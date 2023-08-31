Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Жаркое лето 2022 года - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230831/bolee-800-patsientov-proshli-statsionarnoe-lechenie-v-infektsionnoy-bolnitse-sukhuma-1047751589.html
Более 800 пациентов прошли стационарное лечение в инфекционной больнице Сухума
Более 800 пациентов прошли стационарное лечение в инфекционной больнице Сухума
Министерство здравоохранения Абхазии приобретает медикаменты для амбулаторных больных, а администрация города берет на себя расходы по лечению стационарных... 31.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-31T16:49+0300
2023-08-31T18:12+0300
в абхазии
абхазия
новости
минздрав абхазии
здравоохранение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/1f/1047752757_0:16:1138:656_1920x0_80_0_0_497be2f6f56286766f882a1bef00c572.jpg
СУХУМ, 31 авг – Sputnik. С начала года стационарное лечение в инфекционной больнице Сухума прошли 832 человека, сообщает Минздрав Абхазии. По его словам, в больницу обращается до 150 пациентов в сутки, нагрузка на медиков очень большая, ощущается нехватка койко-мест. Кроме того, меняются и причины обращений. По словам Гуния, если летом пациенты в основном приходили с ротавирусными инфекциями, то сейчас в Абхазии участились случаи таких опасных болезней, как коклюш, корь и ветрянка. Эдуард Бутба подчеркнул, что одного "мельцеровского бокса", который позволяет изолировать пациентов с особо опасными инфекциями и неустановленным диагнозом, для обеспечения работы единственной в республике инфекционной больницы недостаточно. "Необходимо как минимум еще несколько таких помещений. Минздрав при поддержке руководства страны будет искать возможности выделения средств на постройку еще одного бокса", – сказал министр здравоохранения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230703/izolyatsionnyy-boks-poyavitsya-v-infektsionnoy-bolnitse-sukhuma-1046687932.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/1f/1047752757_0:0:1138:854_1920x0_80_0_0_0849a68470ef981234023d1c30b23a86.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, минздрав абхазии, здравоохранение
абхазия, новости, минздрав абхазии, здравоохранение

Более 800 пациентов прошли стационарное лечение в инфекционной больнице Сухума

16:49 31.08.2023 (обновлено: 18:12 31.08.2023)
© Foto / Минздрав АбхазииМинистр здравоохранения Эдуард Бутба совершил рабочую поездку в Инфекционную больницу Сухума.
Министр здравоохранения Эдуард Бутба совершил рабочую поездку в Инфекционную больницу Сухума. - Sputnik Абхазия, 1920, 31.08.2023
© Foto / Минздрав Абхазии
Подписаться на
НовостиTelegram
Министерство здравоохранения Абхазии приобретает медикаменты для амбулаторных больных, а администрация города берет на себя расходы по лечению стационарных пациентов.
СУХУМ, 31 авг – Sputnik. С начала года стационарное лечение в инфекционной больнице Сухума прошли 832 человека, сообщает Минздрав Абхазии.
За эти месяцы амбулаторную помощь получили около восьми тысяч человек, рассказал министру здравоохранения Эдуарду Бутба главврач учреждения Астамур Гуния.
По его словам, в больницу обращается до 150 пациентов в сутки, нагрузка на медиков очень большая, ощущается нехватка койко-мест.
Кроме того, меняются и причины обращений. По словам Гуния, если летом пациенты в основном приходили с ротавирусными инфекциями, то сейчас в Абхазии участились случаи таких опасных болезней, как коклюш, корь и ветрянка.
Эдуард Бутба подчеркнул, что одного "мельцеровского бокса", который позволяет изолировать пациентов с особо опасными инфекциями и неустановленным диагнозом, для обеспечения работы единственной в республике инфекционной больницы недостаточно.
"Необходимо как минимум еще несколько таких помещений. Минздрав при поддержке руководства страны будет искать возможности выделения средств на постройку еще одного бокса", – сказал министр здравоохранения.
Инфекционная больница - Sputnik Абхазия, 1920, 03.07.2023
В Абхазии
Изоляционный бокс появится в инфекционной больнице Сухума
3 июля, 15:02
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0