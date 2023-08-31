https://sputnik-abkhazia.ru/20230831/glavnoe---bezopasnost-chto-vyyavili-proverki-obschepita-v-abkhazii-1047740575.html
Главное – безопасность: что выявили проверки общепита в Абхазии
Главное – безопасность: что выявили проверки общепита в Абхазии
Проверки кафе, ресторанов и других объектов общепита в городах и районах Абхазии производятся регулярно, согласно плану работ СЭС. 31.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-31T09:00+0300
2023-08-31T09:00+0300
2023-08-31T10:39+0300
в абхазии
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СУХУМ, 31 авг – Sputnik. Главный санитарный врач Абхазии Алла Беляева в интервью радио Sputnik рассказала о проверках в объектах общественного питания в городах и районах республики.Больше всего объектов было проверено в Гудаутском районе, ни один из них не был оштрафован. Немного отстают Сухум и Гагрский район - 32 и 37 проверок соответственно. При этом столичным кафе и ресторанам выписали 10 штрафов за нарушение норм, в Гагрском районе нарушения выявили в семи объектах. По словам Беляевой, это связано с тем, что Сухум и Гагрский район сильно "загружены" во время курортного сезона. Поэтому и нарушений на объектах общественного питания выявляется больше, особенно в тех предприятиях, которые открываются исключительно летом."Чаще всего выявляем отсутствие медицинского осмотра у работников предприятий общественного питания, отсутствие санитарной одежды, нарушение правил мытья посуды, нарушение дезинфекционного режима. Как правило, за год по городу Сухуму и Сухумскому району, Гагре и Гагрскому району, Гудауте и Гудаутскому району одно-два закрытия (объекта - прим.) есть", – проинформировала глава СЭС.Существует отдельная мера – временное закрытие объектов общепита. Она применяется в том случае, когда штрафы не оказывают должного эффекта. Если после двух-трех штрафов нарушения не устраняются, предприятие закрывают до тех пор, пока предписания не будут выполнены. "Бывает, что смывы, которые мы берем со столов, раковин, посуды и кухонного инвентаря, показывают бактериальную загрязненность. Тогда мы применяем временное закрытие на один-два дня до проведения генеральной уборки и дезинфекции. Это мера, которая позволяет быстро устранить выявленное нарушение. Потом, если смывы хорошие, объект открывается и работает по-прежнему", – рассказала Беляева.Запрет эксплуатации применяется тогда, когда люди пытаются организовать пищеблок в неподходящем для этого помещении.Штрафы, которые налагаются на объекты общепита регулируются Кодексом об административных правонарушениях. В качестве основы для штрафа используется минимальный размер оплаты труда, который составляет 60 рублей.Штраф для физических лиц составляет от 20 до 30 МРОТ (от 1200 до 1800 рублей), для должностных лиц - от 30 до 50 МРОТ (от 1800 до 3000 рублей), для юрлиц - от 50 до 85 МРОТ (от 3000 до 5000 рублей).Алла Беляева также отметила, что если человек получил пищевое отравление после обеда в том или ином заведении, то он может подать жалобу. Но перед этим необходимо обратиться к врачу и сдать необходимые анализы."По каждому такому случаю проходит разбор, именно эпидрасследование. Человек вправе написать жалобу, приложить свои анализы. У нас был случай, когда бригада поваров была уволена в полном составе. Было доказано, что из-за них четыре человека получили сальмонеллез. Это было доказано лабораторными исследованиями", – добавила глава СЭС Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230830/abkhaziya-stala-vtorym-populyarnym-zarubezhnym-napravleniem-u-rossiyan-v-2023-godu-1047736564.html
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абхазия, санитарно-эпидемиологическая служба абхазии, новости
абхазия, санитарно-эпидемиологическая служба абхазии, новости
Главное – безопасность: что выявили проверки общепита в Абхазии
09:00 31.08.2023 (обновлено: 10:39 31.08.2023)
Проверки кафе, ресторанов и других объектов общепита в городах и районах Абхазии производятся регулярно, согласно плану работ СЭС.
СУХУМ, 31 авг – Sputnik.
Главный санитарный врач Абхазии Алла Беляева в интервью радио Sputnik
рассказала о проверках в объектах общественного питания в городах и районах республики.
"Проверки общепита в городах и районах проводятся на регулярной основе, согласно плану работ. Однако в летний сезон растет количество жалоб от посетителей, в связи с чем производятся внеплановые проверки предприятий общественного питания", – отметила она.
Больше всего объектов было проверено в Гудаутском районе, ни один из них не был оштрафован. Немного отстают Сухум и Гагрский район - 32 и 37 проверок соответственно. При этом столичным кафе и ресторанам выписали 10 штрафов за нарушение норм, в Гагрском районе нарушения выявили в семи объектах.
По словам Беляевой, это связано с тем, что Сухум и Гагрский район сильно "загружены" во время курортного сезона. Поэтому и нарушений на объектах общественного питания выявляется больше, особенно в тех предприятиях, которые открываются исключительно летом.
"Чаще всего выявляем отсутствие медицинского осмотра у работников предприятий общественного питания, отсутствие санитарной одежды, нарушение правил мытья посуды, нарушение дезинфекционного режима. Как правило, за год по городу Сухуму и Сухумскому району, Гагре и Гагрскому району, Гудауте и Гудаутскому району одно-два закрытия (объекта - прим.) есть", – проинформировала глава СЭС.
Существует отдельная мера – временное закрытие объектов общепита. Она применяется в том случае, когда штрафы не оказывают должного эффекта. Если после двух-трех штрафов нарушения не устраняются, предприятие закрывают до тех пор, пока предписания не будут выполнены.
"Бывает, что смывы, которые мы берем со столов, раковин, посуды и кухонного инвентаря, показывают бактериальную загрязненность. Тогда мы применяем временное закрытие на один-два дня до проведения генеральной уборки и дезинфекции. Это мера, которая позволяет быстро устранить выявленное нарушение. Потом, если смывы хорошие, объект открывается и работает по-прежнему", – рассказала Беляева.
Запрет эксплуатации применяется тогда, когда люди пытаются организовать пищеблок в неподходящем для этого помещении.
Штрафы, которые налагаются на объекты общепита регулируются Кодексом об административных правонарушениях. В качестве основы для штрафа используется минимальный размер оплаты труда, который составляет 60 рублей.
Штраф для физических лиц составляет от 20 до 30 МРОТ (от 1200 до 1800 рублей), для должностных лиц - от 30 до 50 МРОТ (от 1800 до 3000 рублей), для юрлиц - от 50 до 85 МРОТ (от 3000 до 5000 рублей).
Алла Беляева также отметила, что если человек получил пищевое отравление после обеда в том или ином заведении, то он может подать жалобу. Но перед этим необходимо обратиться к врачу и сдать необходимые анализы.
"По каждому такому случаю проходит разбор, именно эпидрасследование. Человек вправе написать жалобу, приложить свои анализы. У нас был случай, когда бригада поваров была уволена в полном составе. Было доказано, что из-за них четыре человека получили сальмонеллез. Это было доказано лабораторными исследованиями", – добавила глава СЭС Абхазии.