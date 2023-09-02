"Чем злокачественнее, тем эффективнее": как работает новая терапия рака
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Ученые представили первую российскую установку для бор-нейтронозахватной терапии онкологических заболеваний.
СУХУМ, 2 сен - Sputnik. К клиническим испытаниям приступят летом следующего года. О преимуществах нового метода, эффективного в том числе против неоперабельных опухолей, — в материале Владислава Стрекопытова для РИА Новости.
Точно в цель
Рак возникает из-за измененных клеток, которые бесконтрольно делятся. Если иммунная система вовремя их не распознает, опухоль разрастается, в органах и тканях образуются вторичные очаги патологии — метастазы, приближающие летальный исход.
Полное удаление опухоли хирургическим путем возможно не всегда. Кроме того, даже после удачной, на первый взгляд, операции нередки рецидивы, обнаруживаются скрытые метастазы. В этом случае медики вынуждены прибегать к лучевой и химиотерапии, поражающим и здоровые клетки и ткани.
Задача ученых — повысить точность воздействия, разработать так называемые таргетные методы. Один из вариантов — использовать энергию ядерных реакций.
Ядерный взрыв внутри клетки
В 1932-м британский физик Джеймс Чедвик открыл нейтрон. Вскоре выяснилось, что ядра бора-10 обладают удивительной способностью захватывать медленные (тепловые) нейтроны, распадаясь в результате на ядра лития-7 и гелия-4 (альфа-частицы). Бор-нейтронный захват (так это назвали) сопровождается выделением энергии, однако вся она рассеивается в радиусе пяти-семи микрон (микрометров). Таков пробег новообразованных частиц.
В 1936-м американский рентгенолог Гордон Лочер, а в 1940-х, независимо от него, советский врач и химик Анатолий Качурин, предложили применить этот ядерный микровзрыв для лечения рака. Размер клетки примерно десять микрон, и если доставить радиоизотопы бора прямо в опухоль, облучить их нейтронами, то окружающие здоровые ткани от микровзрыва не пострадают.
Проверено в реакторах
С бор-нейтронозахватной терапией (БНЗТ) экспериментировали в 1950-х в СССР, в Институте медицинской радиологии в Обнинске, а первые клинические испытания провели в 1951-м в США. Для этого в Брукхейвенской национальной лаборатории построили специальный ядерный реактор.
В последующие годы исследования продолжили на других реакторах США и Японии. Но имевшиеся тогда препараты не позволяли добиться высокой концентрации изотопа бор-10 в раковых клетках. Сейчас для адресной доставки бора в опухоль применяют борфенилаланин (BPA) и боркаптат натрия (BSH) — безопасные для человека соединения, используемые в качестве контрастных средств для диагностики опухолей на магниторезонансном томографе.
Эксперименты в ядерных реакторах подтвердили эффективность БНЗТ для лечения опухолей мозга и некоторых других видов рака. Но для обычных клиник нужно компактное оборудование. Создать такое оказалось чрезвычайно сложно.
В основе — оригинальная идея
Ученые Института ядерной физики Сибирского отделения РАН (ИЯФ СО РАН) разработали установку на основе линейного ускорителя с литиевой нейтроногенерирующей мишенью. Проект запустили в 1998-м. В 2004-м получили пилотный образец источника. А в 2010-м состоялись первые испытания на клеточных культурах. Сегодня это единственная в мире установка, производящая эпитепловые нейтроны (с энергиями от 0,5 эВ до 10 кэВ) для научных исследований.
Журналистам ее показали во время экскурсии, организованной в рамках инициативы "Научно-популярный туризм" Десятилетия науки и технологий, предусматривающей посещение объектов нацпроекта "Наука и университеты".
"На решение непростой задачи создания мощного источника нейтронов определенного физического диапазона в относительно компактной установке ушло более двадцати лет", — рассказывает руководитель лаборатории БНЗТ доктор физико-математических наук Сергей Таскаев.
Исходный элемент установки — источник отрицательно заряженных ионов водорода. Пучок от него направляется в ускоритель-тандем, где ионы меняют заряд и разгоняются. Высокоэнергетические протоны, двигаясь в магнитном поле, попадают в мишень — медный диск с литиевым напылением. При столкновении с ядрами лития происходит ядерная реакция, и высвобождаются нейтроны, формирующие терапевтический пучок.
"Сегодня в мире около десятка разных типов ускорителей, но ни на одном не удавалось получить протонный пучок большого тока, необходимый для бомбардировки мишени — источника нейтронов с конкретными энергетическими характеристиками. Мы оказались успешнее других, потому что предложили решение, обеспечивающее лучшее качество пучка", — отмечает Таскаев.
Еще одно ноу-хау — конструкция нейтроногенерирующей мишени. Наилучшим способом генерации эпитепловых нейтронов физики считают бомбардирование протонами ядер лития. Однако долгое время полагали, что изготовить мишень из металлического лития невозможно из-за его мягкости, низкой температуры плавления и высокой химической активности. Поэтому использовали бериллий-9 и углерод-13. Но с ними пучки заряженных частиц должны быть намного мощнее. Сибирские ученые первыми в мире успешно применили в установке для БНЗТ литиевую мишень.
Эксперименты на крупных млекопитающих
В прошлом году исследователи института совместно с коллегами из Новосибирского государственного университета (НГУ) представили результаты уникального эксперимента по лечению домашних животных со злокачественными опухолями. Кошкам и собакам вводили борсодержащий препарат и облучали на ускорительном источнике нейтронов. Все делали in vivo, то есть непосредственно на организмах.
9 февраля 2022, 10:15
"За полвека по всему миру провели достаточно много экспериментов, но до сих пор не было исследований на крупных млекопитающих. В этом мы абсолютные лидеры, — подчеркивает заведующий лабораторией ядерной и инновационной медицины физического факультета НГУ кандидат медицинских наук Владимир Каныгин. — Уже более трех десятков животных прошли лечение с БНЗТ".
"Терапия в целом показала высокую эффективность на таких образованиях, как меланома, глиобластома, опухоли различной локализации, в том числе в стадии метастатического поражения отдаленных органов и систем, — продолжает ученый. — Причем как на традиционных, так и на вновь разрабатываемых препаратах. Поскольку обмен веществ в опухоли быстрее, чем в организме, соответственно, и накопление препаратов избыточное. И чем злокачественнее образование, тем эффективнее метод".
Каныгин уточняет, что экспериментировали только со спонтанными опухолями (а не привитыми, как у лабораторных мышей). У кошек и собак, как правило, те же виды рака, что и у человека, поэтому данное исследование можно рассматривать как доклиническое тестирование перед испытаниями на людях.
От идеи до клиники
Наиболее активно БНЗТ развивают в Японии. С 2020-го там лечат рак с помощью ускорительных источников нейтронов в двух медицинских центрах. В Китае с октября 2022-го продолжаются клинические испытания в больнице города Сямынь на установке, разработанной совместно ИЯФ СО РАН и компанией TAE Life Sciences (США). В декабре к исследованиям на людях приступили в Южной Корее.
В России действует государственная программа по переводу ускорительного источника нейтронов, построенного в ИЯФ СО РАН, в клиническую фазу. К середине 2024-го специалисты института должны изготовить и отправить источник в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Блохина в Москве, где планируют доклинические и клинические испытания.
При этом впервые в одном исследовании проверят и оборудование, и новые соединения для адресной доставки бора, разработанные в России на замену дорогим импортным. Испытания должны завершиться в 2027-м, а к 2030-му БНЗТ станет доступна пациентам.