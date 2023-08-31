https://sputnik-abkhazia.ru/20230831/glavnoe---bezopasnost-chto-vyyavili-proverki-obschepita-v-abkhazii-1047740575.html

Главное – безопасность: что выявили проверки общепита в Абхазии

Главное – безопасность: что выявили проверки общепита в Абхазии

Проверки кафе, ресторанов и других объектов общепита в городах и районах Абхазии производятся регулярно, согласно плану работ СЭС. 31.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-31T09:00+0300

2023-08-31T09:00+0300

2023-08-31T10:39+0300

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абхазия

санитарно-эпидемиологическая служба абхазии

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СУХУМ, 31 авг – Sputnik. Главный санитарный врач Абхазии Алла Беляева в интервью радио Sputnik рассказала о проверках в объектах общественного питания в городах и районах республики.Больше всего объектов было проверено в Гудаутском районе, ни один из них не был оштрафован. Немного отстают Сухум и Гагрский район - 32 и 37 проверок соответственно. При этом столичным кафе и ресторанам выписали 10 штрафов за нарушение норм, в Гагрском районе нарушения выявили в семи объектах. По словам Беляевой, это связано с тем, что Сухум и Гагрский район сильно "загружены" во время курортного сезона. Поэтому и нарушений на объектах общественного питания выявляется больше, особенно в тех предприятиях, которые открываются исключительно летом."Чаще всего выявляем отсутствие медицинского осмотра у работников предприятий общественного питания, отсутствие санитарной одежды, нарушение правил мытья посуды, нарушение дезинфекционного режима. Как правило, за год по городу Сухуму и Сухумскому району, Гагре и Гагрскому району, Гудауте и Гудаутскому району одно-два закрытия (объекта - прим.) есть", – проинформировала глава СЭС.Существует отдельная мера – временное закрытие объектов общепита. Она применяется в том случае, когда штрафы не оказывают должного эффекта. Если после двух-трех штрафов нарушения не устраняются, предприятие закрывают до тех пор, пока предписания не будут выполнены. "Бывает, что смывы, которые мы берем со столов, раковин, посуды и кухонного инвентаря, показывают бактериальную загрязненность. Тогда мы применяем временное закрытие на один-два дня до проведения генеральной уборки и дезинфекции. Это мера, которая позволяет быстро устранить выявленное нарушение. Потом, если смывы хорошие, объект открывается и работает по-прежнему", – рассказала Беляева.Запрет эксплуатации применяется тогда, когда люди пытаются организовать пищеблок в неподходящем для этого помещении.Штрафы, которые налагаются на объекты общепита регулируются Кодексом об административных правонарушениях. В качестве основы для штрафа используется минимальный размер оплаты труда, который составляет 60 рублей.Штраф для физических лиц составляет от 20 до 30 МРОТ (от 1200 до 1800 рублей), для должностных лиц - от 30 до 50 МРОТ (от 1800 до 3000 рублей), для юрлиц - от 50 до 85 МРОТ (от 3000 до 5000 рублей).Алла Беляева также отметила, что если человек получил пищевое отравление после обеда в том или ином заведении, то он может подать жалобу. Но перед этим необходимо обратиться к врачу и сдать необходимые анализы."По каждому такому случаю проходит разбор, именно эпидрасследование. Человек вправе написать жалобу, приложить свои анализы. У нас был случай, когда бригада поваров была уволена в полном составе. Было доказано, что из-за них четыре человека получили сальмонеллез. Это было доказано лабораторными исследованиями", – добавила глава СЭС Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230830/abkhaziya-stala-vtorym-populyarnym-zarubezhnym-napravleniem-u-rossiyan-v-2023-godu-1047736564.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230803/ses-abkhazii-usilit-kontrol-za-obektami-obschepita-1047294186.html

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