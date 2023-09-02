https://sputnik-abkhazia.ru/20230902/okno-vozmozhnostey-chto-dayut-abkhazii-soyuznicheskie-otnosheniya-s-rossiey-1047758374.html

Окно возможностей: что дают Абхазии союзнические отношения с Россией

Окно возможностей: что дают Абхазии союзнические отношения с Россией

Абхазия и Россия – союзнические страны, которые уже на протяжении 15 лет выстраивают тесные взаимоотношения во всех сферах. 02.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-02T08:55+0300

2023-09-02T08:55+0300

2023-09-02T08:55+0300

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О том, какой взаимный интерес в сотрудничестве между двумя странами, какие возможности есть у Абхазии для самостоятельного развития, в эфире радио Sputnik рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб.Sputnik15 лет назад Россия признала независимость Абхазии. С тех пор между двумя странами была построена прочная договорно-правовая база. Российская Федерация оказывает финансовую помощь республике. По словам кандидата экономических наук, доцента кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрия Твердохлеба, отношения между двумя братскими народами выходят за пределы экономики, "это вопросы морально-этического и нравственного аспекта".Сегодня бюджет Абхазии практически наполовину пополняется за счет российской финансовой помощи. Однако в планах у абхазских властей к 2025 году увеличить собственные доходы, что позволит самостоятельно обеспечивать заработной платой работников бюджетной сферы. По мнению эксперта, для достижения этой цели руководству Абхазии необходимо серьезно напрячься."Я думаю, если все-таки в силу субъективных и объективных обстоятельств эта программа не будет реализована в полном объеме, и если даже к 2025 году не выйдет на полную самоокупаемость, я думаю, что Россия найдет способы оказать соответствующую помощь и поддержку, чтобы этот процесс был доведен до конца. Я не думаю, что в 2025 году будет закрыта дверь помощи. Наша страна не так выстраивает свои отношения с партнерами", – уверен эксперт.Возможности самореализацииПри этом, по мнению Юрия Твердохлеба, у Абхазии есть большие возможности для самостоятельного развития. В первую очередь, это климатические условия, которые позволяют республике сделать курортную сферу интересной для туристов не только из России, но и дальнего зарубежья.По его словам, уникальные климатические условия позволяют развивать не только туризм, но и сельское хозяйство.У Абхазии есть серьезные предпосылки и для развития местной промышленности, которая может охватывать и общероссийский рынок, уверен Твердохлеб."Мы видим целый ряд направлений, в которых есть возможность сотрудничества, нацеленного именно на создание самодостаточного государства. В этом главная цель России. Конечно, эффективность реализации этих проектов еще далека от желаемой. Но я знаю, что в этом плане совместно работают абхазское и российское руководство. И ситуация меняется в позитивном русле", – сказал эксперт.Транзитный хабЗа последние два года геополитическая ситуация в мире меняется. Россия сталкивается с санкционным давлением. Эта ситуация. по мнению кандидата экономических наук Юрия Твердохлеба, открывает “широкое окно возможностей для развития своей экономики”.Еще одно уникальное направление, в котором республика могла бы себя реализовать, – транзитное. По мнению эксперта, это имеет серьезные перспективы не только сегодня, но и в будущем по мере снижения международной напряженности."Эти логистические схемы могут быть весьма востребованы, потому что Абхазия находится в выгодном положении с точки зрения различных транзитных потоков. Я думаю, что это одно из интереснейших и перспективных направлений", – отметил он.Не надо боятьсяАбхазия привлекательна и для российских инвесторов. Но жители республики с настороженностью смотрят на появление здесь иностранного капитала. Одни считают, что крупные иностранные инвесторы могут заглушить местный бизнес.По мнению Юрия Твердохлеба, эти опасения далеки от рациональности."В конечном итоге это приносит вред самой национальной экономике. Та же санаторно-курортная инфраструктура, к сожалению, в Абхазии развивается гораздо низкими темпами, чем могла бы развиваться. Я думаю, что здесь можно выстраивать отношения, есть опыт тех же арабских стран", – добавил эксперт.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230831/vzaimnyy-interes-tverdokhleb-ob-ekonomicheskom-sotrudnichestve-abkhazii-i-rossii--1047734907.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230516/abkhazskiy-tranzit-nado-byt-pragmatichnymi-1045810633.html

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