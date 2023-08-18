https://sputnik-abkhazia.ru/20230818/skoraya-pomosch-kak-budut-spasat-rubl-1047563223.html

Скорая помощь: как будут спасать рубль

Скорая помощь: как будут спасать рубль

На фоне ослабления рубля Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки до 12%. 18.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-18T09:00+0300

2023-08-18T09:00+0300

2023-08-18T10:15+0300

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Центробанк пока не планирует ужесточать валютный контроль. Экспортеры увеличат продажу выручки добровольно, а государство ограничится мониторингом их действий. В случае невозврата зарубежных доходов в страну для корпораций поднимут налоги. Как будут развиваться события — для РИА Новости разбиралась Надежда Сарапина.Что к чемуПовышение ключевой ставки с 8,5 до 12 процентов не остановило падение рубля. На экстренном совещании президента с ЦБ и Минфином предполагалось ввести принудительную продажу валютной выручки для компаний экспортеров. В целом с традиционными донорами бюджета — энергетическими компаниями — проблем не было. Но предприятия другого профиля игнорировали необходимость реализации иностранной валюты на внутреннем рынке. В результате встал вопрос о поднятии налогов. Однако кабмину удалось договориться с бизнесом неформально, и в ближайшее время контроль ограничится наблюдением за экспортерами. Нормировать продажу и ограничивать движение капитала пока не будут, но, если ситуация не изменится, предполагается перейти к крайним мерам — ужесточить фискальную политику.Ослабление национальной валюты хоть и позволяет экспортерам увеличить рублевую денежную массу и обеспечивает наполнение бюджета, но влечет за собой повышение цен — и весьма существенное, учитывая зависимость ряда отраслей от импортных материалов и комплектующих. Продажа больших объемов валютной выручки снизит давление на рубль.План действийНеофициальное обязательство будет касаться предприятий всех секторов и размеров, объясняют эксперты. "К ним относятся не только экспортеры нефти, природного газа, угля, черных и цветных металлов, минеральных удобрений, фактически являющихся наполнителями федерального бюджета, но также агрохолдинги и зерновые трейдеры, машиностроительные заводы, поставляющие товары за границу", — говорит экономист Леонид Хазанов.Продаже будут подлежать все виды валют: доллары, евро, рупии, юани и любые другие. Обмен — по рыночному курсу. Часть средств направят на внутренний рынок, остальное — в Фонд национального благосостояния.Вместе с тем для большинства компаний практически ничего не изменится, уверен финансовый аналитик Михаил Беляев. "Они и так продают в среднем около 80 процентов валютных доходов, — отмечает он. — Конечно, определенную часть надо оставлять для закупок за рубежом, но значительную долю корпорации расходуют в стране. Это зарплаты, инвестиции, аренда, налоги. Продажу подхлестывает и ослабление рубля — компании получают больше средств для решения оперативных проблем".ЦБ справедливо посчитал, что дополнительные жесткие ограничения навредят хозяйственной деятельности предприятий, составляющих основу российской экономики. Поэтому решил не давить слишком сильно. Это позволит сгладить хотя бы конъюнктурные причины падения рубля и в срочном порядке подкорректировать курс. Однако сильного восстановления тоже не стоит ждать, указывают эксперты.Глубинные проблемыАналитики объясняют, что национальная валюта — это всегда отражение производства и хозяйственной деятельности. "Причины роста доллара в том, что отечественная экономика уступает в эффективности американской", — говорит Беляев. По его мнению, за последнее время ситуация значительно ухудшилась из-за рестрикционной денежно-кредитной политики. Даже 7,5 процента — довольно высокая ставка для нормального функционирования предприятий, а с замедлением темпов производства слабеет и рубль."До весны российская экономика двигалась по инерции, а когда ресурс оказался исчерпан, национальная валюта стала стремительно дешеветь. Манипуляции с куплей-продажей — лишь корректировка на фоне общей тенденции. Поэтому, когда пройдет психологический эффект от повышения ключевой ставки, рубль продолжит снижение", — прогнозирует эксперт. Тем не менее, добавляет он, российская экономика устойчива и развивается даже под большим давлением. А курс будет ограничен на уровне 100-110 рублей за доллар.Другие финансисты считают, что американская валюта не поднимется до прежних значений в ближайшее время. Хазанов предполагает, что она зафиксируется в диапазоне 93-96 рублей, а дальнейшего снижения будут добиваться либо очередным поднятием ставки, либо массовой скупкой нацвалюты. Однако, если не изменить подход к предпринимательскому корпусу, тренд на понижение продолжится.

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