На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийская система М777, а "Мста-Б" и Д-30.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230825/kak-rabotayut-umnye-minnye-polya-rossii-v-zone-svo-1047659630.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230824/rossiyskie-voennye-unichtozhili-chetyre-ukrainskikh-sklada-s-boepripasami-1047652302.html

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