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Средства ПВО России перехватили две украинские управляемые авиабомбы JDAM
Средства ПВО России перехватили две украинские управляемые авиабомбы JDAM
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России поражены живая сила и военная техника в 128 районах, зенитный ракетный... 31.08.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России перехватили за сутки две управляемые авиабомбы JDAM и две противорадиолокационные ракеты HARM, сообщает Министерство обороны России. Ведомство сообщает, что на Купянском направлении за сутки отражены пять контратак ВСУ, уничтожено до 50 солдат, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Krab", две гаубицы Д-20, склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.На Донецком направлении за сутки ВСУ потеряли три боевые машины пехоты "Bradley", два бронетранспортера, 32 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Krab", гаубицы Д-20 и Д-30, полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ. На Запорожском направлении за сутки отражено пять атак 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, уничтожены до 85 украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777, боевая машина реактивной системы залпового огня "Vampire", три гаубицы Д-30, склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ. На Краснолиманском направлении отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ, потери противника составили до 55 военнослужащих, три боевые бронированные машины, гаубицы "Мста-Б" и Д-30. На Южно-Донецком направлении Киев потерял до 100 солдат, четыре автомобиля, две гаубицы "Мста-Б", орудие М119 производства США, два склада боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.На Херсонском направлении уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы Д-30, склад боеприпасов 121-й бригады территориальной обороны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230830/pochti-400-soldat-vsu-bylo-unichtozheno-za-sutki-na-donetskom-napravlenii-1047738624.html
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россия, украина, донбасс, новости, министерство обороны рф
Средства ПВО России перехватили две украинские управляемые авиабомбы JDAM
19:38 31.08.2023 (обновлено: 19:39 31.08.2023)
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России поражены живая сила и военная техника в 128 районах, зенитный ракетный комплекс С-200, пункт управления 72-й механизированной бригады и полевой лагерь подготовки военнослужащих.
СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России перехватили за сутки две управляемые авиабомбы JDAM и две противорадиолокационные ракеты HARM, сообщает Министерство обороны России.
Кроме того, были перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, уничтожены 32 украинских беспилотника, в том числе Ту-141"Стриж".
Ведомство сообщает, что на Купянском направлении за сутки отражены пять контратак ВСУ, уничтожено до 50 солдат, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Krab", две гаубицы Д-20, склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.
На Донецком направлении за сутки ВСУ потеряли три боевые машины пехоты "Bradley", два бронетранспортера, 32 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Krab", гаубицы Д-20 и Д-30, полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.
На Запорожском направлении за сутки отражено пять атак 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, уничтожены до 85 украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777, боевая машина реактивной системы залпового огня "Vampire", три гаубицы Д-30, склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.
На Краснолиманском направлении отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ, потери противника составили до 55 военнослужащих, три боевые бронированные машины, гаубицы "Мста-Б" и Д-30.
На Южно-Донецком направлении Киев потерял до 100 солдат, четыре автомобиля, две гаубицы "Мста-Б", орудие М119 производства США, два склада боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.
На Херсонском направлении уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы Д-30, склад боеприпасов 121-й бригады территориальной обороны.