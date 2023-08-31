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Более 800 пациентов прошли стационарное лечение в инфекционной больнице Сухума

Более 800 пациентов прошли стационарное лечение в инфекционной больнице Сухума

Министерство здравоохранения Абхазии приобретает медикаменты для амбулаторных больных, а администрация города берет на себя расходы по лечению стационарных... 31.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-31T16:49+0300

2023-08-31T16:49+0300

2023-08-31T18:12+0300

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СУХУМ, 31 авг – Sputnik. С начала года стационарное лечение в инфекционной больнице Сухума прошли 832 человека, сообщает Минздрав Абхазии. По его словам, в больницу обращается до 150 пациентов в сутки, нагрузка на медиков очень большая, ощущается нехватка койко-мест. Кроме того, меняются и причины обращений. По словам Гуния, если летом пациенты в основном приходили с ротавирусными инфекциями, то сейчас в Абхазии участились случаи таких опасных болезней, как коклюш, корь и ветрянка. Эдуард Бутба подчеркнул, что одного "мельцеровского бокса", который позволяет изолировать пациентов с особо опасными инфекциями и неустановленным диагнозом, для обеспечения работы единственной в республике инфекционной больницы недостаточно. "Необходимо как минимум еще несколько таких помещений. Минздрав при поддержке руководства страны будет искать возможности выделения средств на постройку еще одного бокса", – сказал министр здравоохранения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230703/izolyatsionnyy-boks-poyavitsya-v-infektsionnoy-bolnitse-sukhuma-1046687932.html

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