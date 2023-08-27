https://sputnik-abkhazia.ru/20230827/plokho-lezhit-ukraina-mozhet-pribrat-k-rukam-evropeyskiy-gaz-1047698002.html

Плохо лежит: Украина может прибрать к рукам европейский газ

Плохо лежит: Украина может прибрать к рукам европейский газ

В преддверии зимы Европа, стремясь избежать повторения энергокризиса, максимально запаслась газом. Его уже негде держать, и голубое топливо закачивают в... 27.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-27T09:00+0300

2023-08-27T09:00+0300

2023-08-27T09:00+0300

газ

россия

украина

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/1e/1038905757_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_704a4026b9a43d7f1e699184983546cf.jpg

Это большой риск. Если снаряды попадут в трубопроводы или компрессорные станции, все окажется заблокированным. И еще есть вариант: Киев присвоит чужое, если ситуация в энергетике резко ухудшится. В том, как может развиваться ситуация, для РИА Новости разбиралась Наталья Дембинская.Некуда деватьПамятуя о прошлой зиме, Старый Свет забил подземные хранилища (ПХГ) под завязку.В июне 2022-го в ЕС на фоне энергокризиса приняли правило: к 1 ноября надо минимум 80% , а в последующие годы — 90. План уже перевыполнили.Тем не менее зима пугает. Энергетическая безопасность ЕС остается крайне хрупкой, с тех пор как отказались от российских поставок, отмечает Wall Street Journal.Придержать на УкраинеВ этих условиях европейские газовые трейдеры решили доверить запасы Украине. Игроки рынка руководствуются коммерческой логикой: там достаточно мощностей, а тарифы ниже. Ну и киевский режим в ЕС, как известно, очень любят."EP Commodities транспортирует природный газ на Украину. Мы верим в надежность систем транспортировки и хранения даже в чрезвычайно сложной ситуации военного времени", — цитирует Reuters председателя EP Commodities EPH Мирослава Хаско.В государственной компании Словакии SPP, обеспечивающей газом (частично российским) почти весь внутренний рынок, также изучают возможность использования украинских хранилищ. Собственные заполнены.В свою очередь, в "Укртрансгазе" (входит в группу "Нафтогаз") видят "положительную тенденцию в закачке газа иностранными трейдерами". Как уточнили в "Нафтогазе", речь идет о трети ПХГ общей мощностью порядка 30 миллиардов кубометров.По подсчетам аналитического центра Брейгеля, за счет Украины Европа увеличит запасы примерно на 10%."Дополнительные 100 тераватт-часов мощности, имеющихся там, — это хороший задел для зимы в Европе и долгожданный рост доходов Киева", — отметили аналитики центра.Объективные рискиВпрочем, не все столь оптимистичны. Игроки рынка признают, что эта стратегия довольно рискованная. Велика вероятность потерять и деньги, и накопленное к холодам голубое топливо."Представьте, что высокоточная ракета попадает в компрессорную станцию ​​или иной объект газовой инфраструктуры. Этот риск нельзя игнорировать", — указывают в чешской энергетической компании MND.Украина предлагает хранение газа по фиксированной ставке, что делает услугу очень привлекательной и конкурентоспособной. Однако в условиях военного времени ничего нельзя гарантировать, напомнили в швейцарской энергетической группе Axpo."Европейские трейдеры закачивают купленный ими природный газ лишь в подземные хранилища на западе Украины, ближе к границе. Очевидно, они думают, что российские войска не скоро туда дойдут и пока не будут выводить из строя местные газопроводы. Суммарная емкость подземных хранилищ раньше оценивалась в 30-32 миллиарда кубометров, теперь в распоряжении Киева от силы две трети этого объема. Не исключено, что в итоге останется 50% и менее. И все-таки "Укртрансгаз" старается заработать хоть что-то", — говорит Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.Могут прибратьНа рынке зреют и другие опасения. Киев может конфисковать газ, если ситуация в украинской энергетике резко ухудшится, предупредили в MND.Как заверили в "Нафтогазе", это исключено. Но в Раде по поводу энергетики бьют тревогу.Конечно, вряд ли Киев осмелится подложить Европе такую свинью."При несанкционированном отборе из хранилищ они нарвутся на большие проблемы с теми, кто предоставляет им военную и финансовую помощь", — отмечает Леонид Хазанов.Однако не учитывать такой вариант развития событий тоже нельзя."Несколько дополнительных миллиардов кубометров газа кажутся европейцам важным резервом. Риски определенно есть, и потому к ПХГ Украины обратились в последнюю очередь, несмотря на дешевизну. Пока они рискуют деньгами, а зимой к этому может прибавиться угроза социально-экономического коллапса в случае дефицита топлива. И эта вероятность далеко не нулевая", — подчеркивает Алексей Гривач, заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности.Украина продолжает настаивать на использовании своих подземных объектов для создания стратегического запаса ЕС, который, как заявляют в Киеве, "будет служить странам региона".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230822/otkuda-ne-zhdali-evrope-prepodnesli-gazovyy-syurpriz-1047605970.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230818/skoraya-pomosch-kak-budut-spasat-rubl-1047563223.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230813/ekonomicheskiy-krizis-zharit-es-na-medlennom-ogne-1047476134.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230729/rossiyskomu-etalonnomu-sortu-nefti-byt-ili-ne-byt-1047190837.html

россия

украина

европа

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

газ, россия, украина, европа