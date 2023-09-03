https://sputnik-abkhazia.ru/20230903/gidrometeorolog-rasskazala-o-pogode-v-abkhazii-v-pervoy-polovine-sentyabrya-1047792196.html
Гидрометеоролог рассказала о погоде в Абхазии в первой половине сентября
Гидрометеоролог рассказала о погоде в Абхазии в первой половине сентября
В сентябре можно будет забыть о летнем зное. Погода останется теплой, но станет более неустойчивой - ожидаются дожди и грозы. 03.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-03T13:37+0300
2023-09-03T13:37+0300
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СУХУМ, 3 сен – Sputnik. Температура воздуха в первой половине сентября постепенно начнет падать, но погода по-прежнему будет теплой, рассказала главный специалист-метеоролог Госкомитета по экологии Лариса Ахба в интервью радио Sputnik."В целом, территория будет находиться под влиянием обширного барического поля, как пониженного, так и повышенного давления. Поэтому наблюдаются частые перепады температур и давления, что вызывает неустойчивую погоду", - подчеркнула она.С 5 по 7 сентября метеорологи ожидают жаркую погоду без осадков, в ночь с 7 на 8 число - дождь с грозой. Осадки местами будут носить интенсивный, но кратковременный характер. 13 сентября пойдет небольшой дождь, 14 числа – дождь с грозой."В целом, для сентября будут высокие температуры. Ожидается, что ночью температура будет держаться в пределах 17-22°C, днем от 25°C до 30°C. Это средние температуры, они могут быть на 1-2°C выше или ниже", - заметила Лариса Ахба.Жаркая погода сохранится в Абхазии всю первую половину сентября, затем постепенно начнет опускаться. Что касается температуры морской воды, то, по прогнозам, она опустится до 27°C.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230903/shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-sochi-do-5-sentyabrya-1047791674.html
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абхазия, новости, погода в абхазии
абхазия, новости, погода в абхазии
Гидрометеоролог рассказала о погоде в Абхазии в первой половине сентября
В сентябре можно будет забыть о летнем зное. Погода останется теплой, но станет более неустойчивой - ожидаются дожди и грозы.
СУХУМ, 3 сен – Sputnik. Температура воздуха в первой половине сентября постепенно начнет падать, но погода по-прежнему будет теплой, рассказала главный специалист-метеоролог Госкомитета по экологии Лариса Ахба в интервью радио Sputnik.
По словам метеоролога, несмотря на то, что погода будет жаркой и сухой, она будет часто меняться. Так, например, 3 и 4 сентября в Абхазии ожидается дождь с грозой.
"В целом, территория будет находиться под влиянием обширного барического поля, как пониженного, так и повышенного давления. Поэтому наблюдаются частые перепады температур и давления, что вызывает неустойчивую погоду", - подчеркнула она.
С 5 по 7 сентября метеорологи ожидают жаркую погоду без осадков, в ночь с 7 на 8 число - дождь с грозой. Осадки местами будут носить интенсивный, но кратковременный характер. 13 сентября пойдет небольшой дождь, 14 числа – дождь с грозой.
"В целом, для сентября будут высокие температуры. Ожидается, что ночью температура будет держаться в пределах 17-22°C, днем от 25°C до 30°C. Это средние температуры, они могут быть на 1-2°C выше или ниже", - заметила Лариса Ахба.
Жаркая погода сохранится в Абхазии всю первую половину сентября, затем постепенно начнет опускаться. Что касается температуры морской воды, то, по прогнозам, она опустится до 27°C.