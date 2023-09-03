https://sputnik-abkhazia.ru/20230903/gidrometeorolog-rasskazala-o-pogode-v-abkhazii-v-pervoy-polovine-sentyabrya-1047792196.html

Гидрометеоролог рассказала о погоде в Абхазии в первой половине сентября

Гидрометеоролог рассказала о погоде в Абхазии в первой половине сентября

В сентябре можно будет забыть о летнем зное. Погода останется теплой, но станет более неустойчивой - ожидаются дожди и грозы. 03.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-03T13:37+0300

2023-09-03T13:37+0300

2023-09-03T13:37+0300

в абхазии

абхазия

новости

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/18/1045959034_0:101:1921:1181_1920x0_80_0_0_2b418f41a837e9484332cbf75cf2155d.jpg

СУХУМ, 3 сен – Sputnik. Температура воздуха в первой половине сентября постепенно начнет падать, но погода по-прежнему будет теплой, рассказала главный специалист-метеоролог Госкомитета по экологии Лариса Ахба в интервью радио Sputnik."В целом, территория будет находиться под влиянием обширного барического поля, как пониженного, так и повышенного давления. Поэтому наблюдаются частые перепады температур и давления, что вызывает неустойчивую погоду", - подчеркнула она.С 5 по 7 сентября метеорологи ожидают жаркую погоду без осадков, в ночь с 7 на 8 число - дождь с грозой. Осадки местами будут носить интенсивный, но кратковременный характер. 13 сентября пойдет небольшой дождь, 14 числа – дождь с грозой."В целом, для сентября будут высокие температуры. Ожидается, что ночью температура будет держаться в пределах 17-22°C, днем от 25°C до 30°C. Это средние температуры, они могут быть на 1-2°C выше или ниже", - заметила Лариса Ахба.Жаркая погода сохранится в Абхазии всю первую половину сентября, затем постепенно начнет опускаться. Что касается температуры морской воды, то, по прогнозам, она опустится до 27°C.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230903/shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-sochi-do-5-sentyabrya-1047791674.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, погода в абхазии