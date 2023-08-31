https://sputnik-abkhazia.ru/20230831/bolee-800-patsientov-proshli-statsionarnoe-lechenie-v-infektsionnoy-bolnitse-sukhuma-1047751589.html
Более 800 пациентов прошли стационарное лечение в инфекционной больнице Сухума
Более 800 пациентов прошли стационарное лечение в инфекционной больнице Сухума
Министерство здравоохранения Абхазии приобретает медикаменты для амбулаторных больных, а администрация города берет на себя расходы по лечению стационарных... 31.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-31T16:49+0300
2023-08-31T16:49+0300
2023-08-31T18:12+0300
в абхазии
абхазия
новости
минздрав абхазии
здравоохранение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/1f/1047752757_0:16:1138:656_1920x0_80_0_0_497be2f6f56286766f882a1bef00c572.jpg
СУХУМ, 31 авг – Sputnik. С начала года стационарное лечение в инфекционной больнице Сухума прошли 832 человека, сообщает Минздрав Абхазии. По его словам, в больницу обращается до 150 пациентов в сутки, нагрузка на медиков очень большая, ощущается нехватка койко-мест. Кроме того, меняются и причины обращений. По словам Гуния, если летом пациенты в основном приходили с ротавирусными инфекциями, то сейчас в Абхазии участились случаи таких опасных болезней, как коклюш, корь и ветрянка. Эдуард Бутба подчеркнул, что одного "мельцеровского бокса", который позволяет изолировать пациентов с особо опасными инфекциями и неустановленным диагнозом, для обеспечения работы единственной в республике инфекционной больницы недостаточно. "Необходимо как минимум еще несколько таких помещений. Минздрав при поддержке руководства страны будет искать возможности выделения средств на постройку еще одного бокса", – сказал министр здравоохранения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230703/izolyatsionnyy-boks-poyavitsya-v-infektsionnoy-bolnitse-sukhuma-1046687932.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/1f/1047752757_0:0:1138:854_1920x0_80_0_0_0849a68470ef981234023d1c30b23a86.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, минздрав абхазии, здравоохранение
абхазия, новости, минздрав абхазии, здравоохранение
Более 800 пациентов прошли стационарное лечение в инфекционной больнице Сухума
16:49 31.08.2023 (обновлено: 18:12 31.08.2023)
Министерство здравоохранения Абхазии приобретает медикаменты для амбулаторных больных, а администрация города берет на себя расходы по лечению стационарных пациентов.
СУХУМ, 31 авг – Sputnik
. С начала года стационарное лечение в инфекционной больнице Сухума прошли 832 человека, сообщает
Минздрав Абхазии.
За эти месяцы амбулаторную помощь получили около восьми тысяч человек, рассказал министру здравоохранения Эдуарду Бутба главврач учреждения Астамур Гуния.
По его словам, в больницу обращается до 150 пациентов в сутки, нагрузка на медиков очень большая, ощущается нехватка койко-мест.
Кроме того, меняются и причины обращений. По словам Гуния, если летом пациенты в основном приходили с ротавирусными инфекциями, то сейчас в Абхазии участились случаи таких опасных болезней, как коклюш, корь и ветрянка.
Эдуард Бутба подчеркнул, что одного "мельцеровского бокса", который позволяет изолировать пациентов с особо опасными инфекциями и неустановленным диагнозом, для обеспечения работы единственной в республике инфекционной больницы недостаточно.
"Необходимо как минимум еще несколько таких помещений. Минздрав при поддержке руководства страны будет искать возможности выделения средств на постройку еще одного бокса", – сказал министр здравоохранения.