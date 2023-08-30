https://sputnik-abkhazia.ru/20230830/pochti-400-soldat-vsu-bylo-unichtozheno-za-sutki-na-donetskom-napravlenii-1047738624.html
Почти 400 солдат ВСУ было уничтожено за сутки на Донецком направлении
Почти 400 солдат ВСУ было уничтожено за сутки на Донецком направлении
Военная спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года в целях защиты жителей Донбасса от действий киевского режима. 30.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-30T19:34+0300
2023-08-30T19:34+0300
2023-08-30T19:34+0300
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СУХУМ, 30 авг - Sputnik. За сутки российские войска уничтожили до 380 украинских солдат на Донецком направлении, сообщает Министерство обороны России. На Запорожском направлении было отражено девять атак украинской армии, уничтожены до 85 солдат ВСУ, танк, три боевые бронированные машины, два пикапа, три артиллерийские системы М777, три гаубицы М119, самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", "Богдана", "AS-90".На Купянском направлении три атаки 43-й, 115-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ, Киев потерял до ста военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, два орудия М109, гаубица Д-30, самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и "Krab".На Краснолиманском направлении отражена атака штурмовой группы 42-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества, за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.На Южно-Донецком направлении за сутки было уничтожено до 120 солдат, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30, на Херсонском направлении - до 15 бойцов ВСУ, два автомобиля, гаубица Д-30. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России поражены живая сила и военная техника в 138 районах, уничтожены штаб оперативно-тактической группы "Донецк" и узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ. Средствами противовоздушной обороны перехватили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, уничтожили до 28 украинских беспилотников.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230830/ukrainskiy-voennyy-kater-byl-unichtozhen-u-ostrova-zmeinyy-1047730665.html
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россия, украина, донбасс, министерство обороны рф, новости
россия, украина, донбасс, министерство обороны рф, новости
Почти 400 солдат ВСУ было уничтожено за сутки на Донецком направлении
Военная спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года в целях защиты жителей Донбасса от действий киевского режима.
СУХУМ, 30 авг - Sputnik.
За сутки российские войска уничтожили до 380 украинских солдат на Донецком направлении, сообщает
Министерство обороны России.
Ведомство уточняет, что на этом направлении было отражено пять атак противника. Помимо живой силы Киев потерял в боях четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, две гаубицы Д-20, орудие "Мста-Б", противотанковую пушку "Рапира", склады боеприпасов и топлива 35-й бригады морской пехоты ВСУ.
На Запорожском направлении было отражено девять атак украинской армии, уничтожены до 85 солдат ВСУ, танк, три боевые бронированные машины, два пикапа, три артиллерийские системы М777, три гаубицы М119, самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", "Богдана", "AS-90".
На Купянском направлении три атаки 43-й, 115-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ, Киев потерял до ста военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, два орудия М109, гаубица Д-30, самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и "Krab".
На Краснолиманском направлении отражена атака штурмовой группы 42-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества, за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.
На Южно-Донецком направлении за сутки было уничтожено до 120 солдат, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30, на Херсонском направлении - до 15 бойцов ВСУ, два автомобиля, гаубица Д-30.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России поражены живая сила и военная техника в 138 районах, уничтожены штаб оперативно-тактической группы "Донецк" и узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ.
Средствами противовоздушной обороны перехватили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, уничтожили до 28 украинских беспилотников.