https://sputnik-abkhazia.ru/20230827/kosachev-abkhaziya-sootvetstvuet-vsem-priznakam-subekta-mezhdunarodnogo-prava-1047703227.html

Косачев: Абхазия соответствует всем признакам субъекта международного права

Косачев: Абхазия соответствует всем признакам субъекта международного права

Российский сенатор Константин Косачев прибыл в Абхазию для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 15-летия признания независимости республики. 27.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-27T17:33+0300

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СУХУМ, 27 авг - Sputnik. Абхазия соответствует всем признакам государства-субъекта международного права, написал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале. "К сожалению, в последние годы вопрос о признании государств разрешается не на основе правовых норм, а в силу политической конъюнктуры западных стран, нагло спекулирующих на этой теме. Очевидно, что любая правовая определенность, в том числе, в вопросах признания, подрывает планы Запада по насаждению "порядка, основанного на правилах", неоколониальному освоению стран и континентов", - написал он. Косачев подчеркнул, что впервые признаки государства как субъекта международного права были закреплены в конвенции Монтевидео, которая была подписана в 1933 году, но не вступила в силу. Среди этих признаков: постоянное население, территория, собственное правительство и способность к вступлению в отношения с другими государствами. И все это, пояснил Косачев, у Абхазии есть.Есть еще один документ рекомендательного характера, разработанный ЕС специально для бывших советских республик: "Принципы признания новых государств в Восточной Европе и в Советском Союзе". Абхазия также соответствует всем указанным в нем критериям, в их числе: соблюдение Устава ООН, уважение принципа нерушимости границ, уважение прав и свобод человека, демократия, гарантия прав национальных меньшинств, обязательства по нераспространению ядерного оружия, мирное разрешение региональных споров. "Независимость Абхазии и Южной Осетии - достойный ответ западному "порядку, основанному на правилах". Правило в таком случае может быть только одно - уважение прав людей на свободу и безопасность, а также предусмотренного Уставом ООН права народов на самоопределение", - подытожил Косачев. 8 августа 2008 года грузинские войска напали на Южную Осетию, началась Пятидневная война. В ситуацию вмешалась Россия, защитив население республики.Затем, 26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев принял решение о признании независимости двух республик – Абхазии и Южной Осетии. Этот день отмечается в Абхазии как государственный праздник.Для принятия участия в торжествах, посвященных важной дате, в республику прибыли делегации из России. В их числе представители Совета Федерации и Государственной Думы России - Константин Косачев, Владимир Чижов, Петр Толстой.

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