https://sputnik-abkhazia.ru/20230903/pora-menyat-strategiyu-evropa-podschityvaet-ubytki-i-ischet-vinovatykh-1047790760.html

Пора менять стратегию: Европа подсчитывает убытки и ищет виноватых

Пора менять стратегию: Европа подсчитывает убытки и ищет виноватых

Экономика Германии превращается из локомотива Европы в "больного человека", пишут западные СМИ. 03.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-03T09:00+0300

2023-09-03T09:00+0300

2023-09-03T09:00+0300

европа

германия

экономика

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/12/1032647206_0:90:2498:1495_1920x0_80_0_0_e88bd54bb609d5a7af594bc8350b3f19.jpg

Зависимость от китайского рынка, иммиграция, бюрократия, старение населения — все проблемы обостряются. Правительство не предлагает реформ, способных исправить ситуацию, а в министерстве экономики не верят в улучшение не только в ближайшей, но даже среднесрочной перспективе. К чему это может привести, для РИА Новости разбиралась Надежда Сарапина.Так было не всегдаПо прогнозам МВФ, в G7 сокращение ВВП ожидает только Германию, отмечает CNBC. И в следующие годы экономика ФРГ будет расти медленнее, чем в США, Великобритании, Франции и Испании. Рейтинговые агентства это подтверждают. Главный экономист Berenberg Economics Хольгер Шмидинг указывает на рекордную занятость, большое количество вакансий и лучшее географическое положение. А старший экономист Allianz по Европе Жасмин Грошль хотя и признает, что Германия впала в рецессию, уверена: дела не так плохи.Все помнят немецкое экономическое чудо 1950-х. Рост ВВП — десять-пятнадцать процентов в год. К 1960-м объем промышленного производства уступал только американскому. Этому во многом способствовали разумная социальная программа и план Маршалла, предусматривающий поставки оборудования и прочую помощь в восстановлении хозяйственной деятельности. В результате экономика преуспела как в индустриальной сфере, так и в сельском хозяйстве."Конечно, соседи хотели воспользоваться ситуацией. Так Германия получила обязательства перед бывшими участниками Совета экономической взаимопомощи (СЭВ)", — указывает финансовый аналитик Михаил Беляев. С одной стороны, это дало импульс к развитию, с другой — стало колоссальной нагрузкой, которая и определила текущие проблемы.Сами виноватыПартнер группы компаний "Платежи и переводы" Георгий Михайлец объясняет: все беды из-за того, что Берлин поставил в приоритет политику в ущерб экономике. "Причем это произошло задолго до нынешних сложностей — когда страна согласилась дотировать слабые европейские экономики во имя статуса лидера ЕС", — уточняет он. К тому же Германия славится программами социальной поддержки, а это дополнительное давление на бюджет.Отдельная тема на этом фоне — растущая миграция. Большинство приезжает в страну за лучшей жизнью, и государство дает им возможность жить не работая. Как отмечают эксперты, притоку беженцев способствовали геополитические решения НАТО и самой Германии. Желая сохранить образ правоборцев, власти не решаются пересмотреть вопрос.Дает о себе знать и общеевропейская проблема — старение населения. С каждым годом уменьшается число работающих, растет нагрузка на пенсионную систему. Пожилые граждане дорого обходятся экономике, и правительства пытаются заставить людей трудиться как можно дольше. Экс-депутат Европарламента Нотис Мариас заявил, что на континенте начался процесс повышения пенсионного возраста до 74 лет. "Многие развитые страны это переживают. Даже там, где на бумаге вопрос стоит менее остро, все решается за счет беженцев в первом поколении, а эта группа населения не способствует экономическому росту", — отмечает Михайлец.Кроме того, обращает внимание CNBC, из-за медленного восстановления китайской экономики после пандемии сократился объем экспорта автомобилей, машинного оборудования, инструментов, химикатов и другой ключевой продукции. Среди главных системных проблем — высокие корпоративные налоги, бюрократия, недостаток инвестиций в дорожную и цифровую инфраструктуру, а также энергокризис.Горькое лекарствоМинистерство экономики и защиты климата Германии не видит шансов для оживления экономики даже в среднесрочной перспективе. Падение производства и розничных продаж, инфляция и сложные внешнеэкономические условия не позволяют стране выбраться из ямы. Правительство пока не представило комплексного решения, отмечает главный экономист Commerzbank Йорг Кремер. А предлагаемые пути выхода из кризиса вызывают много вопросов.Например, пенсионная реформа не поможет увеличить трудоспособность пожилых граждан. "Стоять у станка в 70 лет все равно не получится, так что люди просто перейдут на другие программы социальной поддержки. Немецкое правительство не может их сократить, иначе получит бурю протестов", — уверен Беляев. Выход он видит в развитии технологий искусственного интеллекта и роботизации производств.От снижения цен на газ промышленности также не стало легче. Проблема в том, что ФРГ лишилась долгосрочных контрактов и части инфраструктуры — потеря "Северных потоков" и закрытие АЭС усиливают рецессию.По мнению аналитиков, единственный для Германии способ "выздороветь" — выработать прагматичный подход к экономике. Налаживание партнерских связей с Азией обеспечит развитие промышленного и технологического секторов, привлечет инвесторов, создаст поток трудовой миграции. Но для этого нужно отказаться от политических амбиций при принятии решений.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230822/otkuda-ne-zhdali-evrope-prepodnesli-gazovyy-syurpriz-1047605970.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230818/skoraya-pomosch-kak-budut-spasat-rubl-1047563223.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230818/shtaty-peredumali-boyatsya-kitaya-1047566816.html

европа

германия

китай

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

европа, германия, экономика, китай